El esperado choque de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 tendrá como escenario el Allianz Parque de São Paulo (Arena Palestra Itália), donde Palmeiras recibirá a River Plate este miércoles 24 de septiembre. El partido enfrentará a dos gigantes del continente que ya tienen historia reciente en la competición y que llegan con la obligación de seguir avanzando en el torneo más prestigioso de Sudamérica.

El antecedente más recordado entre ambos fue en la semifinal de 2021 (edición 2020), cuando Palmeiras eliminó a River en una dramática serie que se definió por detalles. Ahora, el ‘Verdão’ llega invicto en la actual Libertadores y con la ventaja de jugar en casa, mientras que el ‘Millonario’ confía en su temple copero para buscar la clasificación.

Partido de Copa Libertadores 2025: River Plate vs. Palmeiras EN VIVO por ESPN, Fútbol TV y Disney+. Descubre cómo ver la transmisión gratis y online. | Crédito: espnpressroom.com

¿A qué hora juega Palmeiras vs River Plate por la Copa Libertadores 2025?

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas

21:30 horas Bolivia y Venezuela: 20:30 horas

20:30 horas Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 horas

19:30 horas México: 18:30 horas

18:30 horas Estados Unidos (ET): 20:30 horas

¿Qué canal transmite Palmeiras vs River Plate EN VIVO?

Argentina

Fox Sports

Telefe (TV abierta)

Disney+ Premium (streaming)

Chile

ESPN

Disney+ Premium

Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay

ESPN

Disney+ Premium

Colombia, Ecuador, Venezuela

ESPN 2

Disney+ Premium

México y Centroamérica

ESPN 2

Disney+ Premium

Estados Unidos

beIN Sports

¿Cómo ver Palmeiras vs River Plate en Disney+ Premium?

Desde 2024, Disney+ Premium incluye las transmisiones deportivas de ESPN, reemplazando a Star+. Para ver el partido:

Contrata el plan Disney+ Premium. Ingresa a la app o web oficial. Dirígete a la sección Deportes / ESPN. Selecciona el evento Copa Libertadores – Palmeiras vs River Plate.

Es compatible con Smart TV (Samsung, LG, Android TV, Roku, Apple TV), consolas (PS5, Xbox), computadoras y dispositivos móviles (iOS y Android).

River Plate y Palmeiras se enfrentarán por la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: EFE)