Las selecciones de Brasil y Panamá estarán frente a frente este domingo 31 de mayo en el Estadio Maracaná por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Si no te quieres perder el partido, será mejor que revises aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Brasil - Panamá por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil - Panamá en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Brasil - Panamá por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 31 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 5:30 pm

Estados Unidos (CT): 4:30 pm

Estados Unidos (MT): 3:30 pm

Estados Unidos (PT): 2:30 pm

México (CDMX): 3:30 pm

Puerto Rico: 5:30 pm

República Dominicana: 5:30 pm

Panamá: 4:30 pm

Costa Rica: 3:30 pm

El Salvador: 3:30 pm

Guatemala: 3:30 pm

Honduras: 3:30 pm

Nicaragua: 3:30 pm

Argentina: 6:30 pm

Brasil (Brasilia): 6:30 pm

Uruguay: 6:30 pm

Chile (Santiago): 5:30 pm

Paraguay: 6:30 pm

Bolivia: 5:30 pm

Venezuela: 5:30 pm

Ecuador: 4:30 pm

Perú: 4:30 pm

Colombia: 4:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil - Panamá?

Este domingo 31 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Brasil - Panamá por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Panamá: RPC, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO