Honduras y Surinam se enfrentarán este viernes 25 de septiembre en el Estadio José de la Paz Herrera Uclés por la Fecha 1 del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026. Como el partido es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Honduras vs. Surinam por la Concacaf Nations League 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Honduras vs. Surinam en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Honduras vs. Surinam por la Concacaf Nations League 2026 este viernes 25 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 3:00 am del sábado 26 de septiembre

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Honduras vs. Surinam?

Este viernes 25 de septiembre se podrá ver el juego Honduras vs. Surinam por la Concacaf Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Honduras: Telesistema Honduras, DTVC+, HRN

Surinam: SCCN, TV2 Suriname