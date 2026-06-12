El debut de la selección de Estados Unidos (USMNT) ante Paraguay en la Copa Mundial 2026 se disputará el viernes 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Inglewood, California . Si quieres ver el partido en vivo y online, la transmisión oficial estará a cargo de FOX y FS1, a través de la app FOX Sports. Además, en algunos territorios el encuentro también podrá verse mediante servicios de streaming como FuboTV, según la disponibilidad regional. Conoce cómo y dónde seguirlo por televisión y diferentes plataformas digitales.

Conoce los horarios en California, Texas, Florida y otros estados para ver el partido debut entre Estados Unidos vs. Paraguay este viernes 12 de junio por el Grupo D del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver el partido Paraguay - Estados Unidos EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online

Estados Unidos: la combinación FOX + FS1/FS2 en inglés y Telemundo/Peacock en español concentra prácticamente todo el alcance del partido.

Latinoamérica: DIRECTV (DSPORTS/DGO) compró derechos integrales para toda la Copa y suele asegurar el partido en todas sus señales, mientras que los canales abiertos (América TV, Chilevisión, Caracol, Teleamazonas, etc.) eligen una parte del calendario donde priorizan a sus selecciones y los encuentros más atractivos.

España: DAZN tiene los 104 partidos en exclusiva como plataforma de pago, mientras que RTVE (La 1 + RTVE Play) ofrece un paquete parcial, por lo que en tus textos puedes orientar al usuario a “DAZN para todos los partidos, RTVE para algunos en abierto.

Región / País TV abierta / básica (probable) TV paga / cable satelital Streaming / OTT principal Estados Unidos FOX (inglés, señal abierta en varios mercados) FS1/FS2 (según asignación del partido) Telemundo vía Peacock (español), Peacock Premium; app FOX Sports Estados Unidos (ES) Telemundo, Universo (cobertura en español) – Peacock (streaming en español) Canadá CTV / TSN (Bell Media) TSN Sports, RDS (francés) TSN Direct / RDS Direct México Las Estrellas / Canal 5 / Azteca 7 (selección de partidos) Sky Sports / TUDN (pago) ViX (TelevisaUnivision), plataformas de Sky/Izzi Argentina TV Pública, Telefe (paquete de partidos de la Selección y destacados) TyC Sports, DSPORTS (DirecTV) DGO (DirecTV), TyC Sports Play Paraguay Telefuturo / SNT (según paquete local de selección) Tigo Sports (cable) Tigo Sports App Uruguay Canal 5 (selección), posiblemente otros abiertos Antel TV (pago) Antel TV OTT Chile Chilevisión (52 partidos en abierta) DSPORTS (DirecTV) DGO (DirecTV) Perú América TV (40 partidos en abierta) DIRECTV / DSPORTS DGO (todos los 104 partidos) Colombia Caracol TV, RCN (reparto de partidos) Win Sports Apps de Caracol Play / RCN / Win Sports Online Ecuador Teleamazonas (derechos en abierta) – Plataformas propias del canal / operadores de TV paga Bolivia Red ATB / Unitel (según paquete regional de Conmebol) Tigo Sports Bolivia Tigo Sports App Brasil TV Globo (partidos clave) SporTV Globoplay / SporTV Play España La 1 (RTVE) para una selección de partidos – RTVE Play para partidos en abierto; DAZN para los 104 partidos Reino Unido BBC One / ITV1 (reparto de partidos) – BBC iPlayer, ITVX Alemania ARD / ZDF (comparten derechos) – ARD Mediathek, ZDF Mediathek Francia TF1 (selección de encuentros) beIN Sports beIN Sports Connect Italia RAI (partidos en abierta) Sky Sport Sky Go, NOW Portugal RTP (abierta) Sport TV Sport TV Play Medio Oriente (MENA) – beIN Sports MENA beIN Sports Connect MENA Japón NHK / TV Asahi / Fuji TV (paquete compartido) – OTT de cada operador (AbemaTV u otros, según acuerdos) Corea del Sur JTBC (principal) NAVER, otros socios NAVER streaming, JTBC online Australia SBS (abierta) – SBS On Demand

¿A qué hora inicia Estados Unidos (USMNT) vs. Paraguay?

El partido Estados Unidos vs. Paraguay del Mundial 2026 se juega en Los Ángeles a las 18:00 hora del Pacífico (PT), lo que equivale a 21:00 hora del Este (ET) del viernes 12 de junio de 2026.

Región / País Ciudad de referencia Fecha local Hora local del partido Costa Oeste USA (PT) Los Ángeles Vie 12 junio 2026 18:00 Costa Este USA (ET) Nueva York Vie 12 junio 2026 21:00 Centro USA (CT) Chicago / Dallas Vie 12 junio 2026 20:00 México (CT) Ciudad de México Vie 12 junio 2026 19:00 Canadá (Toronto, ET) Toronto Vie 12 junio 2026 21:00 Canadá (Vancouver, PT) Vancouver Vie 12 junio 2026 18:00 Paraguay Asunción Vie 12 junio 2026 22:00 aprox. Argentina Buenos Aires Vie 12 junio 2026 22:00 Uruguay Montevideo Vie 12 junio 2026 22:00 Chile (continental) Santiago Vie 12 junio 2026 21:00 Bolivia La Paz Vie 12 junio 2026 21:00 Perú Lima Vie 12 junio 2026 20:00 Colombia Bogotá Vie 12 junio 2026 20:00 Ecuador Quito Vie 12 junio 2026 20:00 Venezuela Caracas Vie 12 junio 2026 21:00 Brasil (Brasilia, São Paulo) São Paulo / Brasilia Vie 12 junio 2026 22:00 Brasil (Manaos, AMT) Manaos Vie 12 junio 2026 21:00 España (peninsular) Madrid Sáb 13 junio 2026 03:00 Islas Canarias Las Palmas Sáb 13 junio 2026 02:00 Reino Unido Londres Sáb 13 junio 2026 02:00 Europa Central (CET) París / Berlín Sáb 13 junio 2026 03:00 Europa del Este (EET) Atenas Sáb 13 junio 2026 04:00 Arabia Saudita / Catar Riad / Doha Sáb 13 junio 2026 04:00 Sudáfrica Johannesburgo Sáb 13 junio 2026 03:00 Japón Tokio Sáb 13 junio 2026 10:00 Corea del Sur Seúl Sáb 13 junio 2026 10:00 China Pekín Sáb 13 junio 2026 09:00 Australia (Sydney, AEST) Sídney Sáb 13 junio 2026 11:00