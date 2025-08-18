Este martes 19 de agosto, Racing y Peñarol se enfrentarán en el Estadio Presidente Perón por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro será clave para definir qué equipo avanzará entre los ocho mejores del torneo.

El partido de ida terminó con victoria de Peñarol por 1-0 en Montevideo, tras un juego intenso y muy disputado. Ahora, Racing buscará revertir la situación jugando como local, con el apoyo de su público y la obligación de mejorar su rendimiento ofensivo.

Entre los jugadores a seguir, en Racing destacan Adrián “Maravilla” Martínez, Duván Vergara y Santiago Solari, mientras que Peñarol deberá reforzar su defensa ante la ausencia de Leonardo Fernández, buscando mantener la ventaja obtenida en Uruguay.

Ambos equipos llegan tras derrotas en sus ligas locales: Racing cayó 1-2 ante Tigre y Peñarol perdió por el mismo resultado frente a Boston River. Esto aumenta la tensión y la motivación para este crucial duelo de vuelta.

No te pierdas el partido Racing vs. Peñarol por Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP)

¿A qué hora se juega Racing vs. Peñarol por Copa Libertadores 2025?

El partido se disputará este martes 19 de agosto en los siguientes horarios:

Argentina y Uruguay: 21:30

21:30 Chile: 20:30

20:30 Ecuador y Colombia: 19:30

19:30 México (CDMX): 18:30

18:30 España (Madrid): 02:30 del miércoles 20 de agosto

02:30 del miércoles 20 de agosto Estados Unidos (ET): 20:30

20:30 Estados Unidos (PT): 17:30

Canales para ver Peñarol vs. Racing EN VIVO por TV y Streaming

País Canal TV y Streaming Argentina Disney+ Premium, Fox Sports Uruguay Disney+ Plan Premium, ESPN 5 Chile Disney+ Plan Premium, ESPN Premium Ecuador Disney+ Plan Premium, ESPN 5 Colombia Disney+ Plan Premium, ESPN 5 Perú Disney+ Plan Premium, ESPN 5 Bolivia Disney+ Plan Premium, ESPN 5 Venezuela Disney+ Plan Premium, ESPN 5 Paraguay Disney+ Plan Premium, ESPN 5 México Disney+ Premium, ESPN2 España LaLiga+ Estados Unidos Fanatiz USA, FutboTV, beIN Sports, Amazon Prime Video, ViX, Tubi