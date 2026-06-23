Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda jornada del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda jornada del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio en un partido importante por la segunda jornada del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Houston de Estados Unidos y promete captar la atención de millones de aficionados, especialmente por la presencia de Cristiano Ronaldo en el combinado luso. Portugal necesita una victoria para encaminar su clasificación a la siguiente ronda, mientras que Uzbekistán buscará dar la sorpresa tras su debut mundialista.

Si quieres seguir el partido EN VIVO por televisión abierta, cable o streaming online, aquí te contamos cuáles son los canales que transmitirán el encuentro en distintos países, además de los horarios oficiales para América Latina, Estados Unidos y Europa.

Canales de TV abierta que transmiten Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO

PaísCanal de TV abierta
Estados Unidos (español)Telemundo
MéxicoNo confirmado en TV abierta; transmisión principal por streaming
ChileChilevisión

Horarios de Portugal vs. Uzbekistán por país

El partido se juega este martes 23 de junio en Houston y comenzará a las 12:00 horas locales.

PaísHora
Argentina14:00
Uruguay14:00
Chile13:00
Paraguay13:00
Bolivia13:00
Venezuela13:00
Colombia12:00
Ecuador12:00
Perú12:00
México (Centro)11:00
Costa Rica11:00
Guatemala11:00
Honduras11:00
El Salvador11:00
Nicaragua11:00
Estados Unidos (ET)13:00
España19:00
Portugal18:00

Canales de cable y streaming para ver Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO

PaísCanales y plataformas
ArgentinaTyC Sports, DSPORTS, DGO
ChileDSPORTS, DGO
PerúDSPORTS, DGO
ColombiaDSPORTS, DGO
EcuadorDSPORTS, DGO
UruguayDSPORTS, DGO
MéxicoViX Premium
Estados UnidosFOX Deportes, Peacock, Telemundo Deportes
EspañaDAZN Mundial
PortugalDAZN
Reino UnidoITV1, ITVX

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