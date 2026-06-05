Paraguay recibe a Nicaragua en el Estadio Defensores del Chaco el viernes 5 de junio (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)
Paraguay recibe a Nicaragua en el Estadio Defensores del Chaco el viernes 5 de junio (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)
Enzo Mori
Enzo Mori

La selección de Paraguay afrontará uno de sus últimos compromisos de preparación antes de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando reciba a Nicaragua en un amistoso internacional programado para el viernes 5 de junio. El encuentro se disputará en el histórico estadio Defensores del Chaco de Asunción y reunirá a miles de aficionados que aprovecharán la ocasión para despedir a la Albirroja antes de su participación en la máxima cita del fútbol mundial.

El equipo paraguayo buscará llegar en óptimas condiciones al Mundial y utilizará este duelo para afinar detalles tácticos y consolidar su funcionamiento colectivo frente a un rival centroamericano que también intentará dar la sorpresa. El partido comenzará a las 19:15 horas de Paraguay y podrá seguirse tanto por televisión como mediante plataformas digitales para quienes prefieran verlo desde cualquier dispositivo.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Nicaragua?

El amistoso entre Paraguay y Nicaragua se disputará este viernes 5 de junio en Asunción y podrá seguirse en distintos países del mundo con horarios adaptados a cada zona horaria. Los aficionados sudamericanos, así como los seguidores en Norteamérica y Europa, tendrán la oportunidad de acompañar a ambas selecciones en este encuentro de preparación rumbo al Mundial 2026.

Horarios de Paraguay vs. Nicaragua en el mundo

  • Paraguay: 7:15 p.m.
  • Nicaragua: 5:15 p.m.
  • Perú: 5:15 p.m.
  • Colombia: 5:15 p.m.
  • Ecuador: 5:15 p.m.
  • Venezuela: 6:15 p.m.
  • Bolivia: 6:15 p.m.
  • Chile: 7:15 p.m.
  • Argentina: 7:15 p.m.
  • Uruguay: 7:15 p.m.
  • Brasil: 7:15 p.m.
  • México: 4:15 p.m.
  • Estados Unidos (ET): 6:15 p.m.
  • España: 12:15 a.m. del sábado 6 de junio.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Nicaragua EN VIVO?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el amistoso entre Paraguay y Nicaragua a través de Tigo Sports, señal deportiva que habitualmente emite los encuentros de la Albirroja y otros eventos destacados del fútbol nacional e internacional. La cobertura incluirá la previa, el desarrollo del partido y el análisis posterior desde el estadio Defensores del Chaco.

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO?

Tigo Sports está disponible para los clientes de Tigo en Paraguay mediante televisión por cable y también a través de sus plataformas digitales. Los usuarios pueden acceder a la señal desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV utilizando la aplicación oficial de Tigo Sports o ingresando con sus credenciales de cliente.

Opciones para ver Tigo Sports

  • 📺 Señal de Tigo Sports en televisión por cable.
  • 📱 Aplicación oficial de Tigo Sports.
  • 💻 Plataforma web de Tigo Sports.
  • 📺 Smart TV compatibles con la aplicación.
  • 🌐 Streaming online para clientes registrados.

De esta manera, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del amistoso entre Paraguay y Nicaragua tanto por televisión como por internet desde cualquier lugar.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

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