Pachuca y Chivas de Guadalajara chocarán este jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026. Como el duelo es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Pachuca - Chivas de Guadalajara por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Pachuca - Chivas de Guadalajara en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el partido Pachuca - Chivas de Guadalajara por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026 este jueves 26 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el duelo en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 2:00 am del viernes 27 de noviembre

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Pachuca - Chivas de Guadalajara?

Este jueves 26 de noviembre se podrá ver el partido Pachuca - Chivas de Guadalajara por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran duelo, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App

México: FOX One, FOX+