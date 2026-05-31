Un nuevo duelo amistoso se vivirá desde el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. No te pierdas el juego de Estados Unidos (USMNT) ante Senegal, un duelo de pronóstico reservado donde la selección africana quiere demostrar que pueden ser un serio peligro en la Copa del Mundo tras la obtención en campo de la última edición de la Copa Africana. A continuación, te dejo con los horarios y canales de TV/Streaming para seguir el juego de USMNT - Senegal minuto a minuto .

¿Dónde ver Estados Unidos (USMNT) vs. Senegal EN VIVO por amistoso?

La transmisión del juego de Estados Unidos (USMNT) vs. Senegal EN VIVO será a través de TNT, HBO Max y Westwood One Sports en sus señales en inglés; por su parte, en español tendrás la transmisión de ESPN Deportes, Peacock y Prime Video.

Estas son todas las opciones, tanto en TV de paga como en Streaming online para seguir minuto a minuto el juego de USMNT vs. Senegal de este domingo 31 de marzo de 2026, como amistoso de preparación para la Copa del Mundo que organizarán los estadounidenses.

Canales TV inglés: TNT, HBO Max y Westwood One Sports.

TNT, HBO Max y Westwood One Sports. Canales TV español: ESPN Deportes, Peacock y Prime Video.

Horarios para ver Estados Unidos vs. Senegal por amistoso 2026

Mira el juego de Estados Unidos (USMNT) vs. Senegal este domingo 31 de mayo de 2026 a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT desde el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Este será el primero de los encuentros amistosos que disputen ambas selecciones a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Horario, TV y cómo ver en vivo Estados Unidos (USMNT) vs. Senegal por amistoso internacional 2026

Fecha: Domingo 31 de mayo de 2026

Domingo 31 de mayo de 2026 Partido: Estados Unidos vs. Senegal por amistoso a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos vs. Senegal por amistoso a la Copa del Mundo 2026 Lugar: Estadio Bank of America de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos

Estadio Bank of America de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos Horario: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT Canal TV: TNT, ESPN Deportes

TNT, ESPN Deportes Streaming: Peacock, Prime Video, HBO Max