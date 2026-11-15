Panamá y Curazao se volverán a ver las caras este domingo 15 de noviembre por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, vuelta. El Estadio Rommel Fernández se vestirá de gala para albergar este compromiso que promete intensidad y emociones de principio a fin. Ambas escuadras demostraron que cuentan con argumentos futbolísticos para lograr su pase a la siguiente instancia del campeonato continental.

El conjunto liderado por Thomas Christiansen buscará hacerse fuerte de local y, con el aliento de su gente, dar un paso importante para alcanzar sus objetivos. Sabe que la tarea no será sencilla; al frente está un conjunto fuerte físicamente y que sabe aprovechar las deficiencias defensivas de su rival. Por ese motivo, es importante mantener la calma.

¿A qué hora juegan Panamá vs. Curazao hoy por la Concacaf Nations League 2026?

El emocionante partido entre Panamá y Curazao por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 se realizará este domingo 15 de noviembre. Revisa los horarios del compromiso según tu localidad:

Panamá: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Curazao: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

República Dominicana: 19:00 horas

Puerto Rico: 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

México: 17:00 horas

Costa Rica: 17:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

Guatemala: 17:00 horas

Honduras: 17:00 horas

Nicaragua: 17:00 horas

Horarios del Panamá vs. Curazao en Estados Unidos

Los horarios de inicio del partido entre Panamá y Curazao para las diferentes zonas horarias de Estados Unidos:

Hora del Pacífico (PT): 15:00 horas

Hora de la Montaña (MT): 16:00 horas

Hora del Centro (CT): 17:00 horas

Hora del Este (ET) 18:00 horas

¿Dónde ver Panamá vs. Curazao EN VIVO?

El partido entre Panamá y Curazao se puede ver EN VIVO y GRATIS por la señal de TVN, TVMAX, TVN Pass y RPC.

Panamá: TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM, RPC, YouTube TVMAX Panamá, canal de YouTube de Deportes RPC y Medcom GO.

Puerto Rico: FOX Sports 2, ViX y NAICOM

Estados Unidos: FOX Sports 2, Fubo TV, TUDN USA, TTUDN.com, TUDN App, ViX y FOX One.

Jamaica: Bluu

Costa Rica: Teletica Radio 91.5