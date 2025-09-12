Conoce cómo y dónde ver la pelea de boxeo entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford este sábado 13 de septiembre, desde el Allegiant Stadium de Las Vegas. (Foto: Netflix)
Jairo Rúa
Quizá puede definirse una pelea del siglo, pero es seguro que millones de aficionados en todo el mundo estarán expectantes con lo que pase en el enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez vs. Terence “Bud” Crawford este sábado 13 de septiembre, a partir de las 9:00 p.m. ET desde el Allegiant Stadium de Las Vegas. Si estás en Estados Unidos, te comparto dónde ver el boxeo en vivo online desde TV y streaming online, en lugares como California, Florida, Texas, Nueva York y otros estados desde cualquier dispositivo móvil.

La pareja se enfrentará en un fascinante duelo por el título unificado de peso súper mediano en los Estados Unidos, en el que Álvarez, el actual campeón de peso súper mediano en 76 kg (168 lb), defenderá sus títulos contra Crawford, un estadounidense que ha ganado 10 títulos mundiales de boxeo en clasificaciones de peso más ligero, pero que nunca ha peleado en más de 70 kg (154 lb) y está subiendo dos categorías de peso para pelear contra su oponente mexicano.

Dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford EN VIVO ONLINE en Estados Unidos

Desde los Estados Unidos, la pelea Canelo vs. Crawford está disponible en Netflix para todos los suscriptores. Las suscripciones empiezan desde $7.99 al mes, con planes adicionales (sin anuncios, premium y mayor resolución) por $17.99 y $24.99.

PAÍSPRECIO DEL PLAN BÁSICOPRECIO DEL PLAN ESTÁNDARPRECIO DEL PLAN PREMIUM
Estados Unidos (USA)$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
Puerto Rico$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
ArgentinaARS 5999 al mesARS 9999 al mesARS 13 499 al mes
BoliviaUSD3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
ChileCLP 6540 al mesCLP 9190 al mesCLP 11 790 al mes
ColombiaCOP 18.900 al mesCOP 29.900 al mesCOP 44.900 al mes
Costa RicaUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mesUSD 15,99 al me
CubaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EcuadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
El SalvadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
GuatemalaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
HondurasUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
MéxicoMXN 119 al mesMXN 249 al mesMXN 329 al mes
NicaraguaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PanamáUSD 4,99 al mesUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mes
ParaguayUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PerúPEN 28.90 al mesPEN 40.90 al mesPEN 52.90 al mes
República DominicanaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
UruguayUSD 9,99 al mesUSD 13,99 al mesUSD 17,99 al mes
VenezuelaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EspañaEUR 6,99 al mesEUR 13,99 al mesEUR 19,99 al mes
Reino Unido£5,99£12,99£18,99
Australia$7,99 AUD$18,99 AUD$25,99 AUD
India199 rupias499 rupias649 rupias
Japón¥890¥1,590¥2,290
Canadá$7,99 CAD$18,99 CAD$23,99 CAD

Cartelera completa del evento Canelo vs. Crawford

Sigue la cobertura completa de todas las peleas de este sábado 13 de septiembre, que tendrá a Canelo vs. Crawford como la principal.

  • Canelo Álvarez (C) vs Terence Crawford (títulos indiscutibles de peso supermediano)
  • Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr (peso superwelter)
  • Christian Mbilli vs Lester Martinez (peso súper mediano)
  • Mohammed Alakel contra John Ornelas (peso ligero)
  • Serhii Bohacuk vs Brandon Adams (peso mediano)
  • Ivan Dychko contra Jermaine Franklin (peso pesado)
  • Reito Tsutsumi vs Javier Martínez (peso superpluma)
  • Sultán Almohammed vs Martín Caraballo (superligero)
  • Steven Nelson vs Raiko Santana (peso semipesado)

Fecha, horario y dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford en vivo

Fecha : sábado 13 de septiembre

Hora: 9 pm ET

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, evento principal, caminata al ring : 11 p. m. ET

Transmisión: Netflix

