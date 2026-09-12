Ryan Garcia vs. Conor Benn se perfila como una de las peleas más esperadas del boxeo internacional. El combate, programado para el sábado 12 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, pondrá frente a frente a dos de los nombres más mediáticos de la división welter en una cartelera de alto impacto por el Campeonato Mundial Welter del CMB. La función principal iniciará a las 19:00 horas ET, 18:00 horas (tiempo del Centro de México), aunque se prevé que Garcia y Benn suban al ring cerca de las 21:00 horas, dependiendo de la duración de los combates preliminares.

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¿Dónde ver la pelea Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO por TV y Streaming Online?

Ryan García y Conor Benn se enfrentan este sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con el título mundial welter del WBC de García en juego. La cartelera principal inicia a las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT, mientras que las caminatas al ring del combate estelar se estiman para las 11:00 p. m. ET / 8:00 p. m. PT, aunque pueden variar según la duración de las peleas previas.

País o región Inicio de cartelera principal Ryan García vs. Conor Benn: ring walks aprox. TV / streaming oficial Estados Unidos (Este) Sábado, 8:00 p. m. ET Sábado, 11:00 p. m. ET Paramount+ Estados Unidos (Centro) Sábado, 7:00 p. m. CT Sábado, 10:00 p. m. CT Paramount+ Estados Unidos (Montaña) Sábado, 6:00 p. m. MT Sábado, 9:00 p. m. MT Paramount+ Estados Unidos (Pacífico / Las Vegas) Sábado, 5:00 p. m. PT Sábado, 8:00 p. m. PT Paramount+ México Sábado, 6:00 p. m. CDMX Sábado, 9:00 p. m. CDMX Plataforma local por confirmar Perú, Colombia, Ecuador, Panamá Sábado, 7:00 p. m. Sábado, 10:00 p. m. Plataforma local por confirmar Venezuela, Bolivia, República Dominicana Sábado, 8:00 p. m. Sábado, 11:00 p. m. Plataforma local por confirmar Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay Sábado, 9:00 p. m. Domingo, 12:00 a. m. Plataforma local por confirmar Brasil Sábado, 9:00 p. m. Domingo, 12:00 a. m. Plataforma local por confirmar España peninsular Domingo, 2:00 a. m. CEST Domingo, 5:00 a. m. CEST DAZN PPV / DAZN Ultimate Tier Reino Unido e Irlanda Domingo, 1:00 a. m. BST Domingo, 4:00 a. m. BST DAZN PPV / DAZN Ultimate Tier Resto de mercados habilitados por DAZN Según huso horario local Según huso horario local DAZN PPV / DAZN Ultimate Tier

¿A qué hora pelea García vs. Benn EN VIVO HOY 12 de septiembre?

Ryan García defenderá su título mundial wélter del CMB ante Conor Benn este sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La cartelera principal está programada para comenzar a las 5:00 p. m. en Las Vegas (PT), mientras que las caminatas al ring de la pelea estelar se estiman para alrededor de las 8:00 p. m. PT, sujetas al desarrollo de los combates previos .

País / región Inicio de cartelera principal Horario estimado de García vs. Benn Día de la pelea estelar Perú 7:00 p. m. 10:00 p. m. Sábado 12 México (centro) 6:00 p. m. 9:00 p. m. Sábado 12 México (Pacífico) 5:00 p. m. 8:00 p. m. Sábado 12 México (noroeste) 4:00 p. m. 7:00 p. m. Sábado 12 Colombia 7:00 p. m. 10:00 p. m. Sábado 12 Ecuador 7:00 p. m. 10:00 p. m. Sábado 12 Panamá 7:00 p. m. 10:00 p. m. Sábado 12 Venezuela 8:00 p. m. 11:00 p. m. Sábado 12 Bolivia 8:00 p. m. 11:00 p. m. Sábado 12 Chile 9:00 p. m. 12:00 a. m. Domingo 13 Argentina 9:00 p. m. 12:00 a. m. Domingo 13 Uruguay 9:00 p. m. 12:00 a. m. Domingo 13 Paraguay 9:00 p. m. 12:00 a. m. Domingo 13 Brasil (Brasilia) 9:00 p. m. 12:00 a. m. Domingo 13 Estados Unidos (Este) 8:00 p. m. 11:00 p. m. Sábado 12 Estados Unidos (Central) 7:00 p. m. 10:00 p. m. Sábado 12 Estados Unidos (Montaña) 6:00 p. m. 9:00 p. m. Sábado 12 Estados Unidos (Pacífico) / Las Vegas 5:00 p. m. 8:00 p. m. Sábado 12 España peninsular 2:00 a. m. 5:00 a. m. Domingo 13 Reino Unido e Irlanda 1:00 a. m. 4:00 a. m. Domingo 13

Detalles del combate Ryan García vs. Conor Benn

Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026.

Sábado 12 de septiembre de 2026. Lugar: T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Título en juego: Cinturón de peso wélter (147 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que defiende Ryan García.

Cinturón de peso wélter (147 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que defiende Ryan García. Récord de Ryan García: 25 victorias, 2 derrotas y 20 nocauts.

25 victorias, 2 derrotas y 20 nocauts. Récord de Conor Benn: 25 victorias, 1 derrota y 14 nocauts.