Pareciera un partido más, pero no lo es. El Real Madrid-Osasuna representa el debut de ambos por la jornada 1 de la LaLiga, pero también marca el camino que trazará Xabi Alonso como nuevo técnico de los merengues. El equipo apenas ha tenido tiempo para ponerse en forma y aún tiene muchos asuntos por resolver que, seguramente, lo solucionará en el proceso. El juego está programado para hoy, martes 19 de agosto desde las 8:00 p.m. horario peninsular desde el Santiago Bernabéu . Conoce cómo ver por TV y dónde ver el partido en vivo online por streaming online desde cualquier dispositivo en Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

Cómo ver el partido, Real Madrid-Osasuna EN VIVO por LaLiga

Muchas personas no tendrán la oportunidad de ver el partido, ya que no cuentan con un servicio de televisión de pago como Movistar Plus. Si bien el encuentro también se transmite por DAZN, acceder a fútbol sin costo se ha vuelto una quimera en nuestro país. Gracias a la globalización y a un mercado en constante alza, el deporte rey se ha convertido en una industria muy rentable de la que sacan provecho diversas entidades, desde multinacionales hasta clubes y plataformas.

MADRID (ESPAÑA), 19/08/2025.- Cobertura oficial de ESPN, ESPN Plus y ESPN Deportes EN VIVO ONLINE para ver el partido entre Real Madrid y Osasuna por la jornada 1 de LaLiga 2025-26 desde el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. Foto de ANDER GILLENEA para AFP) / ANDER GILLENEA

Dónde ver Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO desde España, USA y México

Desde España, podrás ver el encuentro Real Madrid vs. Osasuna, por la jornada 1, por los canales DAZN LaLiga (M55 O113) y DAZN LaLiga 2 (M58 O114), de la plataforma DAZN. También se puede ver por el canal LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus.

Si te encuentras en Estados Unidos y quiere ver el partido entre Real Madrid vs. Osasuna, por a jornada 1 de LaLiga 2025-26, podrás seguir el encuentro por los canales 206 SD y 1206 HD de DIRECTV, 602 SD y 1602 JD de U-Verso, y 140 de Dish Network. Además, vía ESPN+ (ESPN Plus).

Zona en EE. UU. Hora local TV Este (Nueva York, Miami) 15:00 ESPN Deportes

ESPN 2

ESPN App

Fubo Sports

ESPN+ Plus

Disney+ Central (Chicago, Dallas) 14:00 ESPN Deportes

ESPN 2

ESPN App

Fubo Sports

ESPN+ Plus Montaña (Denver, Phoenix) 13:00 ESPN Deportes

ESPN 2

ESPN App

Fubo Sports

ESPN+ Plus Pacífico (Los Ángeles, Seattle) 12:00 ESPN Deportes

ESPN 2

ESPN App

Fubo Sports

ESPN+ Plus

Desde Argentina, Perú, Colombia, Chile y otros países de Sudamérica, podrás seguir el partido entre Real Madrid-Osasuna en vivo y en directo online por la señal de Disney+ y ESPN en todas las plataformas streaming, este martes 19 de agosto.

País Hora local TV Argentina 16:00 Disney+

ESPN Perú 14:00 Disney+

ESPN Colombia 14:00 Disney+

ESPN Ecuador 14:00 Disney+

ESPN Uruguay 16:00 Disney+

ESPN Venezuela 14:00 Disney+

ESPN Chile 15:00 Disney+

ESPN Bolivia 16:00 Disney+

ESPN Paraguay 16:00 Disney+

ESPN

Desde México Noroeste (Baja California), Pacífico (Chihuahua, Sonora) y Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara), podrás seguir el debut de Real Madrid vs. Osasuna vía Sky Sports.

Zona en México Hora local TV Noroeste (Baja California) 12:00 SKY Sports Pacífico (Chihuahua, Sonora) 13:00 SKY Sports Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara) 14:00 SKY Sports

Alineaciones posibles de Real Madrid y Osasuna por LaLiga

Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Eder Militâo, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Días, Kylian Mbappé, Vinicius Jr

Osasuna: Sergio Herrera, Valentin Rosier, Alejanro Catena, Enzo Boyomo, Juan Cruz, Abel Bretones; Lucas Torró, Jin Moncayola; Rubén García, Aimar Oroz; Ante Budimir.