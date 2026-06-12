Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO este viernes 12 de junio por el grupo D del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO este viernes 12 de junio por el grupo D del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El debut de la selección de Estados Unidos (USMNT) ante Paraguay en la Copa Mundial 2026 se disputará el viernes 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Si quieres ver el partido en vivo y online, la transmisión oficial estará a cargo de FOX y FS1, a través de la app FOX Sports. Además, en algunos territorios el encuentro también podrá verse mediante servicios de streaming como FuboTV, según la disponibilidad regional. Conoce cómo y dónde seguirlo por televisión y diferentes plataformas digitales.

Conoce los horarios en California, Texas, Florida y otros estados para ver el partido debut entre Estados Unidos vs. Paraguay este viernes 12 de junio por el Grupo D del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios en California, Texas, Florida y otros estados para ver el partido debut entre Estados Unidos vs. Paraguay este viernes 12 de junio por el Grupo D del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
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Dónde ver el partido Paraguay - Estados Unidos EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online

  • Estados Unidos: la combinación FOX + FS1/FS2 en inglés y Telemundo/Peacock en español concentra prácticamente todo el alcance del partido.
  • Latinoamérica: DIRECTV (DSPORTS/DGO) compró derechos integrales para toda la Copa y suele asegurar el partido en todas sus señales, mientras que los canales abiertos (América TV, Chilevisión, Caracol, Teleamazonas, etc.) eligen una parte del calendario donde priorizan a sus selecciones y los encuentros más atractivos.
  • España: DAZN tiene los 104 partidos en exclusiva como plataforma de pago, mientras que RTVE (La 1 + RTVE Play) ofrece un paquete parcial, por lo que en tus textos puedes orientar al usuario a “DAZN para todos los partidos, RTVE para algunos en abierto.
Región / PaísTV abierta / básica (probable)TV paga / cable satelitalStreaming / OTT principal
Estados UnidosFOX (inglés, señal abierta en varios mercados) FS1/FS2 (según asignación del partido) Telemundo vía Peacock (español), Peacock Premium; app FOX Sports
Estados Unidos (ES)Telemundo, Universo (cobertura en español) Peacock (streaming en español)
CanadáCTV / TSN (Bell Media) TSN Sports, RDS (francés) TSN Direct / RDS Direct
MéxicoLas Estrellas / Canal 5 / Azteca 7 (selección de partidos) Sky Sports / TUDN (pago) ViX (TelevisaUnivision), plataformas de Sky/Izzi
ArgentinaTV Pública, Telefe (paquete de partidos de la Selección y destacados) TyC Sports, DSPORTS (DirecTV) DGO (DirecTV), TyC Sports Play
ParaguayTelefuturo / SNT (según paquete local de selección) Tigo Sports (cable) Tigo Sports App
UruguayCanal 5 (selección), posiblemente otros abiertos Antel TV (pago) Antel TV OTT
ChileChilevisión (52 partidos en abierta) DSPORTS (DirecTV) DGO (DirecTV)
PerúAmérica TV (40 partidos en abierta) DIRECTV / DSPORTS DGO (todos los 104 partidos)
ColombiaCaracol TV, RCN (reparto de partidos) Win Sports Apps de Caracol Play / RCN / Win Sports Online
EcuadorTeleamazonas (derechos en abierta) Plataformas propias del canal / operadores de TV paga
BoliviaRed ATB / Unitel (según paquete regional de Conmebol) Tigo Sports Bolivia Tigo Sports App
BrasilTV Globo (partidos clave) SporTV Globoplay / SporTV Play
EspañaLa 1 (RTVE) para una selección de partidos RTVE Play para partidos en abierto; DAZN para los 104 partidos
Reino UnidoBBC One / ITV1 (reparto de partidos) BBC iPlayer, ITVX
AlemaniaARD / ZDF (comparten derechos) ARD Mediathek, ZDF Mediathek
FranciaTF1 (selección de encuentros) beIN Sports beIN Sports Connect
ItaliaRAI (partidos en abierta) Sky Sport Sky Go, NOW
PortugalRTP (abierta) Sport TV Sport TV Play
Medio Oriente (MENA)beIN Sports MENA beIN Sports Connect MENA
JapónNHK / TV Asahi / Fuji TV (paquete compartido) OTT de cada operador (AbemaTV u otros, según acuerdos)
Corea del SurJTBC (principal) NAVER, otros socios NAVER streaming, JTBC online
AustraliaSBS (abierta) SBS On Demand

¿A qué hora inicia Estados Unidos (USMNT) vs. Paraguay?

El partido Estados Unidos vs. Paraguay del Mundial 2026 se juega en Los Ángeles a las 18:00 hora del Pacífico (PT), lo que equivale a 21:00 hora del Este (ET) del viernes 12 de junio de 2026.

Región / PaísCiudad de referenciaFecha localHora local del partido
Costa Oeste USA (PT)Los ÁngelesVie 12 junio 202618:00
Costa Este USA (ET)Nueva YorkVie 12 junio 202621:00
Centro USA (CT)Chicago / DallasVie 12 junio 202620:00
México (CT)Ciudad de MéxicoVie 12 junio 202619:00
Canadá (Toronto, ET)TorontoVie 12 junio 202621:00
Canadá (Vancouver, PT)VancouverVie 12 junio 202618:00
ParaguayAsunciónVie 12 junio 202622:00 aprox.
ArgentinaBuenos AiresVie 12 junio 202622:00
UruguayMontevideoVie 12 junio 202622:00
Chile (continental)SantiagoVie 12 junio 202621:00
BoliviaLa PazVie 12 junio 202621:00
PerúLimaVie 12 junio 202620:00
ColombiaBogotáVie 12 junio 202620:00
EcuadorQuitoVie 12 junio 202620:00
VenezuelaCaracasVie 12 junio 202621:00
Brasil (Brasilia, São Paulo)São Paulo / BrasiliaVie 12 junio 202622:00
Brasil (Manaos, AMT)ManaosVie 12 junio 202621:00
España (peninsular)MadridSáb 13 junio 202603:00
Islas CanariasLas PalmasSáb 13 junio 202602:00
Reino UnidoLondresSáb 13 junio 202602:00
Europa Central (CET)París / BerlínSáb 13 junio 202603:00
Europa del Este (EET)AtenasSáb 13 junio 202604:00
Arabia Saudita / CatarRiad / DohaSáb 13 junio 202604:00
SudáfricaJohannesburgoSáb 13 junio 202603:00
JapónTokioSáb 13 junio 202610:00
Corea del SurSeúlSáb 13 junio 202610:00
ChinaPekínSáb 13 junio 202609:00
Australia (Sydney, AEST)SídneySáb 13 junio 202611:00
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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