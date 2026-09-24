República Domicana y Nicaragua medirán fuerzas este jueves 24 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos), desde el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros por la primera jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026. Este duelo genera altas expectativas debido a la jerarquía europea con la que contará el cuadro caribeño dueño de casa y al debut oficial del técnico argentino Juan Cruz Real en el banquillo nicaragüense. Para ver el partido República Dominicana vs. Nicaragua en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.

¿Dónde ver República Dominicana vs. Nicaragua EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?

País / Región TV abierta / Cable / Satélite principales Plataformas de streaming / Apps oficiales República Dominicana CDN Deportes (Solo partidos local de DOM), Rush Sports Concacaf App, Concacaf YouTube Nicaragua NicaSports (Solo partidos local de NCA), Fox Fox+, Tubi, Concacaf App, Concacaf YouTube México -- Concacaf App, Concacaf YouTube Argentina -- Concacaf App, Concacaf YouTube Bolivia -- Concacaf App, Concacaf YouTube Brasil -- Concacaf App, Concacaf YouTube Chile -- Concacaf App, Concacaf YouTube Colombia -- Concacaf App, Concacaf YouTube Ecuador -- Concacaf App, Concacaf YouTube Paraguay -- Concacaf App, Concacaf YouTube Perú -- Concacaf App, Concacaf YouTube Uruguay -- Concacaf App, Concacaf YouTube Venezuela -- Concacaf App, Concacaf YouTube Centroamérica -- Concacaf App, Concacaf YouTube Estados Unidos FS2, TUDN Fox One, Fox Soccer Plus, Tubi, ViX+, Concacaf App, Concacaf YouTube España -- Concacaf App, Concacaf YouTube

Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido República Dominicana vs. Nicaragua por la primera fecha de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 a través de la señal oficial de Concacaf App y Concacaf YouTube, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo en varias regiones de Latinoamérica.

En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible en televisión por FS2 y TUDN, mientras que Fox One, Fox Soccer Plus, Tubi, ViX+, Concacaf App y Concacaf YouTube ofrecerán la señal por streaming para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del certamen.

En Sudamérica, el partido se podrá ver única y exclusivamente por Concacaf App y Concacaf YouTube para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la experiencia usando un VPN para conectarte a las señales de los países participantes como CDN Deportes y/o NicaSports.

¿A qué hora juega República Dominicana vs. Nicaragua HOY 24 de septiembre por la Concacaf Nations League 2026?

El partido República Dominicana vs. Nicaragua se juega a las 18:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.

País / Región Hora local del partido México 19:00 (7:00 p. m.) Estados Unidos (Este, ET) 21:00 (9:00 p. m.) Estados Unidos (Centro, CT) 20:00 (8:00 p. m.) Estados Unidos (Montaña, MT) 19:00 (7:00 p. m.) Estados Unidos (Pacífico, PT) 18:00 (6:00 p. m.) Canadá (Toronto / Ottawa) 21:00 (9:00 p. m.) – mismo huso que ET Argentina 22:00 (10:00 p. m.) Uruguay 22:00 (10:00 p. m.) Paraguay 22:00 (10:00 p. m.) Brasil (Brasilia) 22:00 (10:00 p. m.) Chile 21:00 (9:00 p. m.) Bolivia 21:00 (9:00 p. m.) – misma franja que CHI para este partido Venezuela 21:00 (9:00 p. m.) – misma franja que CHI y BOL para este partido Colombia 20:00 (8:00 p. m.) Ecuador 20:00 (8:00 p. m.) Perú 20:00 (8:00 p. m.) España (península) 03:00 (3:00 a. m. del día siguiente) Reino Unido 02:00 (2:00 a. m. del día siguiente) Alemania / Italia / Francia 03:00 (3:00 a. m. del día siguiente)

Posibles alineaciones de República Dominicana vs. Nicaragua

República Dominicana: Xavier Valdez; Luiyi de Lucas, Christian Schoissengeyr, Junior Firpo, Joao Urbáez; Heinz Mörschel, Pablo Rosario, Jean Carlos López; Dorny Romero, Mariano Díaz, Edison Azcona.

Nicaragua: Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Marvin Fletes, Juan Luis Pérez, Oscar Acevedo; Jonathan Moncada, Jason Coronel, Harold Medina, Juan Barrera; Luis Coronel, Raheem Cole (o Jaime Moreno).