Con poco más de un año para el pitazo inicial de la Copa del Mundo FIFA 2026 que organizará junto a Estados Unidos y Canadá, la selección de fútbol de México continúa con sus partidos de preparación y este martes 10 de junio medirá fuerzas contra su similar de Turquía en el Kenan Memorial Stadium de Chapel Hill, Carolina del Norte. Si quieres saber dónde ver el amistoso internacional México vs. Turquía válido por fecha FIFA, en este artículo te diré cuáles son los horarios y canales de TV que transmitirán este cotejo.

Mateo Chávez debutó con la selección mayor de fútbol de México en el amistoso ante Suiza. | Crédito: @miseleccionmx / X

¿Dónde ver México vs. Turquía EN VIVO GRATIS por amistoso FIFA 2025 en California?

El partido amistoso internacional México vs. Turquía válido por fecha FIFA podrá verse desde California a partir de las 5:00 p.m. PT (Horario del Pacífico) a través de Univision NOW, ViX, TUDN USA y Univision.

¿Cómo ver México vs. Turquía EN VIVO GRATIS por amistoso FIFA 2025 en Florida?

En Florida, podrás ver el partido México vs. Turquía desde el Kenan Memorial Hill de Carolina del Norte este martes 10 de junio a partir de las 8:00 p.m. ET (Hora del Este) por la señal oficial de Univision NOW, ViX, TUDN USA y Univision. Estas plataformas permiten ver el encuentro en directo desde celular, computadora o Smart TV.

La selección mayor de fútbol de Turquía enfrentará a México y Estados Unidos en los amistosos por fecha FIFA. | Crédito: tff.org

¿Qué canal transmite México vs. Turquía EN VIVO GRATIS por amistoso FIFA 2025 desde Texas?

Si estás en Texas, podrás seguir la cobertura completa y en exclusiva del partido México vs. Turquía desde las 7:00 p.m. CT (Hora del Centro) por Univision NOW, ViX, TUDN USA y Univision, plataformas que transmitirán los partidos de las Eliminatorias en Estados Unidos. Solo necesitas estar suscrito para seguirlo en vivo.

Dónde mirar el partido México vs. Turquía por VPN desde cualquier parte del mundo

Si te encuentras fuera del territorio mexicano, pero quieres seguir todas las incidencias del amistoso internacional México vs. Turquía, puedes optar por estas alternativas:

VPN: Utilizar un servicio de VPN que permita acceder a la transmisión online de ViX , Exxen y/o tabii desde cualquier parte del mundo.

, y/o desde cualquier parte del mundo. Plataformas de streaming: Algunas plataformas internacionales pueden incluir la señal de ViX, Exxen y/o tabii en su programación.

Redes sociales y cobertura online: Aunque no ofrecen la transmisión completa, plataformas como Facebook, Twitter e Instagram de los servicios que tienen los derechos suelen brindar contenido en tiempo real, resúmenes y entrevistas postpartido.