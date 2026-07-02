Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal se juega el pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial FIFA 2026 al chocar con Croacia por los dieciseisavos de final este jueves 02 de julio a las 17:00 horas Tiempo del Centro de México (7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT en Estados Unidos), desde el BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá). Ambas selecciones clasificaron a esta instancia como los segundos de sus respectivos grupos y se perfila como uno de los cruces más parejas de esta fase de eliminación directa. Para ver el partido Portugal — Croacia en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.
¿Dónde ver Portugal — Croacia EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?
|País / Región
|TV abierta / Cable / Satélite principales
|Plataformas de streaming / Apps oficiales
|México
|--
|ViX / ViX Premium
|Argentina
|TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports (Dsports)
|Flow Sports, DGO, TyC Sports Play, mitelefe, Paramount+
|Bolivia
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV
|Tigo Sports App (según operador), plataformas propias de cable
|Brasil
|--
|CazéTV (vía streaming), Disney+ Premium Brazil para el Mundial
|Chile
|Chilevision, DSPORTS (DirecTV) por TV de pago
|DGO, Paramount+, señal online de Chilevisión para el partido
|Colombia
|Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia
|DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Paramount+
|Ecuador
|Teleamazonas, DIRECTV Sports
|DGO, Paramount+ (derechos digitales del torneo), Paramount+
|Paraguay
|GEN, Trece, Popu TV
|Apps propias de los operadores de cable que incluyan GEN y Trece
|Perú
|América Televisión, DIRECTV Sports
|América tvGO, TV 360, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ para ver el encuentro online
|Uruguay
|DIRECTV Sports
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Venezuela
|Televen, DIRECTV Sports
|DGO, Inter
|Centroamérica
|Tigo Sports y FOX en TV de paga
|Tigo Sports App, FOX+ y plataformas OTT vinculadas al operador
|Estados Unidos
|Fox Sports 1, canales de la familia Fox, Telemundo en español
|Peacock, Fubo, apps de Fox Sports, plataformas de streaming de los operadores
|España
|Canales DAZN dedicados al Mundial (DAZN Mundial, BarTV Mundial)
|DAZN y su ecosistema de apps (DAZN Mundial, BarTV Mundial online)
Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido Portugal — Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a través de la señal oficial de ViX, que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el país.
En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible en televisión por FOX Network, FS1, Telemundo y Universo, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del torneo.
En Sudamérica, cadenas como DIRECTV Sports (DSports) y su plataforma DGO emitirán el partido para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la cobertura con señales abiertas líderes en cada mercado, tales como Caracol TV y RCN Televisión en Colombia, Chilevisión en Chile, América TV en Perú, Televen en Venezuela y Teleamazonas en Ecuador, además de servicios OTT como Paramount+ y Disney+ Premium que distribuyen la señal de ESPN y DSports en la región.
¿A qué hora juega Portugal — Croacia HOY 25 de junio por el Mundial 2026?
El partido Portugal — Croacia se juega a las 17:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.
|País / Región
|Hora local del partido
|México
|17:00 (5:00 p. m.)
|Estados Unidos (Este, ET)
|19:00 (7:00 p. m.)
|Estados Unidos (Centro, CT)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Estados Unidos (Montaña, MT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Estados Unidos (Pacífico, PT)
|16:00 (4:00 p. m.)
|Canadá (Toronto / Ottawa)
|19:00 (7:00 p. m.) – mismo huso que ET
|Argentina
|20:00 (8:00 p. m.)
|Uruguay
|20:00 (8:00 p. m.)
|Paraguay
|20:00 (8:00 p. m.)
|Brasil (Brasilia)
|20:00 (8:00 p. m.)
|Chile
|19:00 (7:00 p. m.) – misma franja que BOL y VEN para este partido
|Bolivia
|19:00 (7:00 p. m.) – misma franja que CHI y VEN para este partido
|Venezuela
|19:00 (7:00 p. m.) – misma franja que CHI y BOL para este partido
|Colombia
|18:00 (6:00 p. m.)
|Ecuador
|18:00 (6:00 p. m.)
|Perú
|18:00 (6:00 p. m.)
|España (península)
|01:00 (1:00 a. m. del día siguiente)
|Portugal / Reino Unido
|00:00 (0:00 a. m. del día siguiente)
|Alemania / Italia / Francia / Croacia
|01:00 (1:00 a. m. del día siguiente)
|Corea del Sur / Japón
|08:00 (8:00 a. m. del día siguiente)
Posibles alineaciones de Portugal — Croacia
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo.
Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Ivan Perisic; Mateo Kovačić, Luka Modrić; Nicola Vlasic, Martin Baturina, Petar Sucic; Ante Budimir.