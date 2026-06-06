La selección portuguesa llega a este compromiso como una de las candidatas a destacar en la próxima Copa del Mundo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La selección portuguesa llega a este compromiso como una de las candidatas a destacar en la próxima Copa del Mundo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

El fútbol de selecciones ofrece este sábado 6 de junio un atractivo amistoso internacional entre Portugal y Chile, dos equipos que continúan afinando detalles de cara al Mundial de Fútbol 2026. El conjunto portugués, dirigido por Roberto Martínez, afronta este compromiso con la intención de seguir consolidando su idea de juego y dar rodaje a varias de sus principales figuras, entre ellas Cristiano Ronaldo.

¿Quieres ver el partido EN VIVO desde tu país? A continuación, te compartimos los horarios oficiales para América Latina, Estados Unidos y España, además de los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el encuentro. Revisa dónde seguir el Portugal vs. Chile en directo y no te pierdas uno de los amistosos internacionales más destacados de la fecha FIFA.

Cristiano Ronaldo fue incluido en la convocatoria oficial para disputar la Copa del Mundo, lo que marca su histórico sexto torneo mundialista. (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo fue incluido en la convocatoria oficial para disputar la Copa del Mundo, lo que marca su histórico sexto torneo mundialista. (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

¿A qué hora juega Portugal vs. Chile hoy?

El encuentro Portugal vs. Chile se disputa este sábado 6 de junio de 2026 como parte de la ventana internacional de amistosos FIFA previa al Mundial 2026.

País / RegiónHora
España (Madrid)19:45 horas
España (Canarias)18:45 horas
Argentina14:45 horas
Uruguay14:45 horas
Brasil14:45 horas
Paraguay14:45 horas
Chile13:45 horas
Venezuela13:45 horas
Bolivia13:45 horas
Perú12:45 horas
Colombia12:45 horas
Ecuador12:45 horas
Estados Unidos (Este)13:45 horas
Estados Unidos (Central)12:45 horas
Estados Unidos (Montaña)11:45 horas
Estados Unidos (Pacífico)10:45 horas
México (Centro)12:45 horas
México (Pacífico)11:45 horas
México (Noroeste)11:45 horas

¿Qué canal transmite Portugal vs. Chile EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el amistoso internacional a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming, dependiendo del país donde se encuentren.

País / RegiónCanal de TVStreaming
ChileChilevisión, ESPNDisney+
ArgentinaESPNDisney+
UruguayESPNDisney+
ParaguayESPNDisney+
PerúESPNDisney+
ColombiaESPNDisney+
EcuadorESPNDisney+
VenezuelaESPNDisney+
BoliviaESPNDisney+
BrasilESPNDisney+
Estados UnidosFubo SportsFubo
EspañaUEFA TVUEFA TV
MéxicoESPNESPN
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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