La gran final de la UEFA Champions League 2026 tendrá un duelo espectacular entre Paris Saint-Germain y Arsenal este sábado 30 de mayo en el imponente Puskás Aréna. El esperado encuentro comenzará desde las 12:00 p.m. ET de Estados Unidos y reunirá a dos de los equipos más poderosos de Europa en la lucha por levantar la “Orejona” en una noche histórica para el fútbol mundial.
Miles de aficionados alrededor del mundo buscarán seguir la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO mediante televisión y plataformas de streaming online. PSG intentará defender su corona europea, mientras que Arsenal buscará conquistar por primera vez la Champions League tras una temporada brillante en Inglaterra y Europa. Si quieres conocer los horarios y canales TV online gratis para ver el partido, aquí te contamos todos los detalles.
Horarios para ver PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy 30 de mayo de 2026
La final de la UEFA Champions League 2026 entre Paris Saint-Germain y Arsenal se jugará este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna y podrá seguirse EN VIVO en distintos horarios alrededor del mundo.
Horarios en Estados Unidos
- ET (Este): 12:00 p.m.
- CT (Centro): 11:00 a.m.
- MT (Montaña): 10:00 a.m.
- PT (Pacífico): 9:00 a.m.
México
- CDMX: 10:00 a.m.
Sudamérica
- Argentina: 1:00 p.m.
- Chile: 1:00 p.m.
- Perú: 11:00 a.m.
- Colombia: 11:00 a.m.
- Ecuador: 11:00 a.m.
- Venezuela: 12:00 p.m.
- Bolivia: 12:00 p.m.
- Paraguay: 1:00 p.m.
- Uruguay: 1:00 p.m.
- Brasil: 1:00 p.m.
España
- España (Madrid): 6:00 p.m.
¿Qué canales transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO por la final de la Champions League 2026?
La final de la UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal podrá verse EN VIVO mediante diferentes señales de televisión y plataformas de streaming online alrededor del mundo.
Estados Unidos
- CBS Sports
- Paramount+
- Univision
- TUDN
- ViX
México
- TNT Sports
- HBO Max / Max
Centroamérica
- ESPN
- Disney+
Sudamérica
- ESPN
- Disney+ Premium
España
- Movistar Liga de Campeones
- Movistar Plus+
Reino Unido
- TNT Sports
- HBO Max UK
Francia
- Canal+
- Canal+ Foot
Brasil
- TNT Sports Brasil
- HBO Max
- SBT (señal abierta)
Canadá
- DAZN Canada
Streaming online para ver PSG vs. Arsenal
Los aficionados también podrán seguir el partido desde:
- Smart TV
- Celulares Android y iPhone
- Tablets
- PC y laptops
- Consolas compatibles con apps de streaming