Este domingo 19 de abril, el Superclásico 2026 de la Liga de Paraguay se llevará a cabo en el Estadio Defensores del Chaco, cuando Olimpia reciba a Cerro Porteño en el duelo más apasionante del fútbol paraguayo. Los dos clubes más populares y exitosos del país estarán cara a cara, esta vez por la Jornada 17. Cabe señalar que ambos clubes atraviesan un gran presente, donde Olimpia es líder del campeonato con 39 puntos, mientras que Cerro Porteño es el escolta con 33 unidades, por lo que un triunfo será clave para cualquiera. Aquí te cuento los horarios y canales de transmisión de este partido .

¡Pasión guaraní! Mira a qué hora juega y qué canal transmite Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO hoy por el Superclásico de Paraguay 2026. Guía de canales TV y online para no perderte este duelo desde EE. UU. ¡Síguelo hoy! | Crédito: apf.org.py / Composición Mag

¿A qué hora juega Olimpia vs. Cerro Porteño el Superclásico?

El partido de Olimpia vs. Cerro Porteño por el Superclásico 2026 del Torneo Apertura iniciará a partir de las 17:30 horas Paraguay. Aquí te dejo con más horarios en el resto de Latinoamérica para que puedas seguir este enfrentamiento minuto a minuto.

Argentina: 17:30 horas

17:30 horas Bolivia: 16:30 horas

16:30 horas Brasil: 17:30 horas

17:30 horas Chile: 16:30 horas

16:30 horas Colombia: 15:30 horas

15:30 horas Ecuador: 15:30 horas

15:30 horas Estados Unidos: 4:30 p.m. ET

4:30 p.m. ET Perú: 15:30 horas

15:30 horas Uruguay: 17:30 horas

17:30 horas Venezuela: 16:30 horas

¿Dónde ver Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO el Superclásico?

Mira la transmisión de Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO por el Superclásico 2026 de Paraguay a través de la señal de Tigo Sports en TV o Tigo Sports App.

Además, te dejo como dato que Tigo Sports en Tigo Star es el canal 100 y en IP TV Copaco es el canal 60. Estas son las opciones oficiales para seguir el Superclásico desde el Estadio Defensores del Chaco.

Posibles alineaciones de Olimpia vs. Cerro Porteño

Olimpia: Olveira; Cáceres, Vera, Gamarra, A. Rodríguez; R. Ortiz, H. Quintana, J.F. Alfaro; E. Delmás, F. Alfonso, A. Alcaraz.

Olveira; Cáceres, Vera, Gamarra, A. Rodríguez; R. Ortiz, H. Quintana, J.F. Alfaro; E. Delmás, F. Alfonso, A. Alcaraz. Cerro Porteño: A. Arias; F. Domínguez, L. Quintana, M. Pérez, B. Riveros; C. Domínguez, J. Morel, G. Giménez, I. Aliseda; J. Iturbe, P. Vegetti.

Horarios, TV y dónde ver Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO por Superclásico

Fecha : Domingo 19 de abril de 2026

: Domingo 19 de abril de 2026 Lugar : Estadio Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay

: Estadio Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay Hora : 17:30 horas Paraguay

: 17:30 horas Paraguay Canal TV : Tigo Sports

: Tigo Sports Streaming: Tigo Sports App / ABC TV YouTube