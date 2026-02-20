El próximo sábado 21 de febrero, el cuadrilátero del T-Mobile Arena en Las Vegas se convertirá en el epicentro del pugilismo mundial. En una colisión de alto calibre técnico, el tejano Mario “El Azteca” Barrios pondrá a prueba su hegemonía en las 147 libras al defender el título de peso welter del CMB frente al siempre electrizante Ryan García. Este duelo no solo promete una exhibición de estrategia y timing, sino que representa la consolidación de un legado en la categoría más competitiva del boxeo actual.
La gala estelar dará inicio a las 19:00 CST (20:00 ET), con el esperado ringwalk de los protagonistas programado aproximadamente para las 22:00 CST (23:00 ET). Una cita ineludible donde la precisión técnica y la resiliencia definirán quién se mantiene en la cúspide del Consejo Mundial de Boxeo.
Dónde ver pelea Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO por TV y Online
La pelea Ryan García vs Mario Barrios se verá como PPV exclusivo de DAZN a nivel casi mundial, con variaciones de precio y disponibilidad por región.
|Región
|País / Zona
|Plataforma de streaming oficial
|Norteamérica
|Estados Unidos
|DAZN (PPV)
|Norteamérica
|México
|DAZN (PPV)
|Centroamérica
|Costa Rica
|DAZN (PPV, sujeto a disponibilidad local)
|Centroamérica
|Guatemala
|DAZN (PPV)
|Centroamérica
|El Salvador
|DAZN (PPV)
|Centroamérica
|Honduras
|DAZN (PPV)
|Centroamérica
|Nicaragua
|DAZN (PPV)
|Centroamérica
|Panamá
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Argentina
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Colombia
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Ecuador
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Perú
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Chile
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Uruguay
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Venezuela
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Bolivia
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Paraguay
|DAZN (PPV)
|Europa
|Reino Unido
|DAZN (PPV)
|Europa
|España
|DAZN (PPV)
|Europa
|Italia
|DAZN (PPV)
|Europa
|Alemania
|DAZN (PPV)
|Europa
|Francia
|DAZN (PPV)
|Europa
|Resto de Europa donde opere DAZN
|DAZN (PPV)
Cartelera de pelea de Mario Barrios vs. Ryan García
- (C) Mario Barrios vs. Ryan García, por el título welter del CMB
- (C) Richardson Hitchins vs. Oscar Duarte, por el título superligero de la FIB
- (C) Gary Antuanne Russell vs. Any Hiraoka, por el título superligero de la AMB
- Frank Martin vs. Nahir Wright, peso superligero
- Bektemir Melikuziev contra Sena Agbeko, peso súper mediano
- Amari Jones vs. Luis Arias, peso mediano
- Joshua Edwards vs. Brandon Colantonio, peso pesado