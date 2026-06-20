Uno de los mejores partidos de esta segunda fecha en la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026 se vivirá este sábado 20 de junio. Desde el NRG Stadium de Houston, se enfrentan Países Bajos y Suecia, encuentro clave que podría definir el primer lugar del Grupo F de este campeonato. Países Bajos debutó con un empate 2-2 ante Japón, mientras que Suecia goleó 5-1 a una endeble Túnez. A continuación, te cuento dónde transmiten el partido y desde qué hora podrás verlo .

¿Dónde ver Países Bajos vs. Suecia EN VIVO por el Mundial 2026?

Países Bajos vs. Suecia es uno de los partidos más atractivos que nos ofrece esta jornada 2 del Grupo F en la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con los canales de TV para que puedas seguirlo en diferentes partes del mundo.

Argentina: Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, Disney+ Premium, Paramount+.

Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, Disney+ Premium, Paramount+. Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Disney+, Paramount+.

Chilevisión, DSports, DGO, Disney+, Paramount+. Ecuador: Teleamazonas, DSports, Disney+.

Teleamazonas, DSports, Disney+. España: La 1 de RTVE, RTVE Play, DAZN Mundial.

La 1 de RTVE, RTVE Play, DAZN Mundial. Estados Unidos: Telemundo Deportes, Universo, Peacock, DSports (Latinoamérica).

Telemundo Deportes, Universo, Peacock, DSports (Latinoamérica). México: Canal 5, TUDN, ViX, TV Azteca 7, TV Azteca Deportes.

Canal 5, TUDN, ViX, TV Azteca 7, TV Azteca Deportes. Colombia: Caracol Televisión, Canal RCN, Win Sports, DSports, Disney+ Premium, DGO.

Caracol Televisión, Canal RCN, Win Sports, DSports, Disney+ Premium, DGO. Paraguay: Trece, GEN, Tigo Sports, DSports.

Trece, GEN, Tigo Sports, DSports. Perú: América TV, DSports, Disney+.

América TV, DSports, Disney+. Uruguay: Canal 5, Antel TV, DSports, Disney+.

Canal 5, Antel TV, DSports, Disney+. Venezuela: DSports, Disney+.

Horarios para ver Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de Países Bajos vs. Suecia, por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: 14:00 horas.

14:00 horas. Chile: 13:00 horas.

13:00 horas. Ecuador: 12:00 horas.

12:00 horas. España: 19:00 horas.

19:00 horas. Estados Unidos: 13:00 ET, 12:00 CT, 11:00 MT, 10:00 PT.

13:00 ET, 12:00 CT, 11:00 MT, 10:00 PT. México: 11:00 horas (CDMX).

11:00 horas (CDMX). Colombia: 12:00 horas.

12:00 horas. Paraguay: 13:00 horas.

13:00 horas. Perú: 12:00 horas.

12:00 horas. Uruguay: 14:00 horas.

14:00 horas. Venezuela: 13:00 horas.

Formaciones de Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Cody Gakpo, Crysencio Summerville.

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Cody Gakpo, Crysencio Summerville. Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren; Alexander Isak, Viktor Gyökeres.