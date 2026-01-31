Sídney se prepara para un duelo de titanes: Alexander Volkanovski y Diego Lopes se reencontrarán en el octágono para disputar el trono del peso pluma este sábado 31 de enero a partir de las 20:00 CDMX | 21:00 ET USA | 23:00 AR | 3:00 ESP . El actual bicampeón busca consolidar su segundo reinado frente a un Lopes sediento de desquite, tras su ajustada derrota por decisión en el UFC 314. Menos de un año después de aquel primer choque, la capital australiana será el escenario definitivo para coronar al rey indiscutible de las 145 libras.

El dominio de Volkanovski en el octágono no es casualidad, sino el resultado de años de consistencia y astucia estratégica. El campeón llega a este nuevo compromiso con la experiencia que otorgan sus 37 años, consolidado como un estratega capaz de descifrar a cualquier rival. Su objetivo en esta vuelta al octágono es claro: demostrar que su preparación sigue estando un paso por delante de la nueva generación.

Tras su reciente evolución táctica evidenciada por el KO ante Silva, Lopes encara esta revancha con una mentalidad más madura. Su peligrosidad en los primeros asaltos será el principal reto para un Volkanovski que buscará imponer su ritmo metódico. El combate se perfila como una partida de ajedrez físico donde la explosividad del brasileño choca contra la experiencia del ex-campeón. Con el destino de la división en juego, ninguno de los dos tiene margen de error.

Dónde ver la pelea de UFC 325: Alexander Volkanovski — Diego Lopes EN VIVO en Estados Unidos

En Estados Unidos, Volkanovski vs. Lopes 2 y todas las peleas de la cartelera UFC 325 se transmitirán en vivo por Paramount+ . Es la primera vez desde que UFC firmó un acuerdo de derechos de transmisión de 7 años con Paramount que una cartelera numerada aparece en el servicio de streaming por suscripción. Los suscriptores del Plan Esencial tendrán acceso a todos los eventos de la UFC, incluyendo las carteleras PPV numeradas y todas las UFC Fight Nights. El Plan Esencial cuesta $8.99 al mes (o $89.99 si contratas una suscripción anual).

También existe el Plan Premium, un poco más caro: $13.99 al mes (o $139.99 con una suscripción anual). Sin embargo, ofrece la ventaja de estar prácticamente sin anuncios en comparación con el Plan Esencial e incluye todo el contenido de SHOWTIME y toda la cobertura deportiva en vivo de CBS.

Dónde ver la pelea de UFC 325: Alexander Volkanovski — Diego Lopes EN VIVO en Reino Unido

UFC 325 se transmitirá exclusivamente en vivo por TNT Sports 1 (en vivo) . Los espectadores pueden ver la cartelera en directo por discovery+ o a través de TNT Sports Box Office en las plataformas Sky, BT y Virgin Media. No es necesario ser suscriptor de TNT Sports para comprar el evento. Los eventos de TNT Sports Box Office se pueden comprar y ver a través de BT Sports o en la app de discovery+, en televisores inteligentes, computadoras o dispositivos móviles.

Región / País Canal / Plataforma principal Tipo (TV / Streaming / PPV) Estados Unidos Paramount+ Streaming (evento UFC 325 completo). México Paramount+ Streaming (evento completo en vivo). América Latina (general) Paramount+ Streaming exclusivo para UFC 325. Argentina Paramount+ Streaming (bajo paraguas de “América Latina”). Chile Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Perú Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Colombia Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Uruguay Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Paraguay Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Ecuador Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Bolivia Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Centroamérica (Región, ver notas) Paramount+ Streaming (cobertura para América completa; aplicar a principales países CA). España Eurosport via Max (HBO Max) Streaming (app Max, no TV lineal Eurosport). España DAZN (acceso a canales Eurosport 1/2, excepto esta estelar) TV/Streaming para otros eventos UFC; este main event solo en app Eurosport/Max.​ Reino Unido TNT Sports 1 TV de pago (cobertura principal). Reino Unido discovery+ Streaming (hogar de TNT Sports). Reino Unido TNT Sports Box Office PPV (eventual modalidad de compra puntual). Irlanda TNT Sports / discovery+ TV / Streaming (misma señal que Reino Unido, distribución TNT). Francia (cuando disponible vía UFC FP) UFC Fight Pass Streaming (prelims y early prelims en Europa continental).​ Alemania (cuando disponible) UFC Fight Pass Streaming (prelims y early prelims).​ Italia (cuando disponible) UFC Fight Pass Streaming (prelims y early prelims).​ Resto de Europa (sin derechos locales) UFC Fight Pass Streaming (al menos prelims/early; main card según acuerdos locales).​ Australia Kayo Sports PPV (Main Event en Kayo) Streaming PPV (UFC 325 en Sydney, evento de pago).​ Australia Foxtel Main Event (distribución PPV tradicional) TV PPV (a través de proveedor de cable/satélite).​ Nueva Zelanda UFC Fight Pass / operador PPV local habitual Streaming / PPV (siguiendo esquema UFC en Oceanía, referenciado en páginas UFC genéricas). Resto del mundo (sin operador local) UFC Fight Pass Streaming global (especialmente prelims; main card sujeto a bloqueos regionales).​

¿Quién peleará en UFC 325?

Tarjeta principal:

Evento principal: Alexander Volkanovski vs Diego Lopes

Alexander Volkanovski vs Diego Lopes Evento co-principal: Dan Hooker contra Benoît Saint Denis

Dan Hooker contra Benoît Saint Denis Rafael Fiziev vs Mauricio Ruffy

Tai Tuivasa contra Tallison Teixeira

Quillan Salkilld contra Jamie Mullarkey

Preliminares:

Junior Tafa contra Billy Elekana

Cam Rowston contra Cody Brundage

Jacob Malkoun contra Torrez Finney

Jonathan Micallef contra Oban Elliott

Preliminares tempranos:

Otros Ofli vs Yizha

Sangwook Kim contra Dom Mar Fan

Keiichiro Nakamura contra Sebastián Szalay

Sulangrangbo contra Lawrence Lui

Aaron Tau contra Namsrai Batbayar