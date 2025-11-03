¿Qué partido podría captar mejor la esencia de la grandeza europea? Este martes 4 de noviembre, el Parque de los Príncipes volverá a vibrar con un choque que trasciende listas y estadísticas: París Saint-Germain frente a Bayern de Múnich, dos colosos que llevan el sello del dominio total. El campeón francés recibe al monarca alemán con la cima de la Champions en juego y con ese aire de cita ineludible que solo las noches de Europa pueden ofrecer. Nueve puntos, idéntica diferencia de goles… y un liderato que, de momento, cae del lado parisino por la mínima. La pregunta no es quién puede ganar, sino si alguien podrá resistir la intensidad que ambos proponen.

El contexto no podría ser más electrizante. El Bayern llega como una maquinaria perfecta: quince victorias en quince partidos, un inicio de temporada que roza lo inhumano. Vincent Kompany, su joven estratega, ha sabido dar continuidad a la fuerza bávara combinando disciplina y audacia ofensiva. Harry Kane y Luis Díaz han convertido el área rival en territorio conquistado, y el equipo apenas ha conocido el vértigo de ir por detrás en el marcador. Tan solo cinco minutos, anecdóticos, ante el Colonia, que terminaron con un 1-4. El gigante alemán no solo juega, impone respeto y ritmo; es una versión afinada de eficiencia y hambre constante.

Frente a esa avalancha, el PSG se presenta más humano, pero con la grandeza de quien aprendió a ganar donde antes flaqueaba. Luis Enrique trata de mantener el equilibrio entre brillantez y control, consciente de que la perfección todavía no ha llegado. En Ligue 1 domina, pero sin margen para la siesta: un tropiezo ante el Marsella y tres empates recientes dejan claro que la bestia tiene áreas por pulir. Sin Doué, lesionado, pero con Ousmane Dembélé recobrando chispa, el equipo francés apela a su público y a esa conexión mística que surge cuando el estadio se convierte en cómplice.

El pasado entre ambos no es solo historia: es una herida y un recuerdo en disputa. El Bayern eliminó al PSG en 2020, el PSG se vengó en 2024 levantando su primera Orejona… y ahora se reencuentran en plenitud. Los viejos fantasmas del pasado viajan junto al anhelo de revancha, y en París saben que cada duelo con el Bayern redefine jerarquías. Si la Champions es el escenario de los elegidos, esta cuarta jornada promete ser más que un simple partido: será una declaración de poder, de estilo y de orgullo entre dos proyectos que no entienden de límites.

¿A qué hora juegan PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025?

El duelo entre PSG y Bayern Múnich se llevará a cabo este martes 4 de noviembre, a partir de las 15:00 horas de Bogotá (14:00 horas del Tiempo de Centro; 3 pm ET / 12 pm ET) por la Jornada 4 de la Fase Liga de la Champions League 2025-26 desde el estadio Parque de los Príncipes de París. Aquí te enseño los horarios, según el país donde te encuentres.

14:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

15:00 horas de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Cuba y Canadá

16:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia

17:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

20:00 horas en el Reino Unido e Irlanda

21:00 horas de Alemania, España, Francia e Italia

Estados Unidos

3 pm ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania

2 pm CT en Texas

12 pm PT en California

¿Dónde ver partido PSG — Bayern Múnich EN VIVO EN DIRECTO por UEFA Champions League 2025?

El partido entre el PSG y el Bayern Múnich, correspondiente a la UEFA Champions League 2025-26, será transmitido por diversos canales de televisión y plataformas de streaming en distintos países del mundo. A continuación, detallamos dónde podrá verse.

México — Canal FOX Online (antes Caliente TV) y Amazon Prime Video

Estados Unidos y Puerto Rico — Amazon Prime Video, Paramount+, TUDN y ViX Plus

Latinoamérica — ESPN 2 Norte, ESPN 2 Sur y Disney Plus Premium

Colombia — ESPN 2 Sur y ESPN Plus Premium

España — Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 2

Alineaciones probables del PSG — Bayern por Champions League

PSG : Chevalier – Hakimi (c), Pacho, Beraldo, Mendes – Mayulu, Vitinha, Zaïre-Emery – Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia.

: Chevalier – Hakimi (c), Pacho, Beraldo, Mendes – Mayulu, Vitinha, Zaïre-Emery – Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia. Bajas: Doué (muslo), Fabián (muscular), Lee (enfermo) y Zabarnyi (suspendido)

Entrenador: Luis Enrique

Bayern : Neuer (c) - Boey, Tah, Upamecano, Laimer - Kimmich, Goretzka - Olise, Gnabry, Díaz - Kane.

: Neuer (c) - Boey, Tah, Upamecano, Laimer - Kimmich, Goretzka - Olise, Gnabry, Díaz - Kane. Bajas: Davies (rodilla), Ito (pie), Musiala (tobillo)

Entrenador: Vincent Kompany

