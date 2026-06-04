Consulta dónde seguir el partido de Chequia vs. Guatemala en TV abierta y Streaming Online, este jueves 4 de junio, por amistoso para el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Consulta dónde seguir el partido de Chequia vs. Guatemala en TV abierta y Streaming Online, este jueves 4 de junio, por amistoso para el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Siguen los amistosos de preparación de las selecciones que participarán en el Mundial 2026 y es el turno de una perteneciente al Grupo A. Este jueves 4 de junio, no te pierdas el choque de República Checa vs. Guatemala, desde el Sports Illustrated Stadium de New Jersey en los Estados Unidos, por lo que aquí te contaré cuáles son los horarios y canales que pasarán la transmisión. Cabe destacar que Chequia comparte grupo con México, Sudáfrica y Corea del Sur, mientras que los centroamericanos se quedaron fuera de esta edición en la última fecha de las clasificatorias.

Conoce dónde y cómo ver el partido amistoso entre Guatemala vs. Chequia EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 4 de junio. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce dónde y cómo ver el partido amistoso entre Guatemala vs. Chequia EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 4 de junio. (Foto: Composición Gestión Mix)
/ Jairo Rúa

¿Dónde ver República Checa vs. Guatemala EN VIVO por amistoso 2026?

La transmisión del partido de República Checa vs. Guatemala por amistoso de cara al Mundial 2026 se vivirá este jueves 4 de junio a través de TvGT y Charo TV+ canal 48, también en sus opciones en streaming online. Estas son las dos únicas señales que tendrás disponible para seguir el minuto a minuto del juego.

Cabe señalar que es el primer encuentro en la historia registrado entre República Checa y Guatemala, aunque para esta última no sea de preparación al Mundial.

Horario para ver República Checa vs. Guatemala por amistoso 2026

No te pierdas el partido de República Checa vs. Guatemala a partir de las 18:00 horas Guatemala o 20:00 ET para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento desde el Sports Illustrated Stadium de New Jersey. Aquí te dejo con más horarios para seguir este duelo.

  • España: 2:00 a.m. del viernes 5
  • Estados Unidos: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT
  • México: 6:00 p.m.
  • Argentina: 9:00 p.m.
  • Chile: 8:00 p.m.
  • Perú: 7:00 p.m.
  • Colombia: 7:00 p.m.
  • Ecuador: 7:00 p.m.
  • Centroamérica: 6:00 p.m.

Horario, TV y dónde ver República Checa vs. Guatemala por amistoso 2026

  • Partido: República Checa vs. Guatemala en vivo por amistoso al Mundial 2026
  • Fecha: Jueves 4 de junio de 2026
  • Lugar: Sports Illustrated Stadium de New Jersey, Estados Unidos
  • Horario: 18:00 horas Guatemala / 8:00 p.m. ET
  • Canal TV / Streaming: TvGT y Charo TV+ canal 48
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