Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio en un partido importante por la segunda jornada del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Houston de Estados Unidos y promete captar la atención de millones de aficionados, especialmente por la presencia de Cristiano Ronaldo en el combinado luso. Portugal necesita una victoria para encaminar su clasificación a la siguiente ronda, mientras que Uzbekistán buscará dar la sorpresa tras su debut mundialista.

Si quieres seguir el partido EN VIVO por televisión abierta, cable o streaming online, aquí te contamos cuáles son los canales que transmitirán el encuentro en distintos países, además de los horarios oficiales para América Latina, Estados Unidos y Europa.

Canales de TV abierta que transmiten Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO

País Canal de TV abierta Estados Unidos (español) Telemundo México No confirmado en TV abierta; transmisión principal por streaming Chile Chilevisión

Horarios de Portugal vs. Uzbekistán por país

El partido se juega este martes 23 de junio en Houston y comenzará a las 12:00 horas locales.

País Hora Argentina 14:00 Uruguay 14:00 Chile 13:00 Paraguay 13:00 Bolivia 13:00 Venezuela 13:00 Colombia 12:00 Ecuador 12:00 Perú 12:00 México (Centro) 11:00 Costa Rica 11:00 Guatemala 11:00 Honduras 11:00 El Salvador 11:00 Nicaragua 11:00 Estados Unidos (ET) 13:00 España 19:00 Portugal 18:00

Canales de cable y streaming para ver Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO