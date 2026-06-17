Portugal, de Cristiano Ronaldo, tendrá su debut en el Mundial de Fútbol 2026 ante RD Congo. Este partido, válido por el Grupo K, se realizará en el Estadio Houston, Estados Unidos, el miércoles 17 de junio, a las 11:00 horas de México, 14:00 horas de Argentina y 19:00 horas de España. Revisa la guía de canales que transmitirán EN VIVO y GRATIS el compromiso.
¿El último Mundial de Cristiano Ronaldo? Es la pregunta que se hacen los amantes del fútbol. Por ello, hay expectativas por ver a la leyenda portuguesa en la Copa del Mundo que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.
Es importante señalar que DirecTV Sports tiene los derechos televisivos para transmitir todos los partidos del Mundial de Fútbol 2026. Paramount+ y DGO también cuentan con la licencia para llevar la Copa del Mundo por streaming.
¿Dónde ver Portugal vs. RD Congo, con Cristiano Ronaldo, por Mundial de Fútbol 2026?
El partido de Portugal, con Cristiano Ronaldo, y RD Congo por el Mundial 2026 será transmitido por DirecTV Sports, Paramount+ y DGO para Argentina.
En Estados Unidos, el Portugal vs. RD Congo será televisado por FOX Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO y FOX One. Si te encuentras en México, puedes ver el compromiso por: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX.
¿Qué canal transmite EN VIVO Portugal vs. RD Congo con Cristiano Ronaldo por el Mundial de Fútbol 2026?
Canales para ver la transmisión del partido Portugal vs. RD Congo por el Mundial de Fútbol 2026 por país.
|País
|Canales de TV
|Argentina
|DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
|Bolivia
|Tigo Sports y Entel TV
|Brasil
|Disney Plus
|Chile
|DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
|Colombia
|DIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
|Costa Rica
|FOX+
|Ecuador
|DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
|Panamá
|RPC, TV MAX, Medcom GO, Tigo Sports y FOX
|Paraguay
|GEN y Trece
|Perú
|DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
|España
|DAZN y Movistar+
|Uruguay
|DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+
|Estados Unidos
|FOX Network, Telemundo,UNIVERSO y FOX One
|México
|Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Venezuela
|DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
¿A qué hora juega Portugal vs. RD Congo?
Los horarios del partido Portugal vs. RD Congo por el Mundial de Fútbol, que se realizarán en el Estadio Houston de Estados Unidos y tendrá a Cristiano Ronaldo desde el inicio.
- México: 11:00 horas
- Costa Rica: 11:00 horas
- Honduras: 11:00 horas
- El Salvador: 11:00 horas
- Guatemala: 11:00 horas
- Perú:12:00 horas
- Colombia: 12:00 horas
- Ecuador:12:00 horas
- Panamá:12:00 horas
- Chile:13:00 horas
- Bolivia:13:00 horas
- Paraguay:13:00 horas
- Venezuela:3:00 horas
- Argentina:14:00 horas
- Uruguay:14:00 horas
- Brasil:14:00 horas
- Portugal:18:00 horas
- RD Congo:18:00 horas
- España:18:00 horas
Horarios para ver Portugal vs. RD Congo en Estados Unidos
Para el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo por el Mundial 2026, los horarios dentro de los Estados Unidos según cada zona horaria son los siguientes:
- 10:00 AM: Zona del Pacífico (PT) — Los Ángeles, Seattle
- 11:00 AM: Zona de la Montaña (MT) — Denver, Phoenix
- 12:00 PM: Zona Central (CT) — Houston (hora local), Chicago, Dallas
- 1:00 PM: Zona del Este (ET) — Nueva York, Miami
Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026: Posibles alineaciones
Posible alineación de Portugal: Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Joao Cancelo; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.
Posible alineación de RD Congo: Lionel Mpasi; Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka; Yoane Wissa, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngalayel Mukau, Théo Bongonda y Cedric Bakambu.
Portugal vs. RD Congo por Mundial de Fútbol 2026: Ficha del partido
|Datos del partido
|Información
|¿Cuándo juega Portugal vs. RD Congo?
|Miércoles 17 de junio.
|¿En qué estadio juegan Portugal vs. RD Congo?
|NRG Stadium de Houston, Houston.
|Horarios del partido Portugal vs. RD Congo
|6 pm hora de Lisboa / 1:00 pm ET / 11:00 am Tiempo del Centro de México / 10:00 am PT
|¿Quién es el árbitro?
|Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)
|¿En qué canal ver Portugal vs. RD Congo en México?
|Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX