El fútbol de selecciones ofrece este sábado 6 de junio un atractivo amistoso internacional entre Portugal y Chile, dos equipos que continúan afinando detalles de cara al Mundial de Fútbol 2026. El conjunto portugués, dirigido por Roberto Martínez, afronta este compromiso con la intención de seguir consolidando su idea de juego y dar rodaje a varias de sus principales figuras, entre ellas Cristiano Ronaldo.
¿Quieres ver el partido EN VIVO desde tu país? A continuación, te compartimos los horarios oficiales para América Latina, Estados Unidos y España, además de los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el encuentro. Revisa dónde seguir el Portugal vs. Chile en directo y no te pierdas uno de los amistosos internacionales más destacados de la fecha FIFA.
¿A qué hora juega Portugal vs. Chile hoy?
El encuentro Portugal vs. Chile se disputa este sábado 6 de junio de 2026 como parte de la ventana internacional de amistosos FIFA previa al Mundial 2026.
|País / Región
|Hora
|España (Madrid)
|19:45 horas
|España (Canarias)
|18:45 horas
|Argentina
|14:45 horas
|Uruguay
|14:45 horas
|Brasil
|14:45 horas
|Paraguay
|14:45 horas
|Chile
|13:45 horas
|Venezuela
|13:45 horas
|Bolivia
|13:45 horas
|Perú
|12:45 horas
|Colombia
|12:45 horas
|Ecuador
|12:45 horas
|Estados Unidos (Este)
|13:45 horas
|Estados Unidos (Central)
|12:45 horas
|Estados Unidos (Montaña)
|11:45 horas
|Estados Unidos (Pacífico)
|10:45 horas
|México (Centro)
|12:45 horas
|México (Pacífico)
|11:45 horas
|México (Noroeste)
|11:45 horas
¿Qué canal transmite Portugal vs. Chile EN VIVO?
Los aficionados podrán seguir el amistoso internacional a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming, dependiendo del país donde se encuentren.
|País / Región
|Canal de TV
|Streaming
|Chile
|Chilevisión, ESPN
|Disney+
|Argentina
|ESPN
|Disney+
|Uruguay
|ESPN
|Disney+
|Paraguay
|ESPN
|Disney+
|Perú
|ESPN
|Disney+
|Colombia
|ESPN
|Disney+
|Ecuador
|ESPN
|Disney+
|Venezuela
|ESPN
|Disney+
|Bolivia
|ESPN
|Disney+
|Brasil
|ESPN
|Disney+
|Estados Unidos
|Fubo Sports
|Fubo
|España
|UEFA TV
|UEFA TV
|México
|ESPN
|ESPN