Guatemala y Jamaica se verán las caras este viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México (8:00 p.m. ET y 5:00 p.m. PT en Estados Unidos), desde el National Stadium de Kingston por la primera jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026. Durante el año pasado, ambas selecciones se vieron las caras dos veces con resultados divididos (una goleada 3-0 de los Reggae Boyz por la eliminatoria mundialista y un triunfo 1-0 del Azul y Blanco por la Copa Oro). Para ver el partido Guatemala vs. Jamaica en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.
¿Dónde ver Guatemala vs. Jamaica EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?
|País / Región
|TV abierta / Cable / Satélite principales
|Plataformas de streaming / Apps oficiales
|Guatemala
|FOX
|Fox+, Tubi, Concacaf App, Concacaf YouTube
|Jamaica
|TVJ Sports Network
|Bluu, Concacaf App, Concacaf YouTube
|México
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Argentina
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Bolivia
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Brasil
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Chile
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Colombia
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Ecuador
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Paraguay
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Perú
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Uruguay
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Venezuela
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Centroamérica
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Estados Unidos
|--
|Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One, Concacaf App, Concacaf YouTube
|España
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido Guatemala vs. Jamaica por la primera fecha del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 a través de la señal oficial de Concacaf App y Concacaf YouTube, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo en varias regiones de Latinoamérica.
En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible única y exclusivamente en streaming por Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One, Concacaf App, Concacaf YouTube para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del certamen.
En Sudamérica, el partido se podrá ver única y exclusivamente por Concacaf App y Concacaf YouTube para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la experiencia usando un VPN para conectarte a las señales de los países participantes como FOX y/o TVJ Sports Network.
¿A qué hora juega Guatemala vs. Jamaica HOY 25 de septiembre por la Concacaf Nations League 2026?
El partido Guatemala vs. Jamaica se juega a las 18:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.
|País / Región
|Hora local del partido
|México
|18:00 (6:00 p. m.)
|Estados Unidos (Este, ET)
|20:00 (8:00 p. m.)
|Estados Unidos (Centro, CT)
|19:00 (7:00 p. m.)
|Estados Unidos (Montaña, MT)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Estados Unidos (Pacífico, PT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Canadá (Toronto / Ottawa)
|20:00 (8:00 p. m.) – mismo huso que ET
|Argentina
|21:00 (9:00 p. m.)
|Uruguay
|21:00 (9:00 p. m.)
|Paraguay
|21:00 (9:00 p. m.)
|Brasil (Brasilia)
|21:00 (9:00 p. m.)
|Chile
|20:00 (8:00 p. m.)
|Bolivia
|20:00 (8:00 p. m.) – misma franja que CHI para este partido
|Venezuela
|20:00 (8:00 p. m.) – misma franja que CHI y BOL para este partido
|Colombia
|19:00 (7:00 p. m.)
|Ecuador
|19:00 (7:00 p. m.)
|Perú
|19:00 (7:00 p. m.)
|España (península)
|02:00 (2:00 a. m. del día siguiente)
|Reino Unido
|01:00 (1:00 a. m. del día siguiente)
|Alemania / Italia / Francia
|02:00 (2:00 a. m. del día siguiente)
Posibles alineaciones de Guatemala vs. Jamaica
Guatemala: Nicholas Hagen; Aarón Herrera, Carlos Estrada, Nicolás Samayoa, José Morales; Óscar Castellanos, Jonathan Franco; Óscar Santis, Jorge Aparicio (o Rudy Muñoz), Stheven Robles; Rubio Méndez Rubín.
Jamaica: Andre Blake; Joel Latibeaudiere, Richard King, Damion Lowe, Amari Bell; Kasey Palmer, Isaac Hayden, Jon Russell; Demarai Gray, Bailey Cadamarteri (o Tyreece Campbell), Michail Antonio.