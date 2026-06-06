La selección de Brasil afrontará su último examen antes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se enfrente a Egipto este sábado 6 de junio (6:00 p.m. ET) en el Huntington Bank Field de Cleveland, Estados Unidos. El encuentro genera una enorme expectativa entre los aficionados, ya que será la última oportunidad para ver en acción al equipo de Carlo Ancelotti antes de su debut mundialista. La Canarinha llega motivada tras golear 6-2 a Panamá en su reciente amistoso y buscará mantener las buenas sensaciones frente a un rival africano que promete exigir al máximo a los brasileños.

Con figuras como Vinícius Júnior, Endrick y compañía, Brasil intentará afinar los últimos detalles tácticos antes de comenzar su camino en la Copa del Mundo. Del otro lado estará Egipto, una selección que cuenta con jugadores de experiencia internacional y que buscará sorprender a una de las favoritas para conquistar el título mundial. Si quieres saber dónde ver Brasil vs. Egipto EN VIVO, cuáles son los horarios y qué canales transmitirán el amistoso, aquí encontrarás toda la información.

¿A qué hora juega Brasil vs. Egipto hoy 06 de junio de 2026?

El amistoso internacional entre Brasil y Egipto se disputará el sábado 6 de junio de 2026 en el Huntington Bank Field de Cleveland, Ohio. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde distintos países con los siguientes horarios:

Horarios de Brasil vs. Egipto

Brasil: 7:00 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

España: 12:00 a.m. del domingo 7 de junio.

¿Qué canal transmite Brasil vs. Egipto EN VIVO?

En Brasil, los partidos amistosos de la selección nacional forman parte del acuerdo de transmisión de Globo con la Confederación Brasileña de Fútbol, por lo que la cobertura suele estar disponible a través de TV Globo, SporTV y plataformas digitales asociadas.

Por su parte, en Estados Unidos el encuentro aparece programado en las plataformas de ESPN, incluyendo ESPN Deportes y servicios asociados de streaming deportivo.

Canales para ver Brasil vs. Egipto

Brasil

📺 TV Globo

📺 SporTV

💻 Globoplay

📱 Zapping

📺 Claro TV+

📺 Sky+

📱 Vivo Play

Estados Unidos

📺 ESPN Deportes

📺 ESPN Select

📱 ESPN App

💻 fuboTV

¿Cómo ver Brasil vs. Egipto ONLINE?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet tendrán varias opciones dependiendo del país donde se encuentren. En Brasil, Globoplay permitirá acceder a la transmisión mediante internet, mientras que servicios como Claro TV+, Sky+ y Vivo Play también ofrecerán acceso desde dispositivos móviles y Smart TV.

En Estados Unidos, ESPN App y fuboTV serán algunas de las principales alternativas para disfrutar del amistoso en vivo desde celulares, tablets, computadoras y televisores inteligentes.

Opciones para ver Brasil vs. Egipto por streaming

💻 Globoplay

📱 ESPN App

💻 fuboTV

📺 Claro TV+

📺 Sky+

📱 Vivo Play

📱 Zapping

Brasil utilizará este compromiso como su último ensayo antes del Mundial 2026, mientras que Egipto intentará aprovechar la vitrina internacional para medir fuerzas ante una de las selecciones más poderosas del planeta. Todo está listo para un amistoso que promete emociones y que servirá como antesala de la máxima fiesta del fútbol mundial.