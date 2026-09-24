República Dominicana recibe a Nicaragua en un duelo clave por la Concacaf Nations League 2026. Consulte la lista de canales de televisión y alternativas online gratuitas según su país de residencia antes del pitazo inicial. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag
República Dominicana recibe a Nicaragua en un duelo clave por la Concacaf Nations League 2026. Consulte la lista de canales de televisión y alternativas online gratuitas según su país de residencia antes del pitazo inicial. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

República Domicana y Nicaragua medirán fuerzas este jueves 24 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos), desde el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros por la primera jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026. Este duelo genera altas expectativas debido a la jerarquía europea con la que contará el cuadro caribeño dueño de casa y al debut oficial del técnico argentino Juan Cruz Real en el banquillo nicaragüense. Para ver el partido República Dominicana vs. Nicaragua en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.

¿Dónde ver República Dominicana vs. Nicaragua EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?

País / RegiónTV abierta / Cable / Satélite principalesPlataformas de streaming / Apps oficiales
República DominicanaCDN Deportes (Solo partidos local de DOM), Rush SportsConcacaf App, Concacaf YouTube
NicaraguaNicaSports (Solo partidos local de NCA), FoxFox+, Tubi, Concacaf App, Concacaf YouTube
México--Concacaf App, Concacaf YouTube
Argentina--Concacaf App, Concacaf YouTube
Bolivia--Concacaf App, Concacaf YouTube
Brasil--Concacaf App, Concacaf YouTube
Chile--Concacaf App, Concacaf YouTube
Colombia--Concacaf App, Concacaf YouTube
Ecuador--Concacaf App, Concacaf YouTube
Paraguay--Concacaf App, Concacaf YouTube
Perú--Concacaf App, Concacaf YouTube
Uruguay--Concacaf App, Concacaf YouTube
Venezuela--Concacaf App, Concacaf YouTube
Centroamérica--Concacaf App, Concacaf YouTube
Estados UnidosFS2, TUDNFox One, Fox Soccer Plus, Tubi, ViX+, Concacaf App, Concacaf YouTube
España--Concacaf App, Concacaf YouTube

Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido República Dominicana vs. Nicaragua por la primera fecha de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 a través de la señal oficial de Concacaf App y Concacaf YouTube, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo en varias regiones de Latinoamérica.

En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible en televisión por FS2 y TUDN, mientras que Fox One, Fox Soccer Plus, Tubi, ViX+, Concacaf App y Concacaf YouTube ofrecerán la señal por streaming para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del certamen.

En Sudamérica, el partido se podrá ver única y exclusivamente por Concacaf App y Concacaf YouTube para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la experiencia usando un VPN para conectarte a las señales de los países participantes como CDN Deportes y/o NicaSports.

¿A qué hora juega República Dominicana vs. Nicaragua HOY 24 de septiembre por la Concacaf Nations League 2026?

El partido República Dominicana vs. Nicaragua se juega a las 18:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.

País / RegiónHora local del partido
México19:00 (7:00 p. m.)
Estados Unidos (Este, ET)21:00 (9:00 p. m.)
Estados Unidos (Centro, CT)20:00 (8:00 p. m.)
Estados Unidos (Montaña, MT)19:00 (7:00 p. m.)
Estados Unidos (Pacífico, PT)18:00 (6:00 p. m.)
Canadá (Toronto / Ottawa)21:00 (9:00 p. m.) – mismo huso que ET
Argentina22:00 (10:00 p. m.)
Uruguay22:00 (10:00 p. m.)
Paraguay22:00 (10:00 p. m.)
Brasil (Brasilia)22:00 (10:00 p. m.)
Chile21:00 (9:00 p. m.)
Bolivia21:00 (9:00 p. m.) – misma franja que CHI para este partido
Venezuela21:00 (9:00 p. m.) – misma franja que CHI y BOL para este partido
Colombia20:00 (8:00 p. m.)
Ecuador20:00 (8:00 p. m.)
Perú20:00 (8:00 p. m.)
España (península)03:00 (3:00 a. m. del día siguiente)
Reino Unido02:00 (2:00 a. m. del día siguiente)
Alemania / Italia / Francia03:00 (3:00 a. m. del día siguiente)

Posibles alineaciones de República Dominicana vs. Nicaragua

República Dominicana: Xavier Valdez; Luiyi de Lucas, Christian Schoissengeyr, Junior Firpo, Joao Urbáez; Heinz Mörschel, Pablo Rosario, Jean Carlos López; Dorny Romero, Mariano Díaz, Edison Azcona.

Nicaragua: Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Marvin Fletes, Juan Luis Pérez, Oscar Acevedo; Jonathan Moncada, Jason Coronel, Harold Medina, Juan Barrera; Luis Coronel, Raheem Cole (o Jaime Moreno).

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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