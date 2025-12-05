Este sábado 6 de diciembre, Merab Dvalishvili y Petr Yan tienen una cita con la historia. Ambos protagonizarán una pelea de infarto por el título de Peso Gallo del UFC 323. El T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario del imperdible enfrentamiento. Para que sepas a qué hora empezará y qué canal transmitirá el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.
Cabe mencionar que esta no será la primera vez en que ambos luchadores medirán fuerzas. Anteriormente pelearon en el UFC Fight Night de 2023. En ese entonces, el ganador fue Merab Dvalishvili por decisión unánime. ¿Petr Yan tendrá su revancha en esta ocasión?
¿A qué hora ver Merab Dvalishvili vs. Petr Yan por UFC 323 desde USA?
Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la pelea Merab Dvalishvili vs. Petr Yan por UFC 323 EN VIVO y EN DIRECTO, ten en cuenta que el combate empezará a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT y 7:00 pm PT.
¿A qué hora ver Merab Dvalishvili vs. Petr Yan por UFC 323 desde México?
Si estás en México, ten en cuenta que puedes ver la pelea de Merab Dvalishvili vs. Petr Yan por UFC 323 EN VIVO y EN DIRECTO a partir de las 9:00 pm en CDMX.
¿A qué hora ver Merab Dvalishvili vs. Petr Yan por UFC 323 desde España?
Si ahora mismo te encuentras en España y deseas mirar la pelea entre Merab Dvalishvili vs. Petr Yan por UFC 323, te comento que podrás seguir el enfrentamiento EN VIVO y EN DIRECTO el domingo 7 de diciembre a partir de las 4:00 am.
Cartelera del UFC 323: Merab Dvalishvili vs. Petr Yan
Cartelera estelar
Merab Dvalishvili vs. Petr Yan – Pelea por el título de Peso Gallo
Alexander Pantoja vs. Joshua Van: Pelea por el título de Peso Mosca
Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira: Peso Mosca
Henry Cejudo vs. Payton Talbott: Peso Gallo
Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov: Peso Semipesado
Cartelera preliminar
- Terrance Mckinney vs Chris Duncan: Peso Ligero
- Macee Barber vs. Karine Silva: Peso Mosca
- Nazin Sadykhov vs. Fares Ziam: Peso Ligero
- Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira: Peso Medio
- Edson Barboza vs. Jalin Turner: Peso Ligero
- Iwo Braniewski vs. Ibo Aslam: Peso Semipesado
- Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli: Peso Medio
- Muhammad Naimov vs. Mairon Santos: Peso Pluma
¿Qué canal transmite UFC 323: Merab Dvalishvili vs. Petr Yan EN VIVO?
En Estados Unidos, el combate entre Merab Dvalishvili y Petr Yan por UFC 323 se podrá ver EN VIVO a través de la señal de ESPN+, según DAZN. Si te encuentras en México, tienes la posibilidad de seguir el enfrentamiento EN DIRECTO vía Fox Sports Premium. En España, por otro lado, la pelea será transmitida por Eurosport, previa compra de la pelea o bien mediante suscripción a HBO Max, de acuerdo a As.