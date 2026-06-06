El fútbol de selecciones ofrece este sábado 6 de junio un atractivo amistoso internacional entre Portugal y Chile, dos equipos que continúan afinando detalles de cara al Mundial de Fútbol 2026. El conjunto portugués, dirigido por Roberto Martínez, afronta este compromiso con la intención de seguir consolidando su idea de juego y dar rodaje a varias de sus principales figuras, entre ellas Cristiano Ronaldo.

¿Quieres ver el partido EN VIVO desde tu país? A continuación, te compartimos los horarios oficiales para América Latina, Estados Unidos y España, además de los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el encuentro. Revisa dónde seguir el Portugal vs. Chile en directo y no te pierdas uno de los amistosos internacionales más destacados de la fecha FIFA.

Cristiano Ronaldo fue incluido en la convocatoria oficial para disputar la Copa del Mundo, lo que marca su histórico sexto torneo mundialista. (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

¿A qué hora juega Portugal vs. Chile hoy?

El encuentro Portugal vs. Chile se disputa este sábado 6 de junio de 2026 como parte de la ventana internacional de amistosos FIFA previa al Mundial 2026.

País / Región Hora España (Madrid) 19:45 horas España (Canarias) 18:45 horas Argentina 14:45 horas Uruguay 14:45 horas Brasil 14:45 horas Paraguay 14:45 horas Chile 13:45 horas Venezuela 13:45 horas Bolivia 13:45 horas Perú 12:45 horas Colombia 12:45 horas Ecuador 12:45 horas Estados Unidos (Este) 13:45 horas Estados Unidos (Central) 12:45 horas Estados Unidos (Montaña) 11:45 horas Estados Unidos (Pacífico) 10:45 horas México (Centro) 12:45 horas México (Pacífico) 11:45 horas México (Noroeste) 11:45 horas

¿Qué canal transmite Portugal vs. Chile EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el amistoso internacional a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming, dependiendo del país donde se encuentren.

País / Región Canal de TV Streaming Chile Chilevisión, ESPN Disney+ Argentina ESPN Disney+ Uruguay ESPN Disney+ Paraguay ESPN Disney+ Perú ESPN Disney+ Colombia ESPN Disney+ Ecuador ESPN Disney+ Venezuela ESPN Disney+ Bolivia ESPN Disney+ Brasil ESPN Disney+ Estados Unidos Fubo Sports Fubo España UEFA TV UEFA TV México ESPN ESPN