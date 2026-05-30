Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Brasil - Panamá por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Brasil - Panamá por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Las selecciones de Brasil y Panamá estarán frente a frente este domingo 31 de mayo en el Estadio Maracaná por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Si no te quieres perder el partido, será mejor que revises aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Brasil - Panamá por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Brasil - Panamá por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil - Panamá en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Brasil - Panamá por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 31 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 5:30 pm
  • Estados Unidos (CT): 4:30 pm
  • Estados Unidos (MT): 3:30 pm
  • Estados Unidos (PT): 2:30 pm
  • México (CDMX): 3:30 pm            
  • Puerto Rico: 5:30 pm
  • República Dominicana: 5:30 pm
  • Panamá: 4:30 pm
  • Costa Rica: 3:30 pm
  • El Salvador: 3:30 pm
  • Guatemala: 3:30 pm
  • Honduras: 3:30 pm
  • Nicaragua: 3:30 pm
  • Argentina: 6:30 pm
  • Brasil (Brasilia): 6:30 pm
  • Uruguay: 6:30 pm
  • Chile (Santiago): 5:30 pm
  • Paraguay: 6:30 pm
  • Bolivia: 5:30 pm
  • Venezuela: 5:30 pm
  • Ecuador: 4:30 pm
  • Perú: 4:30 pm
  • Colombia: 4:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil - Panamá?

Este domingo 31 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Brasil - Panamá por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
  • Panamá: RPC, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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