Se viene una de las definiciones más esperadas de los últimos tiempos: Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz por la final del Abierto de Australia 2026. Ambos tenistas buscarán quedarse con el primer ‘Grand Slam’ del año en el Rod Laver Arena este domingo 1 de febrero. El partido promete ser intenso de principio a fin. Si te interesa conocer los horarios, los canales de TV y el resultado (cuando ya esté disponible), llegaste al lugar correcto.

Novak Djokovic celebrando su victoria frente a Jannik Sinner. (Foto: IZHAR KHAN / AFP) / IZHAR KHAN

Hay que decir que, para llegar a la final, Djokovic tuvo que vencer a Jannik Sinner (número 2 del mundo), generando una gran sorpresa en el público, puesto que el italiano era el favorito. Alcaraz, por otro lado, superó a Alexander Zverev (número 4 del mundo). Aquel duelo duró casi cuatro horas. Sin duda, este fin de semana habrá un partido de tenis con muchas emociones.

Carlos Alcaraz festejando su triunfo frente a Alexander Zverev. (Foto: IZHAR KHAN / AFP) / IZHAR KHAN

¿A qué hora ver EN VIVO el Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz por la final del Abierto de Australia 2026 este domingo 1 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:30 am

Estados Unidos (CT): 2:30 am

Estados Unidos (MT): 1:30 am

Estados Unidos (PT): 12:30 am

España: 9:30 am

México (CDMX): 2:30 am

Puerto Rico: 4:30 am

República Dominicana: 4:30 am

Panamá: 3:30 am

Costa Rica: 2:30 am

El Salvador: 2:30 am

Guatemala: 2:30 am

Honduras: 2:30 am

Nicaragua: 2:30 am

Argentina: 5:30 am

Brasil (Brasilia): 5:30 am

Uruguay: 5:30 am

Chile (Santiago): 5:30 am

Paraguay: 5:30 am

Bolivia: 4:30 am

Venezuela: 4:30 am

Ecuador: 3:30 am

Perú: 3:30 am

Colombia: 3:30 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz?

Este 1 de febrero se podrá ver el Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz por la final del Abierto de Australia 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fubo

España: Eurosport en DAZN

México: ESPN, Disney+

Argentina: ESPN, Disney+

Perú: ESPN, Disney+

Ecuador: ESPN, Disney+

Chile: ESPN, Disney+

Colombia: ESPN, Disney+

Uruguay: ESPN, Disney+

Venezuela: ESPN, Disney+

Bolivia: ESPN, Disney+

Resultado del Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz

En este punto de la nota vas a poder conocer cómo quedó la final del Abierto de Australia 2026 entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. De momento, el partido no ha comenzado.