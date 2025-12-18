La pelea de peso pesado entre Jake Paul vs. Anthony Joshua ha sido bautizada como “El Día del Juicio Final”. Desde su debut profesional en 2020, Paul ha enfrentado el escepticismo del mundo del boxeo, con críticos que lo catalogaron de “boxeador falso”, que elige rivales sencillos y evita riesgos. Sin embargo, con un récord de 12-1 (siete nocauts), Paul está a punto de asumir el desafío más grande de su carrera, un reto verdaderamente formidable. Este evento se podrá ver en exclusiva y en directo a través de Netflix en todo el mundo. La pelea no requerirá de un costo adicional (pago por evento); podrán acceder a ella todos los suscriptores de la plataforma.

¿A qué hora es la pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua en Miami?

El combate de Joshua vs. Paul tendrá lugar el viernes 19 de diciembre en Miami (Kaseya Centre) . La cartelera comenzará a la 1:00 a. m. GMT del sábado (o 5:00 p. m. PT / 7:00 p. m. CT / 8:00 p. m. ET del viernes). La entrada al ring de los contendientes principales está prevista para las 3:30 a. m. GMT del sábado (7:30 p. m. PT / 9:30 p. m. CT / 10:30 p. m. ET del viernes).

Dónde ver la pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua EN VIVO en USA y México

Plataforma: transmisión mundial solo en Netflix, sin canal de TV lineal asociado.​

Condición: basta con tener una cuenta activa de Netflix en cualquier plan (con o sin anuncios); no hay compra adicional por evento.​

Dispositivos: app o web de Netflix en smart TV, móvil, tablet, PC, o dispositivos tipo Chromecast/Fire TV/Apple TV.

¿Cómo verificar si puedo ver Jake Paul vs. Anthony Joshua EN VIVO en Netflix en mi país?

Para verificar si el evento está disponible en tu país, basta con confirmar que tienes acceso al título “Jake Paul vs. Anthony Joshua” dentro de la app o web de Netflix con tu cuenta local.

Abre Netflix con tu sesión iniciada desde tu país (web, móvil o smart TV).​ Escribe en el buscador: “Jake Paul vs. Anthony Joshua” o “Jake vs Joshua”.​ Si ves la ficha del evento (con el botón de “Recordatorio”, “Próximamente” o similar antes del 19 de diciembre), significa que estará disponible en tu región.​ Si no aparece ningún resultado, revisa que estés usando el perfil correcto y que tu idioma no esté filtrando títulos; luego vuelve a buscar.