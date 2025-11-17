El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez será este martes 18 de noviembre (21:00 de Ciudad de Panamá; 20:00 de San Salvador; 9 p.m. / 6 p.m. PT) el escenario principal del decisivo duelo entre Panamá y El Salvador, correspondiente a la última jornada de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Fútbol 2026. El combinado istmeño encara la cita con la obligación de ganar y convencer ante su afición, consciente de que solo un triunfo holgado le garantizará el pase directo sin depender de otros resultados. El ambiente en la capital se percibe cargado de expectativa y presión, con el sueño mundialista en juego y una hinchada dispuesta a respaldar a su plantel.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen llega con impulso tras imponerse 3-2 a Guatemala, resultado que lo mantuvo en la pelea por el liderato del grupo. En los últimos entrenamientos, el cuerpo técnico ha enfocado el trabajo en la recuperación física y en ajustar detalles tácticos de cara a este compromiso crucial. La alineación confirmada incluye a Orlando Mosquera bajo el arco; Andrés Andrade, Fidel Escobar, Carlos Harvey, Éric Davis y César Blackman en la zaga; Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla en el mediocampo; junto a Azarías Londoño, Cristian Martínez y Cecilio Waterman en labores ofensivas.

El seleccionado cuscatleco, ya sin opciones de clasificación, busca cerrar la eliminatoria con una actuación decorosa fuera de casa. Hernán Darío Gómez ha debido reestructurar su esquema por varias ausencias, lo que modificó su planteamiento habitual. El once inicial contempla a Mario González; Julio Sibrián, Ronald Rodríguez, Adán Clímaco y Jefferson Valladares en defensa; Mauricio Cerritos, Bryan Landaverde y Marcelo Díaz en la medular; y Jairo Henríquez, Rafael Tejada y Brayan Gil en el ataque. A pesar de no tener aspiraciones clasificatorias, los visitantes intentarán complicar el panorama de su rival y marcharse con un resultado positivo.

En los últimos enfrentamientos directos, los canaleros muestran ligera supremacía con tres victorias en cinco partidos, incluida la obtenida 0-1 en territorio salvadoreño el pasado octubre. La escuadra centroamericana intentará revertir esa tendencia y despedirse dejando una buena impresión internacional.

Tras el cierre de la jornada, la atención se trasladará al Grupo A, donde Surinam visitará a Guatemala en un duelo clave para definir el clasificado directo. El cuadro surinamés parte con ventaja en la diferencia de goles, lo que obliga a Panamá no solo a ganar, sino a hacerlo por amplio margen y esperar un tropiezo de los caribeños. Con el dramatismo asegurado y la tensión al máximo, la región se prepara para vivir una noche que promete quedar en la memoria de los aficionados.

Horarios para ver el partido Panamá vs. El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2026

El duelo entre Panamá y El Salvador se llevará a cabo este martes 18 de noviembre, a partir de las 21:00 horas de Ciudad de Panamá (20:00 de San Salvador; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) por el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Aquí te enseño los horarios, según el país donde te encuentres.

20:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

21:00 horas de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Cuba y Canadá

22:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia

23:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:00 horas en el Reino Unido e Irlanda del 14 de noviembre

03:00 horas de Alemania, España, Francia e Italia del 14 de noviembre

Estados Unidos

9 p.m. ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania

8 p.m. CT en Texas

6 p.m. PT en California

¿Cómo ver partido Panamá — El Salvador EN VIVO EN DIRECTO por las Eliminatorias Concacaf 2026?

El partido entre las selecciones de Panamá y El Salvador, correspondiente a la fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf 2026, será transmitido por diversos canales de televisión y plataformas de streaming en distintos países del mundo. A continuación, detallamos dónde podrá verse.

Panamá — TVMAX, RPC TV, TVN 2, TVN Radio, Medcom y Telemetro

— TVMAX, RPC TV, TVN 2, TVN Radio, Medcom y Telemetro El Salvador — Canal 4

— Canal 4 México — Concacaf Go YouTube

— Concacaf Go YouTube Estados Unidos y Puerto Rico — Paramount+ y CBS Sports Golazo

— Paramount+ y CBS Sports Golazo Latinoamérica — Concacaf Go YouTube

— Concacaf Go YouTube Colombia — Concacaf Go YouTube

— Concacaf Go YouTube España — Concacaf Go YouTube

Formaciones probables del Panamá — El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2026

Panamá : Andrés Andrade, Fidel Escobar, Carlos Harvey, Éric Davis y César Blackman en la zaga; Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla en el mediocampo; junto a Azarías Londoño, Cristian Martínez y Cecilio Waterman.

: Andrés Andrade, Fidel Escobar, Carlos Harvey, Éric Davis y César Blackman en la zaga; Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla en el mediocampo; junto a Azarías Londoño, Cristian Martínez y Cecilio Waterman. El Salvador: Mario González; Julio Sibrián, Ronald Rodríguez, Adán Clímaco y Jefferson Valladares en defensa; Mauricio Cerritos, Bryan Landaverde y Marcelo Díaz en la medular; y Jairo Henríquez, Rafael Tejada y Brayan Gil.

Horario, TV y dónde ver en vivo partido Panamá — El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2026

Torneo: Eliminatorias Concacaf 2026

Partido: Panamá vs. El Salvador, por la Jornada 6 de la Fase Liga

Horario: 9 p.m. ET / 6 p.m. PT | 21:00 en Ciudad de Panamá; 20:00 en San Salvador

Canales TV: TiGo Sports, Canal 4, TVMAX, RPC TV, TVN 2, TVN Radio, Medcom y Telemetro

Canales en Estados Unidos: Paramount+ y CBS Sports Golazo

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá, Panamá