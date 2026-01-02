Todo listo para el primer gran combate femenino de este 2026. Este sábado 3 de enero, Amanda Serrano peleará contra Reina Téllez desde el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico . La local chocará ante la estadounidense en un combate válido por la categoría de peso pluma, aunque ha habido un problema con la última peleadora en mención.

Sucede que Amanda Serrano (Puerto Rico), logró dar con los 57 kilos necesarios para esta categoría, sin embargo, la boxeadora estadounidense marcó 57.4 kilos en su segundo intento, por lo que automáticamente quedó descartada la posibilidad de hacer oficial el combate por los cinturones de la WBA y WBO que ostenta Serrano.

Además, no existe una cláusula de rehidratación ni una sanción económica a Reina Téllez por no dar el peso para el combate oficial.

Sigue la transmisión de la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez, este sábado 3 de enero de 2026 desde San Juan, Puerto Rico. (Foto: DAZN) / Piero Hatto

¿Dónde ver pelea Amanda Serrano - Reina Tellez EN VIVO desde USA?

No te pierdas la transmisión de la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO desde Estados Unidos a través de la señal de DAZN PPV, este sábado 3 de enero de 2026. El mismo canal estará disponible en Puerto Rico para seguir el combate estelar y toda la cartelera de la noche.

¿Dónde ver pelea Amanda Serrano - Reina Tellez EN VIVO desde México?

La única opción disponible en México para seguir la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO será DAZN, canal que tiene un costo de suscripción y por el que deberás pagar para seguir este combate desde San Juan en Puerto Rico.

Horarios de la pelea de Amanda Serrano - Reina Téllez en el mundo

País Cartelera estelar Amanda Serrano vs. Reina Téllez Estados Unidos 8:00 p.m. ET 11:30 p.m. ET México 7:00 p.m. 10:30 p.m. Puerto Rico 9:00 p.m. 12:30 a.m. Argentina 10:00 p.m. 1:30 a.m. Colombia 8:00 p.m. 11:30 p.m. Perú 8:00 p.m. 11:30 p.m. Venezuela 9:00 p.m. 12:30 a.m.

Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 3 de enero de 2026

sábado 3 de enero de 2026 Lugar: Coliseo Roberto Clemente, San Juan, Puerto Rico

Coliseo Roberto Clemente, San Juan, Puerto Rico Horario: 8:00 p.m. ET inicio de cartelera - 11:30 p.m. ET Serrano vs. Téllez

8:00 p.m. ET inicio de cartelera - 11:30 p.m. ET Serrano vs. Téllez Canal TV y Streaming: DAZN