Nueva York se prepara para una noche que promete quedar grabada en la historia del MMA. Este sábado 15 de noviembre, el legendario Madison Square Garden se convertirá en el epicentro de uno de los combate más esperados de la rama femenina del UFC: Valentina Shevchenko frente a Weili Zhang, una batalla que no solo definirá a la reina del peso mosca, sino también el linaje del trono de las artes marciales mixtas femeninas. En la coestelar del UFC 322, dos campeonas absolutas pondrán a prueba su legado antes del duelo estelar entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev.

“Este tipo de peleas son las que marcan generaciones”, comentó Dana White durante la conferencia previa al evento. “Valentina es una leyenda viviente, pero Zhang ha demostrado que puede romper cualquier paradigma”.

Shevchenko, nacida en Kirguistán y nacionalizada peruana, llega con un récord de 23 victorias y 4 derrotas. En ella conviven la precisión de una maestra de muay thai y la calma de una cirujana del octágono. “He enfrentado a las mejores y sigo aquí. Cada pelea es una oportunidad para mostrar mi evolución”, declaró Bullet, enfundada en su clásico traje rojo durante el entrenamiento abierto al público. Su temple y dominio de la distancia son su sello de identidad, una mezcla de técnica, control y experiencia digna de campeonatos múltiples.

En la otra esquina, Zhang Weili encarna el arquetipo de la modernidad del MMA: una atleta total. Con 24 triunfos y solo 3 derrotas, la campeona china combina fuerza, velocidad y una intensidad casi inhumana. “Respeto mucho a Valentina, pero mi enfoque no cambia. Cuando subo al octágono, voy a imponer mi ritmo desde el primer segundo”, aseguró con determinación. Su constante evolución —desde sus días como peleadora local en Hebei hasta convertirse en ícono mundial— refleja la nueva ola de talento asiático que ha conquistado la UFC.

El choque entre Bullet y Magnum luce como un enfrentamiento entre precisión quirúrgica y furia contenida. Los analistas adelantan que la lectura táctica de Shevchenko podría neutralizar la agresividad de Weili, aunque la potencia física y el empuje de la china podrían volcar el combate en los asaltos finales. “Ambas tienen el tipo de mentalidad que define a las grandes campeonas”, opinó Daniel Cormier durante la mesa de análisis de ESPN. “Es una pelea de ajedrez y fuego”.

Sea cual sea el resultado, el UFC 322 promete escribir un nuevo capítulo en la era dorada del MMA femenino. En el escenario más emblemático del mundo, dos reinas se medirán por algo más que un cinturón: el honor de ser recordadas como la mejor de todos los tiempos.

¿A qué hora empieza la pelea Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang por el UFC 322?

Desde las 10 p.m. ET (7 p.m. PT), inicia la cartelera estelar donde tendremos la gran pelea entre Valentina Shevchenko y Weili Zhang.

En Estados Unidos:

Husos horarios de EE.UU. Horario de inicio Peleas estelares Estados de EE.UU. Eastern Time (ET) 8 p.m. ET / 7 p.m. CT / 5 p.m. PT 10 p.m. ET / 9 p.m. CT / 7 p.m. PT Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida (este), Virginia, Ohio y Michigan Central Time (CT) 7 p.m. ET / 6 p.m. CT / 4 p.m. PT 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 6 p.m. PT Texas, Illinois, Luisiana, Alabama, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Kansas (este) y Tennessee (oeste) Mountain Time (MT) 6 p.m. ET / 5 p.m. CT / 3 p.m. PT 8 p.m. ET / 7 p.m. CT / 5 p.m. PT Colorado, Nuevo México, Utah, Wyoming y Montana Pacific Time (PT) 5 p.m. ET / 4 p.m. CT / 2 p.m. PT 7 p.m. ET / 6 p.m. CT / 4 p.m. PT California, Nevada, Washington y Oregón

A continuación, los horarios de diferentes países del mundo:

Países Horario de inicio Horario de estelares Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 p.m. PT 10 p.m. ET / 7 p.m. PT México 19:00 21:00 Costa Rica 19:00 21:00 El Salvador 19:00 21:00 Nicaragua 19:00 21:00 Guatemala 19:00 21:00 Honduras 19:00 21:00 Perú 20:00 22:00 Colombia 20:00 22:00 Ecuador 20:00 22:00 Panamá 20:00 22:00 Cuba 20:00 22:00 Canadá 20:00 22:00 Haití 20:00 22:00 Puerto Rico 21:00 23:00 República Dominicana 21:00 23:00 Venezuela 21:00 23:00 Bolivia 21:00 23:00 Argentina 22:00 00:00 (16/11) Uruguay 22:00 00:00 (16/11) Paraguay 22:00 00:00 (16/11) Brasil 22:00 00:00 (16/11) España 02:00 (16/11) 04:00 (16/11)

¿Dónde ver Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang EN VIVO ONLINE por el UFC 322?

En los Estados Unidos, el combate Shevchenko-Zhang por el UFC 322 se podrá vía Pay-Per-View (PPV) de ESPN Select, mientras que en México deberás contar con el servicio de FOX Sports 2 y FOX Sports Premium.

En el resto de países de Latinoamérica, ESPN transmitirá la señal de todas las peleas durante la emisión del programa ESPN KnockOut y la plataforma Disney Plus, donde podrás ver la cartelera estelar de forma exclusiva.

Finalmente, en España deberá contar con HBO Max para disfrutar de la velada completa del UFC 322: Shevchenko vs. Zhang.

Cartelera completa del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev

Cartelera principal (Inicio 10 p.m. ET / 7 p.m. PT - ESPN+ PPV)

Peso wélter — Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev (por el título mundial)

Peso mosca femenino — Valentina Shevchenko vs Zhang Weili (por el título mundial)

Peso wélter — Sean Brady vs Michael Morales

Peso wélter — Leon Edwards vs Carlos Prates

Peso ligero (catchweight) — Beneil Dariush vs Benoît Saint-Denis

Cartelera preliminar (Inicio 8 p.m. ET / 5 p.m. PT - ESPN+ y UFC Fight Pass)

Peso medio — Bo Nickal vs Rodolfo Vieira

Peso medio — Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues

Peso mosca femenino — Erin Blanchfield vs Tracy Cortez

Peso pluma — Malcolm Wellmaker vs Ethyn Ewing

Peso medio — Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert

Peso pluma — Pat Sabatini vs Chepe Mariscal

Peso paja femenino — Angela Hill vs Fatima Kline

Peso medio — Baisangur Susurkaev vs Eric McConico

Peso ligero — Viacheslav Borshchev vs Matheus Camilo

Preguntas frecuentes del UFC 322: Shevchenko vs. Zhang

¿Cuándo y dónde se realiza UFC 322?

UFC 322 tendrá lugar el sábado 15 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, uno de los escenarios más emblemáticos de las artes marciales mixtas.​

¿A qué hora comienzan las preliminares y la cartelera principal?

Las preliminares empiezan a las 8 p.m. ET (5 p.m. PT), mientras que la cartelera principal comienza a las 10 p.m. ET (7 p.m. PT).​

¿Cuáles son los combates principales?

Evento principal: Jack Della Maddalena (campeón de peso welter) vs Islam Makhachev (excandidato de peso ligero).

Coestelar: Valentina Shevchenko (campeona de peso mosca) vs Zhang Weili (excandidata de peso paja).​

¿Dónde se puede ver el evento?

El evento estará disponible a través de ESPN+ PPV para la cartelera principal y Sportsnet+ para las preliminares.​

¿Algún peleador tuvo problemas de peso?

Beneil Dariush excedió el límite de peso ligero por 1.2 libras. Su combate será en catchweight y fue multado con el 20% de su bolsa.​

¿Qué peleas destacan en las preliminares?

Destacan los duelos entre Bo Nickal vs Rodolfo Vieira y Erin Blanchfield vs Tracy Cortez, quienes buscan avanzar hacia una oportunidad titular en sus respectivas divisiones.​

¿Qué récords están en juego?

Islam Makhachev podría empatar un récord histórico de la UFC y Zhang Weili buscará conquistar una segunda división.​

¿Quién es la favorita en la pelea entre Valentina Shevchenko y Zhang Weili?

Valentina Shevchenko es considerada la ligera favorita para retener el cinturón de peso mosca femenino en UFC 322, según las principales casas de apuestas y análisis.

Su mayor experiencia en la división, alcance y control táctico le dan ventaja sobre Zhang, quien llega con una racha de victorias y está en excelente estado de forma, aunque es menos experimentada en el peso mosca.

No obstante, los pronósticos consideran que la pelea será sumamente pareja y podría llegar hasta la decisión de los jueces.​