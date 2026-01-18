El duelo entre Patriots–Texans del domingo 18 de enero en el Gillete Stadium de Foxborough, se presenta como una de las rondas divisionales más atractivas de la AFC: la mejor marca del Este frente a uno de los proyectos jóvenes más peligrosos de la liga. El choque cruza a unos Patriots de 14–3, con ventaja de campo en Foxborough, contra unos Texans de 12–5 que llegan en plena confianza tras su victoria en ronda de comodines. Si estás en Estados Unidos, México y otras partes del mundo, te comparto qué canales de TV y dónde ver online el juego desde cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver el juego Patriots vs. Texans EN VIVO por TV y Streaming online
El Patriots vs Texans del domingo 18 de enero de 2026 es juego divisional de playoffs y su señal matriz es ESPN/ABC a las 15:00 ET (14:00 CDMX, 21:00 España). Además, en muchos territorios se suma distribución por Disney+/ESPN App, NFL+ y DAZN (Game Pass International). A continuación, te comparto en qué partes del mundo podrás ver el partido por TV y stremaing online disponible.
Cómo ver Patriots vs. Texans EN VIVO por TV y Online en Norteamérica
|País / Región
|TV lineal principal para este juego
|Streaming / señal online asociada
|Estados Unidos
|ABC y ESPN.
|ESPN App, ESPN+, NFL+.
|México
|Canal 5 (Televisa), ESPN.
|ViX Premium y Disney+ (feed ESPN/ABC); NFL Game Pass Intl vía DAZN.
|Canadá
|Señal matriz de ESPN/ABC suele llegar vía TSN o CTV/CTV2 según acuerdos NFL.
|TSN+ y NFL Game Pass Intl en DAZN.
Cómo ver Patriots vs. Texans EN VIVO por TV y Online en Centroamérica y Caribe
|País / Región
|TV lineal principal
|Streaming / señal online asociada
|Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá)
|ESPN Latinoamérica como dueño de derechos NFL 25/26, por lo que el juego de Texans–Patriots va por sus señales.
|ESPN App / Star+/Disney+ según país y NFL Game Pass Intl en DAZN.
|Caribe (Rep. Dominicana, etc.)
|ESPN y Rush Sports para NFL 25/26.
|ESPN App y NFL Game Pass Intl (DAZN).
Cómo ver Patriots vs. Texans EN VIVO por TV y Online en Sudamérica
|País
|TV lineal principal para este juego
|Streaming / señal online asociada
|Argentina
|ESPN y Fox Sports comparten derechos NFL; el juego va en ventana ESPN al ser producción ESPN/ABC.
|Star+/Disney+ con señal de ESPN; NFL Game Pass Intl (DAZN).
|Chile
|ESPN (NFL 25/26).
|Star+/Disney+; NFL Game Pass Intl (DAZN).
|Colombia
|ESPN (NFL 25/26).
|Star+/Disney+; NFL Game Pass Intl (DAZN).
|Perú
|ESPN (NFL 25/26).
|Star+/Disney+; NFL Game Pass Intl (DAZN).
|Uruguay
|ESPN y Fox Sports para NFL; ventana ESPN.
|Star+/Disney+; NFL Game Pass Intl (DAZN).
|Paraguay
|ESPN/Fox Sports, con partido de ESPN.
|Star+/Disney+; NFL Game Pass Intl (DAZN).
|Bolivia
|ESPN (NFL 25/26).
|Star+/Disney+; NFL Game Pass Intl (DAZN).
|Venezuela
|ESPN (NFL 25/26).
|Star+/Disney+; NFL Game Pass Intl (DAZN).
|Ecuador
|ESPN (NFL 25/26).
|Star+/Disney+; NFL Game Pass Intl (DAZN).
|Brasil
|ESPN Brasil como ventana natural del juego ESPN/ABC.
|Star+/Disney+ y NFL Game Pass Intl en DAZN.
Cómo ver Patriots vs. Texans EN VIVO por TV y Online en Europa
|País
|TV lineal principal para este juego
|Streaming / señal online asociada
|España
|Movistar Plus+/Vamos/M.Deportes tienen NFL 25/26; el partido también se ofrece en DAZN/NFL Game Pass Intl.
|DAZN (NFL Game Pass Intl) con señal completa; app Movistar Plus+ donde corresponda.
|Reino Unido
|NFL en Sky Sports/NFL Channel; el juego se emite vía feed internacional de ESPN/ABC.
|DAZN (NFL Game Pass Intl) y Sky Go/Now para suscriptores.
|Alemania
|RTL muestra partidos selectos, pero DAZN es el holder principal; este juego va seguro por DAZN/NFL Game Pass Intl.
|DAZN (NFL Game Pass Intl).
|Italia
|DAZN tiene derechos NFL; partido vía Game Pass Intl.
|DAZN (NFL Game Pass Intl).
|Francia
|beIN Sports y M6 con cuotas NFL; el juego se ofrece por beIN y DAZN/NFL Game Pass Intl.
|DAZN (NFL Game Pass Intl), plataformas de beIN Sports Connect.
|Portugal
|DAZN como tenedor de derechos NFL.
|DAZN (NFL Game Pass Intl).
|Países Bajos
|ESPN NL como canal NFL; partido también disponible en DAZN/NFL Game Pass Intl.
|DAZN (NFL Game Pass Intl).
|Países nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca)
|TV4 Media (Finlandia/Suecia), VG+ (Noruega), TV 2 Sport (Dinamarca) para NFL; toman la señal del juego.
|DAZN (NFL Game Pass Intl) en todos estos mercados.
|Europa del Este (Polonia, Hungría, Balcanes)
|DAZN tiene derechos en varios países; Arena Sport, Arena4 o Premier Sport complementan en Balcanes/Hungría/Chequia.
|DAZN (NFL Game Pass Intl).
Dónde, a qué hora, TV para ver Patriots - Texans EN VIVO
- DÓNDE: Estadio Gillette (Foxborough, Mass.)
- CUÁNDO: 3 pm ET
- CÓMO VER: ESPN/ABC, ESPN+, ESPN Deportes, NFL+