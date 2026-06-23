Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio en un partido importante por la segunda jornada del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Houston de Estados Unidos y promete captar la atención de millones de aficionados, especialmente por la presencia de Cristiano Ronaldo en el combinado luso. Portugal necesita una victoria para encaminar su clasificación a la siguiente ronda, mientras que Uzbekistán buscará dar la sorpresa tras su debut mundialista.
Si quieres seguir el partido EN VIVO por televisión abierta, cable o streaming online, aquí te contamos cuáles son los canales que transmitirán el encuentro en distintos países, además de los horarios oficiales para América Latina, Estados Unidos y Europa.
Canales de TV abierta que transmiten Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO
|País
|Canal de TV abierta
|Estados Unidos (español)
|Telemundo
|México
|No confirmado en TV abierta; transmisión principal por streaming
|Chile
|Chilevisión
Horarios de Portugal vs. Uzbekistán por país
El partido se juega este martes 23 de junio en Houston y comenzará a las 12:00 horas locales.
|País
|Hora
|Argentina
|14:00
|Uruguay
|14:00
|Chile
|13:00
|Paraguay
|13:00
|Bolivia
|13:00
|Venezuela
|13:00
|Colombia
|12:00
|Ecuador
|12:00
|Perú
|12:00
|México (Centro)
|11:00
|Costa Rica
|11:00
|Guatemala
|11:00
|Honduras
|11:00
|El Salvador
|11:00
|Nicaragua
|11:00
|Estados Unidos (ET)
|13:00
|España
|19:00
|Portugal
|18:00
Canales de cable y streaming para ver Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO
|País
|Canales y plataformas
|Argentina
|TyC Sports, DSPORTS, DGO
|Chile
|DSPORTS, DGO
|Perú
|DSPORTS, DGO
|Colombia
|DSPORTS, DGO
|Ecuador
|DSPORTS, DGO
|Uruguay
|DSPORTS, DGO
|México
|ViX Premium
|Estados Unidos
|FOX Deportes, Peacock, Telemundo Deportes
|España
|DAZN Mundial
|Portugal
|DAZN
|Reino Unido
|ITV1, ITVX