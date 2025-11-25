El Real Madrid y el Olympiacos se enfrentan en la quinta jornada de la fase de liga de UEFA Champions League (Foto: Composición MAG)
El Real Madrid y el Olympiacos se enfrentan en la quinta jornada de la fase de liga de UEFA Champions League (Foto: Composición MAG)
Enzo Mori

El miércoles 26 de noviembre, desde las 3:00 p.m. (ET USA), se vivirá un choque crucial en la jornada 5 de la UEFA Champions League, cuando el Real Madrid visite al Olympiacos en Grecia con el objetivo de asegurar puntos valiosos y mantenerse en puestos de clasificación directa a la siguiente ronda. Es un encuentro cargado de necesidad, especialmente para los locales, que buscan abandonar los últimos lugares de la tabla y mantener viva la esperanza de pelear hasta el final en esta fase de liga.

El Real Madrid llega en un momento competitivo importante, ubicado en la séptima posición con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota. El equipo de Xabi Alonso presume una ofensiva contundente y arrastra una racha de seis partidos sin perder entre todas las competiciones, aunque viene de una caída por la mínima ante el Liverpool en la jornada anterior de Champions.

Para Olympiacos, en cambio, el reto es tan grande como vital. El club se encuentra en la posición 31 del torneo, sin triunfos hasta ahora, con dos empates y dos derrotas que los obligan a reaccionar. Sin embargo, contar con la localía puede transformarse en un arma poderosa: en nueve partidos UEFA jugados en Grecia ante los merengues, el Real Madrid jamás ha ganado, acumulando seis derrotas y tres empates.

Estos son los canales de televisión y plataformas streaming que transmiten el partido Real Madrid vs. Olympiacos EN VIVO EN DIRECTO, por la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 desde el estadio Georgios Karaiskakis.

Región/PaísTelevisión (TV)Streaming Online
Estados Unidos
(USA)		TUDN, Univisión, DAZN, ESPN DeportesParamount+, ViX, Fubo Sports
MéxicoTNT SportsHBO Max (MAX)
CanadáNo aplica*DAZN
Sudamérica (Mayoría)ESPN, FOX Sports (depende del país)Disney+ (Star+ en algunos casos), ESPN (por cableoperador)
ArgentinaESPN, FOX SportsDisney+ Premium
Colombia, Ecuador, Perú, VenezuelaESPNDisney+
ChileESPN, FOX SportsDisney+
Centroamérica (Mayoría)ESPNDisney+, Flow Sports (Caribe y algunas zonas)
Costa Rica, PanamáESPNDisney+
República DominicanaESPN, Televideo, CPSL, S&TFlow Sports, SportsMax
EspañaMovistar Liga de Campeones, M+ Liga de CampeonesMovistar+ (App), Orange TV
Reino Unido (UK)TNT Sports, BBC (sujeto a programación), Sport TVAmazon Prime Video, TNT Sports (App)
Otros Países de Europa (Ejemplos)Sport TV (Portugal), Arena Sport (Serbia), Nova (República Checa)DAZN (Portugal), Viaplay (Suecia), Blue/SRG (Suiza), Okko (Rusia)
Oriente Medio y Norte de ÁfricabeIN SPORTSbeIN SPORTS (App/Streaming)
El Real Madrid se prepara arduamente para este partido (Foto: Real Madrid)

Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Olympiacos por Champions League

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.
  • Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Dani García, Santiago Hezze, Chiquinho; Daniel Podence, Gelson Martins y Ayoub El Kaabi.

Fecha, hora, canal TV y dónde ver online el partido Real Madrid vs. Olympiacos EN VIVO

Datos claves para ver el partido entre Real Madrid vs. Olympiacos EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, por la fecha 5 de la UEFA Champions League.

  • Día: Miércoles 26 de noviembre
  • Estadio: Georgios Karaiskakis, Grecia
  • Horario: España: 21:00; ET USA: 15:00; CDMX: 14:00
  • Jornada: quinta de la UEFA Champions League
