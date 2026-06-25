Paraguay se juega la permanencia en la Copa Mundial FIFA 2026 al enfrentar a Australia en la última fecha del Grupo D este jueves 25 de junio a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México (10:00 p.m. ET y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos), desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California . El triunfo le otorga a la Albirroja el pase directo, mientras que un empate o una derrota ante los Socceroos la obligarán a depender de la calculadora de los mejores terceros. Para ver el partido Paraguay — Australia en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.

Consulta la hora y los canales para ver Paraguay vs. Australia EN VIVO, este jueves 25 de junio, por la Jornada 3 del Grupo D del Mundial de Fútbol 2026 desde el Levi's Stadium. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver Paraguay — Australia EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?

País / Región TV abierta / Cable / Satélite principales Plataformas de streaming / Apps oficiales México -- ViX / ViX Premium Argentina Telefe, DIRECTV Sports (Dsports) Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, mitelefe, Paramount+ Bolivia Tigo Sports Bolivia, Entel TV Tigo Sports App (según operador), plataformas propias de cable Brasil -- CazéTV (vía streaming), Disney+ Premium Brazil para el Mundial Chile Chilevision, DSPORTS (DirecTV) por TV de pago DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+, señal online de Chilevisión para el partido Colombia DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia DGO, Paramount+ Ecuador Teleamazonas, DIRECTV Sports DGO, Paramount+ (derechos digitales del torneo), Paramount+ Paraguay GEN, Trece, Popu TV Apps propias de los operadores de cable que incluyan GEN y Trece Perú DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium, Paramount+ para ver el encuentro online Uruguay DIRECTV Sports, AUF TV DGO, AUF TV plataforma digital, Disney+ Premium, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports, Inter DGO y servicios online asociados a estos operadores Centroamérica Tigo Sports y FOX en TV de paga Tigo Sports App, FOX+ y plataformas OTT vinculadas al operador Estados Unidos Fox Sports 1, canales de la familia Fox, Telemundo en español Peacock, Fubo, apps de Fox Sports, plataformas de streaming de los operadores España Canales DAZN dedicados al Mundial (DAZN Mundial, BarTV Mundial) DAZN y su ecosistema de apps (DAZN Mundial, BarTV Mundial online)

Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido Paraguay — Australia por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026 a través de la señal oficial de ViX , que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el país.

En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible en televisión por FOX Network, FS1, Telemundo y Universo, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del torneo.

En Sudamérica, cadenas como DIRECTV Sports (DSports) y su plataforma DGO emitirán el partido para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la cobertura con señales abiertas líderes en cada mercado, tales como Caracol TV y RCN Televisión en Colombia, Chilevisión en Chile, América TV en Perú, Televen en Venezuela y Teleamazonas en Ecuador, además de servicios OTT como Paramount+ y Disney+ Premium que distribuyen la señal de ESPN y DSports en la región.

¿A qué hora juega Paraguay — Australia HOY 25 de junio por el Mundial 2026?

El partido Paraguay — Australia se juega a las 18:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.

País / Región Hora local del partido México 20:00 (8:00 p. m.) Estados Unidos (Este, ET) 22:00 (10:00 p. m.) Estados Unidos (Centro, CT) 21:00 (9:00 p. m.) Estados Unidos (Montaña, MT) 20:00 (8:00 p. m.) Estados Unidos (Pacífico, PT) 19:00 (7:00 p. m.) Canadá (Toronto / Ottawa) 22:00 (10:00 p. m.) – mismo huso que ET Argentina 23:00 (11:00 p. m.) Uruguay 23:00 (11:00 p. m.) Paraguay 23:00 (11:00 p. m.) Brasil (Brasilia) 23:00 (11:00 p. m.) Chile 22:00 (10:00 p. m.) Bolivia 22:00 (10:00 p. m.) – misma franja que CHI para este partido Colombia 21:00 (9:00 p. m.) Ecuador 21:00 (9:00 p. m.) Perú 21:00 (9:00 p. m.) Venezuela 22:00 (10:00 p. m.) España (península) 04:00 (4:00 a. m. del día siguiente) Reino Unido 03:00 (3:00 a. m. del día siguiente) Alemania / Italia / Francia 04:00 (4:00 a. m. del día siguiente) Corea del Sur 11:00 (11:00 a. m. del día siguiente) Japón 11:00 (11:00 a. m. del día siguiente)

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Paraguay vs. Australia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE hoy 25 de junio por el grupo D de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

Posibles alineaciones de Paraguay — Australia

Paraguay: Orlando Gil; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso; Antonio Sanabria.

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jacob Italiano, Jordan Bos; Mathew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Nishan Velupillay; Mohamed Touré.