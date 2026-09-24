República Domicana y Nicaragua medirán fuerzas este jueves 24 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos), desde el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros por la primera jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026. Este duelo genera altas expectativas debido a la jerarquía europea con la que contará el cuadro caribeño dueño de casa y al debut oficial del técnico argentino Juan Cruz Real en el banquillo nicaragüense. Para ver el partido República Dominicana vs. Nicaragua en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.
¿Dónde ver República Dominicana vs. Nicaragua EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?
|País / Región
|TV abierta / Cable / Satélite principales
|Plataformas de streaming / Apps oficiales
|República Dominicana
|CDN Deportes (Solo partidos local de DOM), Rush Sports
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Nicaragua
|NicaSports (Solo partidos local de NCA), Fox
|Fox+, Tubi, Concacaf App, Concacaf YouTube
|México
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Argentina
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Bolivia
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Brasil
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Chile
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Colombia
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Ecuador
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Paraguay
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Perú
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Uruguay
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Venezuela
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Centroamérica
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Estados Unidos
|FS2, TUDN
|Fox One, Fox Soccer Plus, Tubi, ViX+, Concacaf App, Concacaf YouTube
|España
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido República Dominicana vs. Nicaragua por la primera fecha de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 a través de la señal oficial de Concacaf App y Concacaf YouTube, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo en varias regiones de Latinoamérica.
En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible en televisión por FS2 y TUDN, mientras que Fox One, Fox Soccer Plus, Tubi, ViX+, Concacaf App y Concacaf YouTube ofrecerán la señal por streaming para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del certamen.
En Sudamérica, el partido se podrá ver única y exclusivamente por Concacaf App y Concacaf YouTube para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la experiencia usando un VPN para conectarte a las señales de los países participantes como CDN Deportes y/o NicaSports.
¿A qué hora juega República Dominicana vs. Nicaragua HOY 24 de septiembre por la Concacaf Nations League 2026?
El partido República Dominicana vs. Nicaragua se juega a las 18:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.
|País / Región
|Hora local del partido
|México
|19:00 (7:00 p. m.)
|Estados Unidos (Este, ET)
|21:00 (9:00 p. m.)
|Estados Unidos (Centro, CT)
|20:00 (8:00 p. m.)
|Estados Unidos (Montaña, MT)
|19:00 (7:00 p. m.)
|Estados Unidos (Pacífico, PT)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Canadá (Toronto / Ottawa)
|21:00 (9:00 p. m.) – mismo huso que ET
|Argentina
|22:00 (10:00 p. m.)
|Uruguay
|22:00 (10:00 p. m.)
|Paraguay
|22:00 (10:00 p. m.)
|Brasil (Brasilia)
|22:00 (10:00 p. m.)
|Chile
|21:00 (9:00 p. m.)
|Bolivia
|21:00 (9:00 p. m.) – misma franja que CHI para este partido
|Venezuela
|21:00 (9:00 p. m.) – misma franja que CHI y BOL para este partido
|Colombia
|20:00 (8:00 p. m.)
|Ecuador
|20:00 (8:00 p. m.)
|Perú
|20:00 (8:00 p. m.)
|España (península)
|03:00 (3:00 a. m. del día siguiente)
|Reino Unido
|02:00 (2:00 a. m. del día siguiente)
|Alemania / Italia / Francia
|03:00 (3:00 a. m. del día siguiente)
Posibles alineaciones de República Dominicana vs. Nicaragua
República Dominicana: Xavier Valdez; Luiyi de Lucas, Christian Schoissengeyr, Junior Firpo, Joao Urbáez; Heinz Mörschel, Pablo Rosario, Jean Carlos López; Dorny Romero, Mariano Díaz, Edison Azcona.
Nicaragua: Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Marvin Fletes, Juan Luis Pérez, Oscar Acevedo; Jonathan Moncada, Jason Coronel, Harold Medina, Juan Barrera; Luis Coronel, Raheem Cole (o Jaime Moreno).