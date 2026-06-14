Consulta dónde puedes ver el partido de Países Bajos vs. Japón por la Jornada 1 de la Copa Mundial de Fútbol 2026, este domingo 14 de junio desde el AT&T Stadium de Arlington. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG / @jfa_samuraiblue / @onsoranje)
Consulta dónde puedes ver el partido de Países Bajos vs. Japón por la Jornada 1 de la Copa Mundial de Fútbol 2026, este domingo 14 de junio desde el AT&T Stadium de Arlington. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG / @jfa_samuraiblue / @onsoranje)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Este domingo 14 de junio, viviremos uno de los partidos más interesantes que nos ofrezca esta fase de grupos. No te pierdas el partido de Países Bajos vs. Japón EN VIVO desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en lo que será la Jornada 1 del Grupo F de este Mundial de Fútbol 2026. La selección de Países Bajos es siempre favorita a alcanzar instancias finales en este certamen, pero tienen en frente a una selección nipona que busca dar la sorpresa ante su gran presente futbolístico. Aquí te dejo con todos los horarios y canales de transmisión para ver Países Bajos vs. Japón.

Conoce cómo y dónde ver el partido Países Bajos vs. Japón EN VIVO y EN DIRECTO HOY 14 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce cómo y dónde ver el partido Países Bajos vs. Japón EN VIVO y EN DIRECTO HOY 14 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
/ Jairo Rúa

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón EN VIVO por Mundial 2026? Horarios y TV Abierta

Países Bajos vs. Japón será el segundo partido que se viva en la jornada de este domingo 14 de junio por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales, tanto de paga como en TV abierta, para seguir el juego minuto a minuto.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaTyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports5:00 p.m.
BoliviaRed Uno, Unitel, TiGo Sports, DIRECTV Sports4:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, Paramount+ y DAZN4:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol y DIRECTV Sports3:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports2:00 p.m.
EcuadorEl Canal del Fútbol y DIRECTV Sports3:00 p.m.
MéxicoTV Azteca 7, Canal 5 y TUDN2:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Peacock y Fubo4:00 p.m. ET
EspañaTVE La 1, RTVE y DAZN10:00 p.m.
ParaguayTiGo Sports y DIRECTV Sports5:00 p.m.
PerúDIRECTV Sports3:00 p.m.
UruguayDIRECTV Sports5:00 p.m.
VenezuelaTeleven y DIRECTV Sports4:00 p.m.

Países Bajos vs. Japón: posibles alineaciones

  • Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Cody Gakpo y Brian Brobbey.
  • Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Ayumu Seko, Keita Endo; Wataru Endo, Hidemasa Morita, Daichi Kamada; Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma y Ayase Ueda.

Fecha, horario y TV para ver Países Bajos vs. Japón EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Domingo 14 de junio de 2026
  • Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos
  • Horario: 3:00 pm Perú y Colombia / 10:00 pm España / 5:00 pm Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC