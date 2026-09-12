Conoce dónde ver la pelea entre Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 12 de septiembre desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Conoce dónde ver la pelea entre Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 12 de septiembre desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Ryan Garcia vs. Conor Benn se perfila como una de las peleas más esperadas del boxeo internacional. El combate, programado para el sábado 12 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, pondrá frente a frente a dos de los nombres más mediáticos de la división welter en una cartelera de alto impacto por el Campeonato Mundial Welter del CMB. La función principal iniciará a las 19:00 horas ET, 18:00 horas (tiempo del Centro de México), aunque se prevé que Garcia y Benn suban al ring cerca de las 21:00 horas, dependiendo de la duración de los combates preliminares.

¿Quieres ver la pelea Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO y EN DIRECTO? Revisa la tabla de canales de TV y streaming online disponibles para seguir el combate boxístico, que será unicamente por streaming y se necesita del pago de una suscripción en Paramount + o bien DAZN PPV.

¿Dónde ver la pelea Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO por TV y Streaming Online?

Ryan García y Conor Benn se enfrentan este sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con el título mundial welter del WBC de García en juego. La cartelera principal inicia a las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT, mientras que las caminatas al ring del combate estelar se estiman para las 11:00 p. m. ET / 8:00 p. m. PT, aunque pueden variar según la duración de las peleas previas.

País o regiónInicio de cartelera principalRyan García vs. Conor Benn: ring walks aprox.TV / streaming oficial
Estados Unidos (Este)Sábado, 8:00 p. m. ETSábado, 11:00 p. m. ETParamount+
Estados Unidos (Centro)Sábado, 7:00 p. m. CTSábado, 10:00 p. m. CTParamount+
Estados Unidos (Montaña)Sábado, 6:00 p. m. MTSábado, 9:00 p. m. MTParamount+
Estados Unidos (Pacífico / Las Vegas)Sábado, 5:00 p. m. PTSábado, 8:00 p. m. PTParamount+
MéxicoSábado, 6:00 p. m. CDMXSábado, 9:00 p. m. CDMXPlataforma local por confirmar
Perú, Colombia, Ecuador, PanamáSábado, 7:00 p. m.Sábado, 10:00 p. m.Plataforma local por confirmar
Venezuela, Bolivia, República DominicanaSábado, 8:00 p. m.Sábado, 11:00 p. m.Plataforma local por confirmar
Argentina, Chile, Paraguay, UruguaySábado, 9:00 p. m.Domingo, 12:00 a. m.Plataforma local por confirmar
BrasilSábado, 9:00 p. m.Domingo, 12:00 a. m.Plataforma local por confirmar
España peninsularDomingo, 2:00 a. m. CESTDomingo, 5:00 a. m. CESTDAZN PPV / DAZN Ultimate Tier
Reino Unido e IrlandaDomingo, 1:00 a. m. BSTDomingo, 4:00 a. m. BSTDAZN PPV / DAZN Ultimate Tier
Resto de mercados habilitados por DAZNSegún huso horario localSegún huso horario localDAZN PPV / DAZN Ultimate Tier

¿A qué hora pelea García vs. Benn EN VIVO HOY 12 de septiembre?

Ryan García defenderá su título mundial wélter del CMB ante Conor Benn este sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La cartelera principal está programada para comenzar a las 5:00 p. m. en Las Vegas (PT), mientras que las caminatas al ring de la pelea estelar se estiman para alrededor de las 8:00 p. m. PT, sujetas al desarrollo de los combates previos.

País / regiónInicio de cartelera principalHorario estimado de García vs. BennDía de la pelea estelar
Perú7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
México (centro)6:00 p. m.9:00 p. m.Sábado 12
México (Pacífico)5:00 p. m.8:00 p. m.Sábado 12
México (noroeste)4:00 p. m.7:00 p. m.Sábado 12
Colombia7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
Ecuador7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
Panamá7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
Venezuela8:00 p. m.11:00 p. m.Sábado 12
Bolivia8:00 p. m.11:00 p. m.Sábado 12
Chile9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Argentina9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Uruguay9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Paraguay9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Brasil (Brasilia)9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Estados Unidos (Este)8:00 p. m.11:00 p. m.Sábado 12
Estados Unidos (Central)7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
Estados Unidos (Montaña)6:00 p. m.9:00 p. m.Sábado 12
Estados Unidos (Pacífico) / Las Vegas5:00 p. m.8:00 p. m.Sábado 12
España peninsular2:00 a. m.5:00 a. m.Domingo 13
Reino Unido e Irlanda1:00 a. m.4:00 a. m.Domingo 13

Detalles del combate Ryan García vs. Conor Benn

  • Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026.
  • Lugar: T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.
  • Título en juego: Cinturón de peso wélter (147 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que defiende Ryan García.
  • Récord de Ryan García: 25 victorias, 2 derrotas y 20 nocauts.
  • Récord de Conor Benn: 25 victorias, 1 derrota y 14 nocauts.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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