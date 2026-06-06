La selección de Estados Unidos cerrará su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 con una exigente prueba frente a una de las grandes favoritas del torneo: Alemania. El duelo entre el USMNT y la Mannschaft se disputará este sábado 6 de junio en el mítico Soldier Field de Chicago, Illinois, desde las 2:30 p.m. (ET), 1:30 p.m. (CT) y 11:30 a.m. (PT), en un amistoso de alto nivel que servirá como termómetro definitivo antes del debut mundialista. Conoce cómo y dónde verlo por TV señal abierta, cable y streaming online desde diferentes partes del mundo.
¿Dónde ver Estados Unidos (USMNT) - Alemania EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online?
Revisa la tabla guía TV para ver el partido amistoso entre Estados Unidos vs. Alemania este sábado 6 de junio desde el Soldier Field de Chicago, como preparación para la Copa Mundial 2026.
|Región / país
|Canal de TV principal
|Streaming / online asociado
|Estados Unidos (inglés)
|TNT USA / TBS (Warner Bros. Discovery, señal sports)
|Max (plan con deportes) / app de tu cableoperador (TV Everywhere)
|Estados Unidos (español)
|Telemundo / NBC Universo (cobertura USMNT en español)
|Peacock (contenido de Telemundo Deportes) / apps NBCU
|México
|ESPN México
|Disney+ Premium México (sección ESPN)
|Centroamérica
|ESPN (feed regional) – sujeto a parrilla local
|Disney+ (plan con ESPN) en países habilitados
|Caribe
|ESPN Caribbean – sujeto a programación local
|Star+/Disney+ según integración local
|Perú
|ESPN (feed Andino)
|Disney+ (plan con ESPN) Perú
|Colombia, Ecuador
|ESPN (Latam Norte) – amistosos internacionales
|Disney+ (plan con ESPN) en la región
|Chile
|ESPN (Latam Sur)
|Disney+ (plan con ESPN) Chile
|Argentina, Uruguay
|ESPN (Cono Sur)
|Disney+ (plan con ESPN) Argentina/Uruguay
|Brasil
|ESPN Brasil (si adquiere amistoso) – a confirmar en guía local
|Star+/Disney+ Brasil según integración
|España
|ESPN no aplica; amistoso suele ir por plataformas internacionales o canales con derechos puntuales; revisar guía local Movistar/DAZN el día del partido
|Apps de operadoras (Movistar Plus+, DAZN) si compran derechos puntuales
|Alemania
|RTL (derechos de amistosos de la selección alemana antes del Mundial)
|RTL+ (streaming oficial de RTL)
|Francia, Italia
|Sin canal fijo listado; amistoso podría ir por cadenas con derechos de amistosos FIFA (TF1, M6, RAI, Mediaset, etc.), revisar guía local
|Apps oficiales de cada operador (MyTF1, RaiPlay, etc.)
|Países Bajos
|ESPN NL (según listado internacional)
|ESPN Watch NL / operadores locales
|Marruecos
|beIN Sports Arabia 8 (feed MENA)
|beIN Connect MENA
|Resto Medio Oriente
|beIN Sports Arabia (canales fútbol)
|beIN Connect MENA
|Sudáfrica
|SuperSport (canal fútbol internacional) – revisar guía
|DStv app / SuperSport app
|Australia
|Posible cobertura en ESPN Australia u operador local de derechos amistosos; revisar guía Foxtel/Kayo
|Kayo Sports / apps Foxtel si adquieren el amistoso
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Alemania hoy, 6 de junio por amistoso Copa Mundial 2026?
Conoce los horarios para ver el partido amistoso entre Estados Unidos vs. Alemania en vivo este sábado 6 de junio.
- Estados Unidos (Costa Oeste, Los Ángeles): 11:30
- Estados Unidos (Centro, Chicago): 13:30
- Estados Unidos (Costa Este, Nueva York/Miami): 14:30
- Canadá (Toronto, Montreal): 14:30
- México (CDMX, horario centro): 12:30
- Perú (Lima): 13:30
- Colombia (Bogotá): 13:30
- Ecuador (Quito): 13:30
- Chile (Santiago, invierno): 14:30
- Argentina (Buenos Aires): 15:30
- Uruguay (Montevideo): 15:30
- Brasil (São Paulo, Río de Janeiro): 15:30
- Reino Unido (Londres): 19:30
- Portugal (Lisboa): 19:30
- España (Madrid): 20:30
- Alemania (Berlín): 20:30
- Francia (París): 20:30
- Italia (Roma): 20:30
- Países Bajos (Ámsterdam): 20:30
- Marruecos (Rabat): 19:30
- Sudáfrica (Johannesburgo): 20:30
- Arabia Saudita / Catar (Riad / Doha): 21:30
- Turquía (Estambul): 21:30
- India (Nueva Delhi): 00:00 del 7 de junio
- China (Pekín): 02:30 del 7 de junio
- Japón (Tokio): 03:30 del 7 de junio
- Australia (Sídney): 04:30 del 7 de junio