Este sábado 31 de octubre, en el ANB Arena, en Riad, Arabia Saudí, Christian M’billi pondrá en juego su título supermediano del CMB ante la estrella mexicana Saúl Canelo Álvarez. Un combate que promete intensidad y emoción. El púgil mexicano quiere lograr el triunfo para volver a posicionarse como el rey de la división y escribir otro gran capítulo en el deporte de su país.

Sin embargo, la tarea no será sencilla. A Christian Mbilli le gusta presionar a su rival y es extremadamente agresivo. La ‘Pantera’ tiene un buen estado físico, por lo que no tiene problemas en llevar al combate hasta los últimos asaltos. Si bien no tiene una sutileza táctica, busca romper la defensa de su contrincante por acumulación de golpes y fatiga.

Canelo deberá estar atento y aplicar una estrategia inteligente para evitar caer en el ‘juego’ de Mbilli. Saúl ya sabe lo que es pelea en el ANB Arena; ahí superó a William Scull el año pasado, por lo que buscará repetir la gesta. Además, tiene que demostrar que su derrota ante Terence Crawford quedó en el pasado.

¿Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la pelea de Canelo Álvarez contra Christian M’billi se podrá ver EN VIVO y por streaming vía DAZN Pay-Per-View. Solo deberás pagar 79,99 dólares

Con la app de DAZN podrás disfrutar de toda la cartelera en cualquier smart TV, smartphone, dispositivo de streaming, consola, ordenador portátil/Mac o tablet.

Horarios en Estados Unidos para ver Canelo Álvarez vs. Mbilli

La hora exacta de la subida al ring de Canelo Álvarez dependerá de la duración de los combates previos.

Zona horaria Ciudad Hora de inicio del evento Hora de la pelea de Canelo (aprox.) ET (Eastern Time) Miami, Nueva York, Atlanta 1:00 p.m. 5:00 p. m. CT (Central Time) Houston, Dallas, Chicago 12:00 p. m. 4:00 p. m. MT (Mountain Time) Denver, Phoenix, Salt Lake City 11:00 a.m. 3:00 p. m. PT (Pacific Time) Los Ángeles, Las Vegas, Seattle 10:00 a.m. 2:00 p. m.

Canelo Álvarez vs. Mbilli: Cartelera

Canelo Álvarez vs. Christian Mbili: Mundial WBC del peso supermedio.

Jaime Munguia vs. Nikita Zon: Mundial WBA del supermedio.

Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon: Mundial WBO del peso pluma.

David Picasso vs. Carl Jammes Martin: peso supergallo.

Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas: peso superpluma.

Carlos Emilio Rojo vs. Flavius Biea: peso medio.

Brayan Leon Salgado vs. Héctor Octavio Aguirre: peso supermedio.

Sultan Almohammed vs. Erick Jahir Urvina: peso superpluma.

Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez: peso supermedio

Vamos a tener 3 peleas por el título (supermediano del CMB, supermediano de la AMB y pluma de la OMB).