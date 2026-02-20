Se escribe un nuevo capítulo en el mundo del boxeo, el polémico Ryan García subirá al ring para enfrentar a Mario Barrios en el T-Mobile Arena de Las Vegas. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)
Se escribe un nuevo capítulo en el mundo del boxeo, el polémico Ryan García subirá al ring para enfrentar a Mario Barrios en el T-Mobile Arena de Las Vegas. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)
/ Jairo Rúa

El próximo sábado 21 de febrero, el cuadrilátero del T-Mobile Arena en Las Vegas se convertirá en el epicentro del pugilismo mundial. En una colisión de alto calibre técnico, el tejano Mario “El Azteca” Barrios pondrá a prueba su hegemonía en las 147 libras al defender el título de peso welter del CMB frente al siempre electrizante Ryan García. Este duelo no solo promete una exhibición de estrategia y timing, sino que representa la consolidación de un legado en la categoría más competitiva del boxeo actual.

La gala estelar dará inicio a las 19:00 CST (20:00 ET), con el esperado ringwalk de los protagonistas programado aproximadamente para las 22:00 CST (23:00 ET). Una cita ineludible donde la precisión técnica y la resiliencia definirán quién se mantiene en la cúspide del Consejo Mundial de Boxeo.

Dónde ver pelea Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO por TV y Online

La pelea Ryan García vs Mario Barrios se verá como PPV exclusivo de DAZN a nivel casi mundial, con variaciones de precio y disponibilidad por región.

RegiónPaís / ZonaPlataforma de streaming oficial
NorteaméricaEstados UnidosDAZN (PPV)
NorteaméricaMéxicoDAZN (PPV)
CentroaméricaCosta RicaDAZN (PPV, sujeto a disponibilidad local)
CentroaméricaGuatemalaDAZN (PPV)
CentroaméricaEl SalvadorDAZN (PPV)
CentroaméricaHondurasDAZN (PPV)
CentroaméricaNicaraguaDAZN (PPV)
CentroaméricaPanamáDAZN (PPV)
SudaméricaArgentinaDAZN (PPV)
SudaméricaColombiaDAZN (PPV)
SudaméricaEcuadorDAZN (PPV)
SudaméricaPerúDAZN (PPV)
SudaméricaChileDAZN (PPV)
SudaméricaUruguayDAZN (PPV)
SudaméricaVenezuelaDAZN (PPV)
SudaméricaBoliviaDAZN (PPV)
SudaméricaParaguayDAZN (PPV)
EuropaReino UnidoDAZN (PPV)
EuropaEspañaDAZN (PPV)
EuropaItaliaDAZN (PPV)
EuropaAlemaniaDAZN (PPV)
EuropaFranciaDAZN (PPV)
EuropaResto de Europa donde opere DAZNDAZN (PPV)

Cartelera de pelea de Mario Barrios vs. Ryan García

  • (C) Mario Barrios vs. Ryan García, por el título welter del CMB
  • (C) Richardson Hitchins vs. Oscar Duarte, por el título superligero de la FIB
  • (C) Gary Antuanne Russell vs. Any Hiraoka, por el título superligero de la AMB
  • Frank Martin vs. Nahir Wright, peso superligero
  • Bektemir Melikuziev contra Sena Agbeko, peso súper mediano
  • Amari Jones vs. Luis Arias, peso mediano
  • Joshua Edwards vs. Brandon Colantonio, peso pesado
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC