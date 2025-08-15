Desde su llegada al octágono en el 2020, el sudafricano Dricus Du Plessis ha conquistado la UFC. Tras ganar la corona de peso mediano contra Sean Strickland, ha seguido dominando con victorias sobre Israel Adesanya y Strickland en su revancha de febrero. Pero muchos creen que su mayor desafío hasta la fecha será el retador invicto Khamzat Chimaev, cuya lista de victorias incluye a Robert Whittaker, Kamaru Usman y Gilbert Burns. Si vives en Estados Unidos, México, España y otros países de Latinoamérica, conoce en qué canales TV ver y dónde seguir vía streaming online desde cualquier dispositivo móvil.
¿Dónde puedo ver la pelea, puedo transmitir UFC 319: Du Plessis - Chimaev EN VIVO y ONLINE?
Debes saber que las peleas preliminares comienzan a las 18:00 ET / 15:00 PT por ESPN+ y UFC FIGHT PASS. Luego, las preliminares comienzan a las 20:00 ET / 17:00 PT por ESPN, ESPN 2 y ESPN+ en Estados Unidos; finalmente, la cartelera principal se transmitirá exclusivamente por ESPN+ PPV en EE. UU. a las 22:00 ET / 19:00 PT.
Finalmente, si estás en España, podrás seguir la cobertura de UFC 319 en vivo y streaming online por UFC Fight Pass y Eurosport por MAX; en Italia y Alemania, por UFC Fight Pass y DAZN; en el Reino Unido e Irlanda, por UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+.
|Países
|P. Preliminares
|Preliminares
|Peleas estelares
|Estados Unidos
|FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+
|FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+
|ESPN+ PPV
|México
|UFC Fight Pass
|FOX Sports 2 y Amazon Prime Video
|FOX Sports Premium
|Reino Unido
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+
|TNT Sports y Discovery+
|España
|UFC Fight Pass
|MAX
|MAX y UFC LIVE con UFC Fight Pass
|Francia
|UFC Fight Pass
|RMC Sport
|RMC Sport
|Alemania
|UFC Fight Pass
|DAZN
|DAZN
|Italia
|UFC Fight Pass
|DAZN
|DAZN
|Irlanda
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+
|TNT Sports y Discovery+
|Puerto Rico
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Rep. Dominicana
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Argentina
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Chile
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Colombia
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Perú
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Ecuador
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Brasil
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass
|Paraguay
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Uruguay
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Venezuela
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Bolivia
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|El Salvador
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Guatemala
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Honduras
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Nicaragua
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Panamá
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Costa Rica
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
¿Quién peleará en UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev?
Tarjeta principal:
- Evento principal: Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Co-principal: Lerone Murphy vs Aaron Pico
- Geoff Neal contra Carlos Prates
- Jared Cannonier contra Michael “Venom” Page
- Tim Elliott contra Kai Asakura
Preliminares:
- Baisangur Susurkaev contra Eric Nolan
- Gerald Meerschaert contra Michal Oleksiejczuk
- Jéssica Andrade contra Loopy Godínez
- Chase Hooper contra Alexander Hernández
Preliminares iniciales:
- Edson Barboza vs Drakkar Klose
- Bryan Battle contra Nursultan Ruziboev