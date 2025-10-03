Dos de los máximos peleadores de UFC vuelven a encontrar dentro del octágono. Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira serán protagonistas de la pelea estelar en el UFC320, este sábado 4 de octubre a partir de las 19:00 CT / 20:00 ET . por el título de peso semipesado desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Conoce cómo y dónde ver la pelea en vivo online por TV y streaming desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo desde cualquier dispositivo móvil.

En marzo, Ankalaev realizó una actuación profesional para vencer a Pereira por puntos , poniendo fin a la brillante racha del brasileño como campeón de las 205 libras. Posteriormente, Pereira insinuó una lesión , mientras que el equipo de Ankalaev acusó al boxeador de 38 años de “engrasarse” .

Pereira, quien anteriormente ostentaba el título de peso mediano, ganó el cinturón vacante de peso semipesado en 2023 con un nocaut sobre Jiri Prochazka, antes de detener al ex campeón nuevamente en 2024 entre KOs de Khalil Rountree Jr y otro ex campeón en Jamahal Hill.

Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira pelea este sábado 4 de octubre en UFC 320 desde el T-Mobiel Arena, partir de las 19:00 CT / 20:00 ET. (Foto: Composición UFC)

Dónde ver pelea UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 EN VIVO ONLINE el sábado 4 de octubre

Las preliminares anticipadas están programadas para las 23:00 BST (15:00 PT / 17:00 CT / 18:00 ET), y las preliminares regulares a la 1:00 BST del domingo (17:00 PT / 19:00 CT / 20:00 ET del sábado). La cartelera principal está programada para las 3:00 BST del domingo (19:00 PT / 21:00 CT / 22:00 ET del sábado). Conoce en qué canales de TV y dónde ver online el UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 en vivo online el sábado 4 de octubre.

México:Fox Sports Premium (TV y streaming)

(TV y streaming) España: Max (streaming)

Max (streaming) Argentina: Fox Sports 2 (TV, solo preliminares), Disney+ (streaming)

Fox Sports 2 (TV, solo preliminares), (streaming) Estados Unidos: ESPN (evento completo)

(evento completo) Resto de Sudamérica (excepto Chile y Brasil): Disney+ (streaming), ESPN (TV, solo preliminares)

Dónde ver UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 EN VIVO en Europa (República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Eslovaquia y Suecia)

Desde las 4:00 a.m. del domingo 5 de octubre, conoce qué canales de TV y señal streaming online pasarán el FUC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 EN VIVO y EN DIRECTO.

RMC Sport (Francia, Suiza [francófona])

(Francia, Suiza [francófona]) UFC PPV en UFC FIGHT PASS (Alemania, Polonia, España, Suiza)

(Alemania, Polonia, España, Suiza) DAZN (Alemania, Suiza [de habla alemana])

(Alemania, Suiza [de habla alemana]) Discovery+ (Italia)

(Italia) HBO Max (Países Bajos)

(Países Bajos) Max (España)

(España) Nova (República Checa, Eslovaquia)

(República Checa, Eslovaquia) Polsat Sport (Polonia)

(Polonia) Viaplay (Dinamarca, Noruega y Suecia)

(Dinamarca, Noruega y Suecia) NET4+ (Hungría)

(Hungría) UFC FIGHT PASS (Suiza)

Dónde ver la pelea Ankalaev vs. Pereira 2 EN VIVO ONLINE desde Australia

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el evento UFC 320: Ankalaev vs. Pereira en vivo en Australia.

Tarjeta principal: 12 p. m. (domingo) AEST / 10 a. m. (domingo) AWST en el evento principal en Foxtel y Kayo Sports

12 p. m. (domingo) AEST / 10 a. m. (domingo) AWST en y Sports Preliminares: 10 p. m. (domingo) AEST / 8 a. m. (domingo) AWST en UFC FIGHT PASS y ESPN

10 p. m. (domingo) AEST / 8 a. m. (domingo) AWST en y Preliminares anticipadas: 8 a. m. (domingo) AEST / 6 a. m. (domingo) AWST en UFC FIGHT PASS