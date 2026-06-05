La selección de Paraguay afrontará uno de sus últimos compromisos de preparación antes de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando reciba a Nicaragua en un amistoso internacional programado para el viernes 5 de junio. El encuentro se disputará en el histórico estadio Defensores del Chaco de Asunción y reunirá a miles de aficionados que aprovecharán la ocasión para despedir a la Albirroja antes de su participación en la máxima cita del fútbol mundial.

El equipo paraguayo buscará llegar en óptimas condiciones al Mundial y utilizará este duelo para afinar detalles tácticos y consolidar su funcionamiento colectivo frente a un rival centroamericano que también intentará dar la sorpresa. El partido comenzará a las 19:15 horas de Paraguay y podrá seguirse tanto por televisión como mediante plataformas digitales para quienes prefieran verlo desde cualquier dispositivo.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Nicaragua?

El amistoso entre Paraguay y Nicaragua se disputará este viernes 5 de junio en Asunción y podrá seguirse en distintos países del mundo con horarios adaptados a cada zona horaria. Los aficionados sudamericanos, así como los seguidores en Norteamérica y Europa, tendrán la oportunidad de acompañar a ambas selecciones en este encuentro de preparación rumbo al Mundial 2026.

Horarios de Paraguay vs. Nicaragua en el mundo

Paraguay: 7:15 p.m.

Nicaragua: 5:15 p.m.

Perú: 5:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

Ecuador: 5:15 p.m.

Venezuela: 6:15 p.m.

Bolivia: 6:15 p.m.

Chile: 7:15 p.m.

Argentina: 7:15 p.m.

Uruguay: 7:15 p.m.

Brasil: 7:15 p.m.

México: 4:15 p.m.

Estados Unidos (ET): 6:15 p.m.

España: 12:15 a.m. del sábado 6 de junio.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Nicaragua EN VIVO?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el amistoso entre Paraguay y Nicaragua a través de Tigo Sports, señal deportiva que habitualmente emite los encuentros de la Albirroja y otros eventos destacados del fútbol nacional e internacional. La cobertura incluirá la previa, el desarrollo del partido y el análisis posterior desde el estadio Defensores del Chaco.

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO?

Tigo Sports está disponible para los clientes de Tigo en Paraguay mediante televisión por cable y también a través de sus plataformas digitales. Los usuarios pueden acceder a la señal desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV utilizando la aplicación oficial de Tigo Sports o ingresando con sus credenciales de cliente.

Opciones para ver Tigo Sports

📺 Señal de Tigo Sports en televisión por cable.

📱 Aplicación oficial de Tigo Sports.

💻 Plataforma web de Tigo Sports.

📺 Smart TV compatibles con la aplicación.

🌐 Streaming online para clientes registrados.

De esta manera, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del amistoso entre Paraguay y Nicaragua tanto por televisión como por internet desde cualquier lugar.