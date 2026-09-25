Aficionados de Guatemala y Jamaica apoyando a sus selecciones en su cruce por la Concacaf Nations League 2026. Consulte la guía de televisión y plataformas en vivo. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag
Aficionados de Guatemala y Jamaica apoyando a sus selecciones en su cruce por la Concacaf Nations League 2026. Consulte la guía de televisión y plataformas en vivo. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Guatemala y Jamaica se verán las caras este viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México (8:00 p.m. ET y 5:00 p.m. PT en Estados Unidos), desde el National Stadium de Kingston por la primera jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026. Durante el año pasado, ambas selecciones se vieron las caras dos veces con resultados divididos (una goleada 3-0 de los Reggae Boyz por la eliminatoria mundialista y un triunfo 1-0 del Azul y Blanco por la Copa Oro). Para ver el partido Guatemala vs. Jamaica en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.

¿Dónde ver Guatemala vs. Jamaica EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?

País / RegiónTV abierta / Cable / Satélite principalesPlataformas de streaming / Apps oficiales
GuatemalaFOXFox+, Tubi, Concacaf App, Concacaf YouTube
JamaicaTVJ Sports NetworkBluu, Concacaf App, Concacaf YouTube
México--Concacaf App, Concacaf YouTube
Argentina--Concacaf App, Concacaf YouTube
Bolivia--Concacaf App, Concacaf YouTube
Brasil--Concacaf App, Concacaf YouTube
Chile--Concacaf App, Concacaf YouTube
Colombia--Concacaf App, Concacaf YouTube
Ecuador--Concacaf App, Concacaf YouTube
Paraguay--Concacaf App, Concacaf YouTube
Perú--Concacaf App, Concacaf YouTube
Uruguay--Concacaf App, Concacaf YouTube
Venezuela--Concacaf App, Concacaf YouTube
Centroamérica--Concacaf App, Concacaf YouTube
Estados Unidos--Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One, Concacaf App, Concacaf YouTube
España--Concacaf App, Concacaf YouTube

Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido Guatemala vs. Jamaica por la primera fecha del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 a través de la señal oficial de Concacaf App y Concacaf YouTube, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo en varias regiones de Latinoamérica.

En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible única y exclusivamente en streaming por Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One, Concacaf App, Concacaf YouTube para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del certamen.

En Sudamérica, el partido se podrá ver única y exclusivamente por Concacaf App y Concacaf YouTube para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la experiencia usando un VPN para conectarte a las señales de los países participantes como FOX y/o TVJ Sports Network.

¿A qué hora juega Guatemala vs. Jamaica HOY 25 de septiembre por la Concacaf Nations League 2026?

El partido Guatemala vs. Jamaica se juega a las 18:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.

País / RegiónHora local del partido
México18:00 (6:00 p. m.)
Estados Unidos (Este, ET)20:00 (8:00 p. m.)
Estados Unidos (Centro, CT)19:00 (7:00 p. m.)
Estados Unidos (Montaña, MT)18:00 (6:00 p. m.)
Estados Unidos (Pacífico, PT)17:00 (5:00 p. m.)
Canadá (Toronto / Ottawa)20:00 (8:00 p. m.) – mismo huso que ET
Argentina21:00 (9:00 p. m.)
Uruguay21:00 (9:00 p. m.)
Paraguay21:00 (9:00 p. m.)
Brasil (Brasilia)21:00 (9:00 p. m.)
Chile20:00 (8:00 p. m.)
Bolivia20:00 (8:00 p. m.) – misma franja que CHI para este partido
Venezuela20:00 (8:00 p. m.) – misma franja que CHI y BOL para este partido
Colombia19:00 (7:00 p. m.)
Ecuador19:00 (7:00 p. m.)
Perú19:00 (7:00 p. m.)
España (península)02:00 (2:00 a. m. del día siguiente)
Reino Unido01:00 (1:00 a. m. del día siguiente)
Alemania / Italia / Francia02:00 (2:00 a. m. del día siguiente)

Posibles alineaciones de Guatemala vs. Jamaica

Guatemala: Nicholas Hagen; Aarón Herrera, Carlos Estrada, Nicolás Samayoa, José Morales; Óscar Castellanos, Jonathan Franco; Óscar Santis, Jorge Aparicio (o Rudy Muñoz), Stheven Robles; Rubio Méndez Rubín.

Jamaica: Andre Blake; Joel Latibeaudiere, Richard King, Damion Lowe, Amari Bell; Kasey Palmer, Isaac Hayden, Jon Russell; Demarai Gray, Bailey Cadamarteri (o Tyreece Campbell), Michail Antonio.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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