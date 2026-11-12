La selección de Panamá visitará a Curazao este jueves 12 de noviembre en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 en el Estadio Ergilio Hato . El equipo de Thomas Christiansen buscará dar el primer paso hacia las semifinales ante un rival que llega invicto tras la fase de grupos. Si quieres ver el partido EN VIVO y en directo, a continuación te comparto los horarios por país, los canales de TV y las opciones de streaming para ver el encuentro.

¿Dónde ver Panama-Curazao EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

El partido de ida entre Curazao y Panamá por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27 tiene transmisión anunciada por TUDN y ViX para Estados Unidos . También figura en la programación de FS2, FOX One y Fubo. Para Panamá, las fuentes locales consultadas todavía no confirman una señal de televisión o un streaming con el encuentro completo en directo.

País o territorio Canal de TV Streaming online Estado de la transmisión Estados Unidos — cobertura en español TUDN ViX Transmisión anunciada por TelevisaUnivision para el jueves 12 de noviembre. El comunicado no especifica qué modalidad de suscripción de ViX será necesaria. Estados Unidos — cobertura en inglés FS2 — FOX Sports 2 FOX One; Fubo mediante su señal de FS2 El encuentro aparece en la programación de FOX y en el catálogo de Fubo. Panamá Sin canal confirmado en las fuentes consultadas Sin streaming del partido completo confirmado. RPC Deportes anuncia seguimiento en sus redes sociales El anuncio de RPC no confirma una transmisión audiovisual íntegra; no debe presentarse como una opción para ver el partido. Curazao Sin confirmación localizada Sin confirmación localizada Las fuentes revisadas no identifican una señal local para este encuentro. Perú y otros países de Latinoamérica Sin confirmación localizada Sin confirmación localizada Los anuncios de transmisión encontrados corresponden a Estados Unidos; no acreditan disponibilidad en estos países.

En Panamá, RPC Deportes ha anunciado que seguirá el Curazao vs. Panamá mediante sus redes sociales. Sin embargo, su publicación no indica que ofrecerá el partido completo en video ni confirma la transmisión por RPC TV. Por eso, corresponde distinguir esa cobertura informativa de una emisión en vivo del encuentro.

Para los aficionados que se encuentran en Estados Unidos, las opciones anunciadas son TUDN y ViX en español, además de FS2, FOX One y Fubo . Estas opciones no deben publicarse como alternativas confirmadas para Panamá, Curazao o Perú: la disponibilidad identificada corresponde al mercado estadounidense.

¿A qué hora juega Panamá-Curazao HOY 12 de noviembre?

El partido Curazao vs. Panamá, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27, está programado para el jueves 12 de noviembre, a las 7:00 p. m. de Panamá y las 8:00 p. m. de Curazao, según el calendario oficial de Concacaf. El encuentro se disputará en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad.

País o territorio Hora local del partido Fecha México — Ciudad de México 6:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Guatemala 6:00 p. m. Jueves 12 de noviembre El Salvador 6:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Honduras 6:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Nicaragua 6:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Costa Rica 6:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Panamá 7:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Colombia 7:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Perú 7:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Ecuador — territorio continental 7:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Curazao 8:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Venezuela 8:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Bolivia 8:00 p. m. Jueves 12 de noviembre República Dominicana 8:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Puerto Rico 8:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Argentina 9:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Uruguay 9:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Paraguay 9:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Chile — Santiago 9:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Brasil — Brasilia 9:00 p. m. Jueves 12 de noviembre Estados Unidos — Los Ángeles / centro / Nueva York 4:00 / 6:00 / 7:00 p. m. Jueves 12 de noviembre España — península / Canarias 1:00 a. m. / 12:00 a. m. Viernes 13 de noviembre

En Panamá, el horario oficial de Curazao vs. Panamá es a las 7:00 p. m. del jueves 12 de noviembre. Los aficionados de Perú, Colombia y Ecuador continental podrán seguir el encuentro a esa misma hora; en Curazao, sede del partido, serán las 8:00 p. m. Las equivalencias corresponden al inicio publicado por Concacaf.

En Ciudad de México y en los países centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, el compromiso está previsto para las 6:00 p. m. En Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, la referencia es a las 8:00 p. m., una hora después que en Panamá.

Para Argentina, Uruguay, Paraguay, Santiago de Chile y Brasilia, el partido comenzará a las 9:00 p. m. del jueves. En España habrá cambio de fecha: será la 1:00 a. m. del viernes 13 de noviembre en la península y la medianoche en Canarias.