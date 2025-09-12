Quizá puede definirse una pelea del siglo, pero es seguro que millones de aficionados en todo el mundo estarán expectantes con lo que pase en el enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez vs. Terence “Bud” Crawford este sábado 13 de septiembre, a partir de las 9:00 p.m. ET desde el Allegiant Stadium de Las Vegas . Si estás en Estados Unidos, te comparto dónde ver el boxeo en vivo online desde TV y streaming online, en lugares como California, Florida, Texas, Nueva York y otros estados desde cualquier dispositivo móvil.

La pareja se enfrentará en un fascinante duelo por el título unificado de peso súper mediano en los Estados Unidos, en el que Álvarez, el actual campeón de peso súper mediano en 76 kg (168 lb), defenderá sus títulos contra Crawford, un estadounidense que ha ganado 10 títulos mundiales de boxeo en clasificaciones de peso más ligero, pero que nunca ha peleado en más de 70 kg (154 lb) y está subiendo dos categorías de peso para pelear contra su oponente mexicano.

Dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford EN VIVO ONLINE en Estados Unidos

Desde los Estados Unidos, la pelea Canelo vs. Crawford está disponible en Netflix para todos los suscriptores. Las suscripciones empiezan desde $7.99 al mes, con planes adicionales (sin anuncios, premium y mayor resolución) por $17.99 y $24.99.

PAÍS PRECIO DEL PLAN BÁSICO PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR PRECIO DEL PLAN PREMIUM Estados Unidos (USA) $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Puerto Rico $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Argentina ARS 5999 al mes ARS 9999 al mes ARS 13 499 al mes Bolivia USD3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 6540 al mes CLP 9190 al mes CLP 11 790 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al me Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes El Salvador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Guatemala USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Honduras USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes México MXN 119 al mes MXN 249 al mes MXN 329 al mes Nicaragua USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Panamá USD 4,99 al mes USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Uruguay USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes USD 17,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes España EUR 6,99 al mes EUR 13,99 al mes EUR 19,99 al mes Reino Unido £5,99 £12,99 £18,99 Australia $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD India 199 rupias 499 rupias 649 rupias Japón ¥890 ¥1,590 ¥2,290 Canadá $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

Cartelera completa del evento Canelo vs. Crawford

Sigue la cobertura completa de todas las peleas de este sábado 13 de septiembre, que tendrá a Canelo vs. Crawford como la principal.

Canelo Álvarez (C) vs Terence Crawford (títulos indiscutibles de peso supermediano)

Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr (peso superwelter)

Christian Mbilli vs Lester Martinez (peso súper mediano)

Mohammed Alakel contra John Ornelas (peso ligero)

Serhii Bohacuk vs Brandon Adams (peso mediano)

Ivan Dychko contra Jermaine Franklin (peso pesado)

Reito Tsutsumi vs Javier Martínez (peso superpluma)

Sultán Almohammed vs Martín Caraballo (superligero)

Steven Nelson vs Raiko Santana (peso semipesado)

Fecha, horario y dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford en vivo

Fecha : sábado 13 de septiembre

Hora: 9 pm ET

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, evento principal, caminata al ring : 11 p. m. ET

Transmisión: Netflix