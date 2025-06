Los dos invictos del grupo se miden en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Real Madrid vs. RV Salzburgo, con cuatro puntos cada uno, buscarán un puesto en los octavos de final este jueves 26 de junio, desde las 9:00 p.m. ET en el Lincoln Financial Field, ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. Conoce cómo ver por TV y dónde seguir online desde Florida, California, Texas y otros estados en EE.UU.

El equipo de Xabi Alonso busca asegurar el liderato del grupo con una nueva victoria, tras un empate inicial (1-1 contra Al Hilal) y una complicada victoria (3-1 ante Pachuca). A pesar de la expulsión de Raúl Asencio en el minuto 7 contra los mexicanos, el equipo demostró carácter y ganó con goles de Jude Bellingham, Arda Güler y Fede Valverde.

El RB Salzburgo, tras un empate 0-0 con Al Hilal, necesita ganar para clasificar. El equipo austriaco, conocido por su cantera de jóvenes talentos, es competitivo, pero sabe que enfrentar al Real Madrid es un gran desafío.

Dónde ver Real Madrid vs. Salzburgo en vivo desde Florida

El partido entre Real Madrid vs. RB Salzburgo se juega este jueves 26 de junio desde las 9:00 p.m. ET en Florida por la tercera fecha del grupo H del Mundial de Clubes 2025, a través de la señal oficial y legal de TNT, TruTV, UniMás, TUDN, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Sling Orange y DAZN.

Dónde ver el partido, Real Madrid vs. Salzburgo en vivo en California

El Real Madrid vs. RB Salzburgo se juega este jueves 26 de junio, a partir de las 6:00 p.m. hora del Pacífico en California. Podrás seguir el partido en vivo y online por la señal oficial y legal de TNT, TruTV, UniMás, TUDN, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Sling Orange y DAZN.

Dónde mirar Real Madrid vs. Salzburgo en vivo hoy en Texas

La tercera fecha del grupo H del Mundial de Clubes 2025 será protagonizado por el partido entre Real Madrid vs. RB Salzburgo se juega este jueves 26 de junio, desde las 20 horas de Centro en Texas, con transmisión oficial de TNT, TruTV, UniMás, TUDN, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Sling Orange y DAZN en todas sus plataformas.

Horario de inicio para ver, Real Madrid vs. Salzburgo por el Mundial de Clubes 2025

Real Madrid juega contra el RB Salzburgo por el Mundial de Clubes en el Lincoln Financial Field, ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, correspondiente a la tercera jornada del grupo H. Conoce los horarios por husos horarios para seguir el juego por TV y streaming online.

Florida (ET): 21:00 horas

21:00 horas Texas (CT): 20:00 horas

20:00 horas Arizona (MT): 19:00 horas

19:00 horas California (PT): 18:00 horas

ZONA HORARIA ESTADOS EN EE.UU. 9:00 P.M. Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 P.M. Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 7:00 P.M. Hora de Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:00 P.M. Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).