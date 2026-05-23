Bajo la mística silueta de las pirámides de Giza, Oleksandr Usyk, actual campeón mundial unificado de los pesos pesados, se prepara para una defensa histórica de sus títulos reconocidos por los principales organismos del boxeo profesional frente al legendario kickboxer neerlandés Rico Verhoeven este sábado 23 de mayo en Egipto. En una velada que apunta a ser uno de los eventos más mediáticos del año en los deportes de combate, el invicto púgil ucraniano buscará consolidar su hegemonía en la división reina ante un rival especialista en artes de golpeo. Conoce cómo y dónde ver la pelea en vivo y en directo por TV, cable y streaming online desde Estados Unidos, México, países de Latinoamérica.

Dónde ver Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online

La pelea Usyk vs. Verhoeven se transmitirá de forma exclusiva por DAZN a nivel global, tanto en TV (app en Smart TV y decodificadores compatibles) como vía streaming online en todo el mundo, incluyendo México y el resto de Latinoamérica.

País / Región Canal de TV / Plataforma Tipo de servicio Detalles de acceso Mundial (global) DAZN Streaming OTT Transmisión oficial y exclusiva de la velada Usyk vs. Verhoeven en todo el mundo Estados Unidos DAZN App en Smart TV / móvil Disponible en Smart TV, consolas, móviles, tablet y dispositivos de streaming México y Latinoamérica DAZN Streaming online Transmisión en vivo de la función completa, incluyendo la pelea estelar desde Egipto España DAZN TV conectada y app Cobertura completa de la cartelera, con acceso mediante suscripción activa a DAZN Resto del mundo DAZN Streaming multi-dispositivo La pelea se verá exclusivamente por la plataforma DAZN en los mercados donde opera

Cabe señalar que no se han anunciado canales de TV abierta tradicionales (como señal abierta nacional); la organización y los medios especializados destacan que la distribución oficial será a través de DAZN como socio exclusivo de emisión global.

¿A qué hora es la pelea Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven?

La cartelera de Usyk vs. Verhoeven arranca a una hora distinta según cada país, y la pelea estelar está prevista unas horas después del inicio del show. El inicio del show a las 19:00 en España (hora peninsular) y 20:00 en Egipto, con la pelea estelar prevista en torno a las 23:00 en España.

País / Región Inicio cartelera (aprox.) Pelea estelar Usyk vs. Verhoeven (aprox.) Egipto (Giza) 20:00 00:00 (medianoche del 24 de mayo) España (peninsular) 19:00 23:00 México (CDMX, CT) 13:00 17:00 Estados Unidos (ET) 13:00 17:00 Estados Unidos (PT) 10:00 14:00 Colombia 12:00 16:00 Perú 12:00 16:00 Chile 13:00 17:00 Argentina 14:00 18:00