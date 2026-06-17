La selección panameña debuta en la máxima cita internacional. Descubra dónde ver Panamá vs. Ghana en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026 en televisión abierta, canales de TV online y horarios oficiales. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
La selección panameña debuta en la máxima cita internacional. Descubra dónde ver Panamá vs. Ghana en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026 en televisión abierta, canales de TV online y horarios oficiales. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 sigue encendiendo pasiones en Estados Unidos y el resto del planeta con el debut de más selecciones participantes, entre ellas las de Panamá y Ghana este miércoles 17 de junio en el BMO Field de Toronto (Canadá), que servirá como escenario para la apertura del Grupo L. Ambas naciones esperan asegurar los primeros tres puntos en un complicado sector que comparten con Inglaterra y Croacia. Si quieres saber dónde ver el partido Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026, te detallamos los horarios por país, canales de televisión y las posibles formaciones del encuentro.

Opciones digitales para seguir el desempeño del seleccionado centroamericano. Sepa cómo mirar el partido Panamá vs. Ghana por la señal del Canal TVN en vivo gratis, los servicios de fútbol TV y la plataforma TVN Play online hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Opciones digitales para seguir el desempeño del seleccionado centroamericano. Sepa cómo mirar el partido Panamá vs. Ghana por la señal del Canal TVN en vivo gratis, los servicios de fútbol TV y la plataforma TVN Play online hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Dónde ver Panamá — Ghana EN VIVO GRATIS por el Mundial 2026?

Los derechos de transmisión variarán según el país. En Canadá, el encuentro será emitido por las señales oficiales del Mundial 2026, mientras que en Latinoamérica podrá seguirse mediante DSports, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según cada territorio.

Canales principales

  • Panamá: RPC, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports y FOX
  • Ghana: Metro TV, TV3 Ghana, SuperSport MaXimo 1, GTV Sports+, StarTimes App, MaxTV Ghana, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA, SuperSport Laliga ROA, Joy Prime, Adom TV, SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, Sporty TV, Obonu TV, Original TV, GCTV, Onua TV, Sporty TV App y Channel One TV
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico
  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • Sudamérica: DSports y DGO
  • Latinoamérica: TiGo Sports, FOX y FOX+

Horario del Panamá — Ghana por el Mundial 2026

PaísHora
Canadá (Toronto)9:00 p.m.
Estados Unidos ET9:00 p.m.
Estados Unidos PT6:00 p.m.
México7:00 p.m.
Colombia8:00 p.m.
Perú8:00 p.m.
Ecuador8:00 p.m.
Bolivia9:00 p.m.
Venezuela9:00 p.m.
Chile10:00 p.m.
Argentina10:00 p.m.
Uruguay10:00 p.m.
Paraguay10:00 p.m.
España3:00 a.m. del día siguiente
La selección de Panamá afronta un nuevo desafío en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a Ghana. (Foto: Imagen creada por Mix MAG usando Gemini)
La selección de Panamá afronta un nuevo desafío en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a Ghana. (Foto: Imagen creada por Mix MAG usando Gemini)

Alineaciones probables del Panamá — Ghana

  • Panamá: Orlando Mosquera; Andrés Andrade, Jiovany Ramos, Carlos Harvey, Amir Murillo, Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas; Cecilio Waterman.
  • Ghana: Lawrence Ati Zigi; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Fatawu Issahaku, Thomas Partey, Elisha Owusu, Prince Adu; Kamaldeen Sulemana.

Ficha del partido Panamá — Ghana por el Mundial 2026

DatoInformación
PartidoPanamá — Ghana
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
GrupoL
FechaMiércoles, 17 de junio de 2026
Hora7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT
EstadioBMO Field
CiudadToronto, Ontario
PaísCanadá
ÁrbitroGlenn Nyberg (Suecia)
TVFOX, Telemundo, TSN, CTV, DSports, ESPN
StreamingDGO, Disney+, ViX, FOX One

Panamá saldrá por el triunfo en su estreno mundialista, mientras que Ghana intentará hacer lo propio para evitar que sus otros dos rivales del sector les saquen ventaja. Si bien las Estrellas Negras parten como favoritos, los Canaleros confían en dar la sorpresa.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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