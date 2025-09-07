Todo listo para el inicio de la Jornada 2 de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026. Este lunes 8 de septiembre, la selección de Panamá recibirá a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, un enfrentamiento que es clave para ambas naciones, debido al mal arranque en la primera fecha. Panamá viene de empatar 1-1 ante Surinam, mientras que Guatemala cayó como local ante El Salvador. Ambas urgen de 3 puntos para no quedarse fuera de la próxima ronda, que es para la clasificación al Mundial 2026. Aquí te cuento los canales de TV que transmiten el partido de Panamá vs. Guatemala, así como los respectivos horarios .

¿Dónde ver Panamá vs. Guatemala EN VIVO por Eliminatorias Concacaf 2026?

La transmisión del juego de Panamá vs. Guatemala será este lunes 8 de septiembre, a partir de las 8:30 p.m. hora Ciudad de Panamá o 7:30 p.m. hora Ciudad de Guatemala. Los canales disponibles para ver este partido serán: RPC TV en Panamá o TiGo Sports en Guatemala.

¿Dónde ver Panamá vs. Guatemala EN VIVO desde Estados Unidos?

En Estados Unidos también se contará con transmisión oficial del juego de Panamá vs. Guatemala, para verlo en TV y Streaming. Las opciones disponibles son: Peacock, Universo, TeleXitos, CBSSN, Fubo Sports. Ingresa a tu opción de preferencia para que puedas visualizar el juego de la Jornada 2 de esta fase de grupos clasificatoria al Mundial 2026 de la Concacaf.

¿A qué hora ver Panamá vs. Guatemala EN VIVO desde Estados Unidos?

La hora de inicio desde los Estados Unidos para ver el juego de Panamá vs. Guatemala será a partir de las 9:30 p.m. ET o 6:30 p.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas ver este enfrentamiento.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 9:30 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:30 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:30 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:30 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Panamá vs. Guatemala EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: lunes 8 de septiembre de 2025

lunes 8 de septiembre de 2025 Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez Canal TV en USA: Peacock, Universo, TeleXitos, CBSSN, Fubo Sports

Peacock, Universo, TeleXitos, CBSSN, Fubo Sports Hora en USA: 9:30 p.m. ET o 6:30 p.m. PT