Desde Chicago, Du Plessis vs. Chimaev serán protagonistas de la pelea estelar de UFC 319, que será este sábado 16 de agosto de 2015 en el United Center.
Jairo Rúa
Desde su llegada al octágono en el 2020, el sudafricano Dricus Du Plessis ha conquistado la UFC. Tras ganar la corona de peso mediano contra Sean Strickland, ha seguido dominando con victorias sobre Israel Adesanya y Strickland en su revancha de febrero. Pero muchos creen que su mayor desafío hasta la fecha será el retador invicto Khamzat Chimaev, cuya lista de victorias incluye a Robert Whittaker, Kamaru Usman y Gilbert Burns. Si vives en Estados Unidos, México, España y otros países de Latinoamérica, conoce en qué canales TV ver y dónde seguir vía streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

UFC39: Du Plessi - Chimaev, se realizará este sábado 16 de agosto desde el United Center en Chicago. (Foto: UFC Español)
¿Dónde puedo ver la pelea, puedo transmitir UFC 319: Du Plessis - Chimaev EN VIVO y ONLINE?

Debes saber que las peleas preliminares comienzan a las 18:00 ET / 15:00 PT por ESPN+ y UFC FIGHT PASS. Luego, las preliminares comienzan a las 20:00 ET / 17:00 PT por ESPN, ESPN 2 y ESPN+ en Estados Unidos; finalmente, la cartelera principal se transmitirá exclusivamente por ESPN+ PPV en EE. UU. a las 22:00 ET / 19:00 PT.

Finalmente, si estás en España, podrás seguir la cobertura de UFC 319 en vivo y streaming online por UFC Fight Pass y Eurosport por MAX; en Italia y Alemania, por UFC Fight Pass y DAZN; en el Reino Unido e Irlanda, por UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+.

PaísesP. PreliminaresPreliminaresPeleas estelares
Estados UnidosFX, ESPN News, Disney+ y ESPN+FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+ESPN+ PPV
MéxicoUFC Fight PassFOX Sports 2 y Amazon Prime VideoFOX Sports Premium
Reino UnidoUFC Fight PassUFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+TNT Sports y Discovery+
EspañaUFC Fight PassMAXMAX y UFC LIVE con UFC Fight Pass
FranciaUFC Fight PassRMC SportRMC Sport
AlemaniaUFC Fight PassDAZNDAZN
ItaliaUFC Fight PassDAZNDAZN
IrlandaUFC Fight PassUFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+TNT Sports y Discovery+
Puerto RicoUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
Rep. DominicanaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
ArgentinaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
ChileUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
ColombiaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
PerúUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
EcuadorUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
BrasilUFC Fight PassUFC Fight PassUFC Fight Pass
ParaguayUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
UruguayUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
VenezuelaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
BoliviaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
El SalvadorUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
GuatemalaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
HondurasUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
NicaraguaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
PanamáUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
Costa RicaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+

¿Quién peleará en UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev?

Tarjeta principal:

  • Evento principal: Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
  • Co-principal: Lerone Murphy vs Aaron Pico
  • Geoff Neal contra Carlos Prates
  • Jared Cannonier contra Michael “Venom” Page
  • Tim Elliott contra Kai Asakura

Preliminares:

  • Baisangur Susurkaev contra Eric Nolan
  • Gerald Meerschaert contra Michal Oleksiejczuk
  • Jéssica Andrade contra Loopy Godínez
  • Chase Hooper contra Alexander Hernández

Preliminares iniciales:

  • Edson Barboza vs Drakkar Klose
  • Bryan Battle contra Nursultan Ruziboev
