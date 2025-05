Este viernes 2 de mayo desde el Time Square, se vivirá el evento Fatal Fury 2025 con 3 grandes combates, teniendo como pelea estelar la que protagonizarán Ryan García vs. Rolly Romero en la categoría de peso welter . Este combate es importante para García, quien busca recuperar su reputación en el mundo del boxeo luego de haber estado envuelto en enormes polémicas en los últimos meses y espera tener una tercera pelea ante Devin Haney. Aquí te cuento dónde puedes ver el combate desde México y Estados Unidos, así como también la hora de inicio de la pelea .

¿Dónde ver pelea Ryan García vs. Rolly Romero EN VIVO desde los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, la transmisión de la pelea de Ryan García vs. Rolly Romero está disponible únicamente en la señal de streaming online de DAZN PPV . Consulta el costo local y adquiere este servicio para sintonizar la transmisión del evento Fatal Fury: Times Square 2025.

¿Qué canal transmite Ryan García vs. Rolly Romero EN VIVO desde México?

Para todos aquellos que viven en México, podrás seguir la transmisión de la pelea de Ryan García vs. Rolly Romero EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de ESPN en TV o mediante Disney Plus y DAZN en streaming online . Cabe destacar que estos combates no serán transmitidos en señal abierta en territorio mexicano este fin de semana.

¿A qué hora ver Ryan García vs. Rolly Romero EN VIVO desde Estados Unidos?

Debido al extenso territorio en los Estados Unidos, se manejan 4 zonas horarias. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir el combate de Ryan García vs. Rolly Romero.

Horarios Ryan García vs. Rolly Romero Ciudades en Estados Unidos 22:00 horas ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 21:00 horas CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 20:00 horas MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 19:00 horas PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Horarios Ryan García vs. Rolly Romero en el resto del mundo

Argentina: 23:00 horas

23:00 horas Chile: 22:00 horas

22:00 horas Colombia: 21:00 horas

21:00 horas Centroamérica: 20:00 horas

20:00 horas El Caribe: 22:00 horas

22:00 horas Ecuador: 21:00 horas

21:00 horas España: 4:00 a.m. del 3 de mayo

4:00 a.m. del 3 de mayo México: 20:00 horas

20:00 horas Paraguay: 23:00 horas

23:00 horas Perú: 21:00 horas

21:00 horas Uruguay: 23:00 horas

23:00 horas Venezuela: 22:00 horas

Cartelera Ryan García vs. Rolly Romero en Fatal Fury 2025

Ryan Garcia vs Rolly Romero - Pelea Estelar por el título regular de peso welter de la AMB

Devin Haney vs José Ramírez - Pelea pactada en peso welter

Teófimo López vs Arnold Barboza Jr. - Pelea pactada en peso superligero por el título de la OMB

Reito Tsutsumi vs Levale Whittington - Pelea pactada en peso pluma