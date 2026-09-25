Guatemala y Jamaica se verán las caras este viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México (8:00 p.m. ET y 5:00 p.m. PT en Estados Unidos), desde el National Stadium de Kingston por la primera jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026. Durante el año pasado, ambas selecciones se vieron las caras dos veces con resultados divididos (una goleada 3-0 de los Reggae Boyz por la eliminatoria mundialista y un triunfo 1-0 del Azul y Blanco por la Copa Oro). Para ver el partido Guatemala vs. Jamaica en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.

¿Dónde ver Guatemala vs. Jamaica EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?

País / Región TV abierta / Cable / Satélite principales Plataformas de streaming / Apps oficiales Guatemala FOX Fox+, Tubi, Concacaf App, Concacaf YouTube Jamaica TVJ Sports Network Bluu, Concacaf App, Concacaf YouTube México -- Concacaf App, Concacaf YouTube Argentina -- Concacaf App, Concacaf YouTube Bolivia -- Concacaf App, Concacaf YouTube Brasil -- Concacaf App, Concacaf YouTube Chile -- Concacaf App, Concacaf YouTube Colombia -- Concacaf App, Concacaf YouTube Ecuador -- Concacaf App, Concacaf YouTube Paraguay -- Concacaf App, Concacaf YouTube Perú -- Concacaf App, Concacaf YouTube Uruguay -- Concacaf App, Concacaf YouTube Venezuela -- Concacaf App, Concacaf YouTube Centroamérica -- Concacaf App, Concacaf YouTube Estados Unidos -- Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One, Concacaf App, Concacaf YouTube España -- Concacaf App, Concacaf YouTube

Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido Guatemala vs. Jamaica por la primera fecha del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 a través de la señal oficial de Concacaf App y Concacaf YouTube, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo en varias regiones de Latinoamérica.

En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible única y exclusivamente en streaming por Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One, Concacaf App, Concacaf YouTube para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del certamen.

En Sudamérica, el partido se podrá ver única y exclusivamente por Concacaf App y Concacaf YouTube para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la experiencia usando un VPN para conectarte a las señales de los países participantes como FOX y/o TVJ Sports Network.

¿A qué hora juega Guatemala vs. Jamaica HOY 25 de septiembre por la Concacaf Nations League 2026?

El partido Guatemala vs. Jamaica se juega a las 18:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.

País / Región Hora local del partido México 18:00 (6:00 p. m.) Estados Unidos (Este, ET) 20:00 (8:00 p. m.) Estados Unidos (Centro, CT) 19:00 (7:00 p. m.) Estados Unidos (Montaña, MT) 18:00 (6:00 p. m.) Estados Unidos (Pacífico, PT) 17:00 (5:00 p. m.) Canadá (Toronto / Ottawa) 20:00 (8:00 p. m.) – mismo huso que ET Argentina 21:00 (9:00 p. m.) Uruguay 21:00 (9:00 p. m.) Paraguay 21:00 (9:00 p. m.) Brasil (Brasilia) 21:00 (9:00 p. m.) Chile 20:00 (8:00 p. m.) Bolivia 20:00 (8:00 p. m.) – misma franja que CHI para este partido Venezuela 20:00 (8:00 p. m.) – misma franja que CHI y BOL para este partido Colombia 19:00 (7:00 p. m.) Ecuador 19:00 (7:00 p. m.) Perú 19:00 (7:00 p. m.) España (península) 02:00 (2:00 a. m. del día siguiente) Reino Unido 01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) Alemania / Italia / Francia 02:00 (2:00 a. m. del día siguiente)

Posibles alineaciones de Guatemala vs. Jamaica

Guatemala: Nicholas Hagen; Aarón Herrera, Carlos Estrada, Nicolás Samayoa, José Morales; Óscar Castellanos, Jonathan Franco; Óscar Santis, Jorge Aparicio (o Rudy Muñoz), Stheven Robles; Rubio Méndez Rubín.

Jamaica: Andre Blake; Joel Latibeaudiere, Richard King, Damion Lowe, Amari Bell; Kasey Palmer, Isaac Hayden, Jon Russell; Demarai Gray, Bailey Cadamarteri (o Tyreece Campbell), Michail Antonio.