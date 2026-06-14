Este domingo 14 de junio, viviremos uno de los partidos más interesantes que nos ofrezca esta fase de grupos. No te pierdas el partido de Países Bajos vs. Japón EN VIVO desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en lo que será la Jornada 1 del Grupo F de este Mundial de Fútbol 2026 . La selección de Países Bajos es siempre favorita a alcanzar instancias finales en este certamen, pero tienen en frente a una selección nipona que busca dar la sorpresa ante su gran presente futbolístico. Aquí te dejo con todos los horarios y canales de transmisión para ver Países Bajos vs. Japón .

Conoce cómo y dónde ver el partido Países Bajos vs. Japón EN VIVO y EN DIRECTO HOY 14 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón EN VIVO por Mundial 2026? Horarios y TV Abierta

Países Bajos vs. Japón será el segundo partido que se viva en la jornada de este domingo 14 de junio por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales, tanto de paga como en TV abierta, para seguir el juego minuto a minuto.

País Canales TV Horario Argentina TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports 5:00 p.m. Bolivia Red Uno, Unitel, TiGo Sports, DIRECTV Sports 4:00 p.m. Chile DIRECTV Sports, Paramount+ y DAZN 4:00 p.m. Colombia Canal RCN, GOL Caracol y DIRECTV Sports 3:00 p.m. Centroamérica FOX y TiGo Sports 2:00 p.m. Ecuador El Canal del Fútbol y DIRECTV Sports 3:00 p.m. México TV Azteca 7, Canal 5 y TUDN 2:00 p.m. Estados Unidos FOX, Telemundo, Peacock y Fubo 4:00 p.m. ET España TVE La 1, RTVE y DAZN 10:00 p.m. Paraguay TiGo Sports y DIRECTV Sports 5:00 p.m. Perú DIRECTV Sports 3:00 p.m. Uruguay DIRECTV Sports 5:00 p.m. Venezuela Televen y DIRECTV Sports 4:00 p.m.

Países Bajos vs. Japón: posibles alineaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Cody Gakpo y Brian Brobbey.

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Cody Gakpo y Brian Brobbey. Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Ayumu Seko, Keita Endo; Wataru Endo, Hidemasa Morita, Daichi Kamada; Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma y Ayase Ueda.

Fecha, horario y TV para ver Países Bajos vs. Japón EN VIVO por el Mundial 2026

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos

AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos Horario: 3:00 pm Perú y Colombia / 10:00 pm España / 5:00 pm Argentina

3:00 pm Perú y Colombia / 10:00 pm España / 5:00 pm Argentina Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)