La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo a la Copa Oro 2025 y este sábado 7 de junio enfrentará a Suiza en un partido amistoso en el Rice-Eccles Stadium. Javier Aguirre, actual técnico del Tri, convocó a 35 jugadores para esta etapa, aunque ya sufrió su primera baja: Jesús Ángulo regresó a Tigres por una lesión en el menisco lateral de la rodilla derecha y otra en la superficie articular femoral y tibial.

Suiza, que ocupa el lugar 20 del Ranking FIFA, será una prueba exigente para México, que recientemente subió al puesto 17. La cercanía en posiciones anticipa un duelo parejo entre ambas selecciones, aunque el equipo dirigido por el ‘Vasco’ está obligado a dejar una buena impresión, aun tratándose de un amistoso. Este y el juego ante Turquía serán clave para definir la lista final de 26 jugadores que disputarán la Copa Oro.

Al ser país anfitrión del Mundial 2026, México no juega eliminatorias, por lo que cada encuentro amistoso cobra gran importancia para llegar con ritmo al torneo. Si no quieres perderte este encuentro, a continuación, te contamos a qué hora se juega y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el México vs. Suiza.

¿Dónde ver el amistoso México vs. Suiza EN VIVO?

El partido entre México y Suiza se disputará el sábado 7 de junio a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y contará con transmisión EN VIVO y GRATIS por televisión abierta. En TV Azteca, la señal será por el Canal 7, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios del ‘Dr. García’, mientras que en Televisa podrá verse por el Canal 5, con el equipo conformado por David Faitelson y Andrés Vaca.

Además de la transmisión por TV, se espera que el encuentro también esté disponible en plataformas digitales oficiales de ambas televisoras, lo que permitirá seguir el juego online desde dispositivos móviles, computadoras o smart TV. Una excelente oportunidad para que los aficionados no se pierdan ningún detalle de este importante duelo amistoso rumbo a la Copa Oro 2025.

TV Azteca transmite el partido amistoso entre México vs. Suiza. (Foto: Azteca Deportes)

¿Cómo ver México vs. Suiza EN VIVO desde Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el partido México vs. Suiza EN VIVO a través de diversas plataformas digitales como fuboTV, ViX, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, la TUDN App y la FOX Sports App. También estará disponible por televisión en canales como TUDN USA, FOX Deportes, Univision y FOX Sports, para que no te pierdas ningún minuto de este emocionante encuentro.