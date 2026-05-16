Desde que se anunció el combate entre Ronda Rousey y Gina Carano, el primer evento de MMA de Netflix ha generado gran expectación entre los aficionados. La gran pelea será este sábado 16 de mayo a las 21:00 ET/18:00 PT en el Intuit Dome de Los Angeles, California, Estados Unidos . ¿Cómo ver el combate en vivo y en directo? Aquí tienes una guía completa sobre cuándo y cómo ver la cartelera completa, cuyo plato fuerte es el primer combate entre dos iconos de los deportes de combate.

Ronda Rousey, 39, exmedallista olímpica de judo y pionera de las MMA femeninas, impulsó la entrada de mujeres en la UFC bajo la gestión de Dana White; campeona de peso gallo de Strikeforce en 2012 y con seis defensas consecutivas del título en UFC entre 2013–2015 (récord profesional 12-2), reconocida como una de las peleadoras más influyentes y mediáticas del deporte.

Gina Carano, hoy a los 43 años, fue la verdadera pionera de las MMA femeninas antes del boom provocado por Ronda Rousey. En 2007 protagonizó, junto a Julie Kedzie, la primera pelea femenina transmitida por Showtime, un hito que visibilizó el deporte en cadenas de televisión de primer nivel. En 2009 Carano (récord 7-1) volvió a marcar la historia: su combate por el título de peso pluma de Strikeforce contra Cris Cyborg fue una de las primeras peleas femeninas en encabezar un gran cartel de MMA, consolidando su estatus como estrella y abriendo camino para la profesionalización y la popularidad del circuito femenino.

Ronda Rousey y Gina Carano se enfrentarán el 26 de mayo en Los Ángeles, California. (Netflix)

Dónde ver la pelea Ronsa Rousey vs. Gina Carano EN VIVO por Streaming Online

La pelea Ronda Rousey vs. Gina Carano es un evento exclusivo de Netflix a nivel global; no hay múltiples señales deportivas tradicionales, sino que se ve por la plataforma de streaming de Netflix (app o web) en cada país donde tenga derechos.

Tipo de acceso / dispositivo Cómo se ve la pelea Rousey vs. Carano Detalles relevantes Web (PC o laptop) Ingresando a netflix.com con cuenta activa. Se accede desde navegadores compatibles (Chrome, Edge, Firefox, etc.), la señal es la misma en todo el mundo donde Netflix tenga derechos del evento. App móvil App oficial de Netflix en Android (Google Play) o iOS (App Store), con sesión iniciada. Permite ver el directo y castear a TV en la mayoría de dispositivos compatibles (Chromecast, AirPlay en algunos equipos). Smart TV App de Netflix preinstalada o descargable en Smart TV (Samsung, LG, Sony, etc.). Se ingresa con la misma cuenta y se accede al evento desde la sección en vivo o a través del buscador. Dispositivos de streaming Netflix en dispositivos como Chromecast con Google TV, Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, consolas (PlayStation, Xbox). Funciona igual que en Smart TV, siempre que la app sea la oficial de Netflix y esté actualizada.

Cómo ver Ronda Rousey vs. Gina Carano en Netflix

El evento de MMA encabezado por Ronda Rousey vs. Gina Carano se transmitirá exclusivamente en Netflix a nivel mundial . Los suscriptores activos podrán disfrutar del evento sin costo adicional. Quienes no sean suscriptores aún pueden registrarse antes de que comiencen las peleas. En Estados Unidos, existen tres niveles de membresía a los que los fanáticos de las peleas pueden suscribirse:

Estándar con anuncios: $8.99/mes

Estándar (sin anuncios): 19,99 $/mes

Premium (sin anuncios, 4K): 26,99 $/mes

¿A qué hora empieza Rousey vs. Carano? Horario según las zonas horarias de EE. UU. y Canadá

Netflix ha anunciado que su primer evento de MMA tendrá lugar a las 9 p. m. ET y 6 p. m. PT . Dado que Ronda Rousey y Gina Carano son luchadoras de fama internacional, existe un gran interés mundial por verlas enfrentarse por primera vez. Aquí tienes una guía con la hora de inicio del evento que protagonizan, desglosada por zonas horarias internacionales:

Estados Unidos

Hora del Este (ET): 21:00

Hora central (CT): 20:00

Hora de la Montaña (MT): 19:00

Hora del Pacífico (PT): 18:00

Hora de Alaska (AKT): 17:00

Hora de Hawái-Aleutianas (HAT): 15:00

Canadá

Hora del Pacífico (PT): 18:00

Hora de la Montaña (MT): 19:00

Hora central (CT): 20:00

Hora del Este (ET): 21:00

Hora del Atlántico (AT): 22:00

Hora de Terranova (NT): 22:30

Fecha, hora y dónde ver la pelea Rousey vs. Carano

Fecha: sábado 16 de mayo.

Lugar: Intuit Dome, Los Ángeles, California.

Transmisión oficial: Netflix, que tiene los derechos globales del evento de MMA