El calendario de LaLiga abre el 2026 con uno de los partidos más intensos y esperados del fútbol español. Espanyol y FC Barcelona se enfrentarán este sábado 3 de enero en el RCDE Stadium, en un nuevo capítulo del Derbi de Cataluña, un duelo que trasciende los 90 minutos y que siempre se juega con el corazón en la mano. La ciudad se paraliza, las gradas se encienden y el ambiente promete ser eléctrico desde el pitazo inicial.

El momento deportivo del Espanyol invita a soñar. Instalado en la quinta posición, el conjunto perico llega con una racha positiva que lo ha impulsado a pelear entre los mejores del torneo. Tres victorias consecutivas, incluida una histórica ante el Athletic de Bilbao en San Mamés, han fortalecido la confianza de un equipo que sabe que un triunfo ante su clásico rival puede marcar un antes y un después en su temporada.

En la vereda opuesta aparece un Barcelona firme y dominante, dueño del liderato y decidido a comenzar el año manteniendo su autoridad en LaLiga. Bajo la conducción de Hansi Flick, el equipo culé cerró el 2025 con actuaciones sólidas tanto en Copa del Rey como en el campeonato local, dejando en claro que va por todo. Así, el derbi no será solo una cuestión de orgullo regional, sino un choque decisivo entre un aspirante en alza y el líder que busca seguir marcando el ritmo del torneo.

Listo para 2026 ✅ pic.twitter.com/xHWuMbMdhM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 1, 2026

Dónde ver el partido FC Barcelona - Espanyol EN VIVO por LaLiga EA Sports

El Barcelona - Espanyol por LaLiga se verá principalmente por DAZN en España, Sky Sports en México y ESPN (ESPN Deportes/ESPN+, ESPN Select, Fubo) en Estados Unidos , mientras que en gran parte de Latinoamérica irá por ESPN / Star+ o Disney+ , y en muchas zonas de Europa por plataformas locales con derechos como DAZN, Premier Sports, beIN, Blue Sport, TV4 , entre otras.

A continuación tienes una tabla resumen priorizando EE. UU., México, Latam, Sudamérica, Europa y otros territorios clave.

Región / País / Ciudad TV (cable/satélite) principal Streaming / Online oficial Estados Unidos – Costa Este (NY, Miami) ESPN Deportes​ ESPN+ y ESPN App; Fubo (ESPN Select / fuboTV)​ Estados Unidos – Centro / Montaña / Pacífico (Chicago, Denver, LA) ESPN / ESPN Deportes (según paquete)​ ESPN+ y ESPN App; Fubo / ESPN Select en paquetes de LaLiga​ España (todo el país) DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar​ DAZN (app y web, DAZN LaLiga)​ México – CDMX, Guadalajara, Monterrey Sky Sports (canales de LaLiga en sistema Sky)​ Sky+ / Blue To Go Video Everywhere (app de Sky)​ México – resto de ciudades (Tijuana, Puebla, Mérida, etc.) Misma señal de Sky Sports con derechos de LaLiga​ Sky+ / Blue To Go (según suscripción activa)​ Latinoamérica Norte (Centroamérica, Caribe hispano) ESPN (feed Latam)​ Star+ o Disney+ / ESPN App según país​ Sudamérica – Argentina ESPN​ Star+ o Disney+ (plataforma OTT de Disney/ESPN)​ Sudamérica – Colombia, Perú, Ecuador ESPN​ Star+ o Disney+ / ESPN App​ Sudamérica – Chile, Uruguay, Paraguay ESPN​ Star+ o Disney+ (según disponibilidad local)​ Brasil ESPN Brasil (o variante local con derechos de LaLiga)​ Star+ / Disney+ Brasil​ Canadá (Toronto, Montreal, Vancouver) TSN / RDS (según idioma)​ TSN Direct / RDS streaming​ Reino Unido e Irlanda Premier Sports 1 / LaLiga TV (según operador)​ Premier Player / apps oficiales del operador​ Francia beIN Sports con derechos de LaLiga​ beIN Sports Connect​ Italia Operador local con paquete LaLiga (ej. DAZN o Sky Italia según derechos vigentes)​ App OTT del operador (DAZN / Sky Go u otra) Alemania / Austria DAZN / canales con derechos de LaLiga​ DAZN (app y web)​ Suiza Blue Sport / Blue Sport 6 Live​ Blue Sport (OTT)​ Países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca) TV4 Fotboll / TV4 Play u operador similar con LaLiga​ TV4 Play / OTT del operador​ Medio Oriente y Norte de África beIN Sports MENA​ beIN Sports Connect​ Otros países de Europa Canal local que tenga derechos de LaLiga (ver guía de TV)​ Plataforma OTT asociada a ese canal Resto del mundo (Asia, Oceanía, África) Operadores locales listados por FC Barcelona / LaLiga​ Apps de esos operadores o DAZN donde LaLiga esté disponible

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver FC Barcelona vs. Espanyol?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Fecha : Sábado 3 de enero de 2026

: Sábado 3 de enero de 2026 Horario : 3:00 p.m. (hora de EE.UU. ET), 2:00 p.m. (México), 9:00 p.m. (España)

: 3:00 p.m. (hora de EE.UU. ET), 2:00 p.m. (México), 9:00 p.m. (España) Estadio: RCDE Stadium