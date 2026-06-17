La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 sigue encendiendo pasiones en Estados Unidos y el resto del planeta con el debut de más selecciones participantes, entre ellas las de Panamá y Ghana este miércoles 17 de junio en el BMO Field de Toronto (Canadá), que servirá como escenario para la apertura del Grupo L. Ambas naciones esperan asegurar los primeros tres puntos en un complicado sector que comparten con Inglaterra y Croacia. Si quieres saber dónde ver el partido Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026, te detallamos los horarios por país, canales de televisión y las posibles formaciones del encuentro.

Opciones digitales para seguir el desempeño del seleccionado centroamericano. Sepa cómo mirar el partido Panamá vs. Ghana por la señal del Canal TVN en vivo gratis, los servicios de fútbol TV y la plataforma TVN Play online hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Dónde ver Panamá — Ghana EN VIVO GRATIS por el Mundial 2026?

Los derechos de transmisión variarán según el país. En Canadá, el encuentro será emitido por las señales oficiales del Mundial 2026, mientras que en Latinoamérica podrá seguirse mediante DSports, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según cada territorio.

Canales principales

Panamá: RPC, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports y FOX

Ghana: Metro TV, TV3 Ghana, SuperSport MaXimo 1, GTV Sports+, StarTimes App, MaxTV Ghana, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA, SuperSport Laliga ROA, Joy Prime, Adom TV, SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, Sporty TV, Obonu TV, Original TV, GCTV, Onua TV, Sporty TV App y Channel One TV

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Sudamérica: DSports y DGO

Latinoamérica: TiGo Sports, FOX y FOX+

Horario del Panamá — Ghana por el Mundial 2026

País Hora Canadá (Toronto) 9:00 p.m. Estados Unidos ET 9:00 p.m. Estados Unidos PT 6:00 p.m. México 7:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Chile 10:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. Paraguay 10:00 p.m. España 3:00 a.m. del día siguiente

La selección de Panamá afronta un nuevo desafío en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a Ghana. (Foto: Imagen creada por Mix MAG usando Gemini)

Alineaciones probables del Panamá — Ghana

Panamá : Orlando Mosquera; Andrés Andrade, Jiovany Ramos, Carlos Harvey, Amir Murillo, Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas; Cecilio Waterman.

: Orlando Mosquera; Andrés Andrade, Jiovany Ramos, Carlos Harvey, Amir Murillo, Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas; Cecilio Waterman. Ghana: Lawrence Ati Zigi; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Fatawu Issahaku, Thomas Partey, Elisha Owusu, Prince Adu; Kamaldeen Sulemana.

Ficha del partido Panamá — Ghana por el Mundial 2026

Dato Información Partido Panamá — Ghana Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo L Fecha Miércoles, 17 de junio de 2026 Hora 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT Estadio BMO Field Ciudad Toronto, Ontario País Canadá Árbitro Glenn Nyberg (Suecia) TV FOX, Telemundo, TSN, CTV, DSports, ESPN Streaming DGO, Disney+, ViX, FOX One

Panamá saldrá por el triunfo en su estreno mundialista, mientras que Ghana intentará hacer lo propio para evitar que sus otros dos rivales del sector les saquen ventaja. Si bien las Estrellas Negras parten como favoritos, los Canaleros confían en dar la sorpresa.