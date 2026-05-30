Las selecciones de Brasil y Panamá estarán frente a frente este domingo 31 de mayo en el Estadio Maracaná por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Si no te quieres perder el partido, será mejor que revises aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil - Panamá en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Brasil - Panamá por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 31 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 5:30 pm
- Estados Unidos (CT): 4:30 pm
- Estados Unidos (MT): 3:30 pm
- Estados Unidos (PT): 2:30 pm
- México (CDMX): 3:30 pm
- Puerto Rico: 5:30 pm
- República Dominicana: 5:30 pm
- Panamá: 4:30 pm
- Costa Rica: 3:30 pm
- El Salvador: 3:30 pm
- Guatemala: 3:30 pm
- Honduras: 3:30 pm
- Nicaragua: 3:30 pm
- Argentina: 6:30 pm
- Brasil (Brasilia): 6:30 pm
- Uruguay: 6:30 pm
- Chile (Santiago): 5:30 pm
- Paraguay: 6:30 pm
- Bolivia: 5:30 pm
- Venezuela: 5:30 pm
- Ecuador: 4:30 pm
- Perú: 4:30 pm
- Colombia: 4:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil - Panamá?
Este domingo 31 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Brasil - Panamá por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Panamá: RPC, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO